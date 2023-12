Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono lasciati?: “Queste notizie non fanno bene”

Ospite di ‘Storie di donne al bivio’, il programma di interviste di Monica Setta, in onda, in terza serata, su Rai 2, Carmen Russo ha rotto il silenzio attorno alla notizia circolata, negli ultimi giorni, sulla presunta crisi (e conseguente separazione) col marito Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo, stanca del continuo chiacchiericcio su questa vicenda, ha voluto ristabilire l’ordine delle cose su un matrimonio che dura da oltre 30 anni:

Russo: “Io sono molto arrabbiata. Tu l’hai saputo. E’ chiaro siamo una coppia sotto la lente di ingrandimento, una coppia che sta insieme da 40 anni. Una coppia di cui non si è sentito mai nulla. Perché c’è un rapporto vero, autentico e sincero. Io ho capito una cosa. Ogni volta che c’è una coppia famosa che si separa, che si lascia mettono in mezzo me ed Enzo Paolo. Io lo trovo assurdo. E’ una notizia che fa scalpore. In ogni coppia ci possono essere dei momenti di crisi. Non è bello sottolineare, a scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità…”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, matrimonio finito per la presenza di un terzo uomo? La verità

Addirittura si è parlato anche della presenza di un terzo uomo alla base di questa presunta rottura:

Russo: “Succede sempre, anche mesi fa. Questa settimana, su un blog, che io avevo addirittura una storia con De Martino…”

Come tante coppie, anche quella Russo – Turchi, ha attraversato dei momenti down superati grazie all’amore che non sembra non conoscere ostacoli:

Russo: “Ce ne sono tanti di momenti. Io ed Enzo Paolo abbiamo questa capacità, questo potere. Che qualsiasi cosa scatti, che potrebbe scaturire in una cosa tragica, riusciamo a recuperare. Perché l’amore è fatto di chiarimenti, l’amore è fatto di confronti. Io non riesco perdonare, a mandare giù delle cose e lui anche. Questo è inevitabile che tutto ciò porti ad un confronto. E tutto questo rafforza la storia, l’amore. Queste notizie non fanno bene”.

No ma in che senso,questa serata è così surreale

Come carmen russo e Enzo Paolo si stanno separando!

Davvero non c'è più speranza x nessuno allora pic.twitter.com/lkbziz3H98 — me ne frego🎶 (@dgCarmel81) December 13, 2023