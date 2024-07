Carlo Marini: chi è il tentatore di Temptation Island 2024

Carlo Marini è uno dei tentatori protagonisti di ‘Temptation Island 2024‘ in onda, ogni giovedì, in prima serata, su Canale 5 con la guida di Filippo Bisciglia. Il single, in queste settimane, sta provando una forte affinità con Martina De Ioannon, fidanzata di Raul Dumitras. Tra abbracci, provocazioni, frecciatine, l’intesa sta aumentando a vista d’occhio.

Ma conosciamolo meglio:

Chi è Carlo Marini di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Carlo Marini, 28 anni di Porto San Giorgio (Fermo). Imprenditore in ambito finanziario ed immobiliare. Gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e pratica tennis, fa escursioni e si dedica anche al nuoto: “So ascoltare, sono molto empatico, riesco a capire quale tipo di necessità ha la persona davanti a me. Tra 10 anni, mi vedo sposato, con una famiglia, dei bambini. La cosa che mi auguro di più è di avere la mia famiglia ancora, i miei cari vicino. Quando pensi di essere finito, cotto, fritto… è lì che devi spingere sul gas”.

E’ stato anche corteggiatore di ‘Uomini e Donne’ durante il trono di Manuela Carriero.

Il suo profilo Instagram è @carlomarini_. Ha un seguito, ad oggi, di oltre 25400 followers.

Chi sono i single tentatori di Temptation Island 2024?

Filippo, 31 anni di Modica. Laureato in scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis, e il kitesurf. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri.

Simone Dell’Agnello, 32 anni di Pisa. È stato un calciatore professionista di serie B e serie C, è cresciuto nella primavera dell’Inter. Vorrebbe diventare allenatore. Oltre al calcio il tennis e’ una sua grande passione.

Andrea, 32 anni. Vive a Madrid dove ha un cocktail bar. Ha un figlio di 7 anni, è molto legato alla sua famiglia. Parla spagnolo, italiano e francese e ama calcio e palestra.

Luigi, 33 anni di Caserta. Medico specializzando in igiene e medicina preventiva. È stato in prima linea durante il covid, andando nelle case a visitare i pazienti. Ha origini nobili. Ha giocato come portiere a calcio, suona il pianoforte e va in palestra.

Giovanni, 26 anni di Siena. Lavora in un’azienda farmaceutica. Ha una vita molto frenetica, si alza presto per allenarsi, andare in bicicletta, correre e giocare a padel.

Jakub Bakkour, 24 anni di Verona. Lavora con il papà nella sua ditta edile. Ama leggere e allenarsi.

Federico, 34 anni di Faenza. Ha aperto 2 locali nella sua città e produce un suo gin dal 2020. Ha vissuto a Londra per alcuni anni dove ha imparato il mestiere del bar tender. Ama viaggiare, fare palestra ed è appassionato di segni zodiacali.

Maicol, 28 anni di Gubbio. Operaio metalmeccanico. Ha 2 gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma.

Fabio, 27 anni di Napoli. È proprietario di una scuola calcio che gestisce insieme alla mamma, è molto legato alla sua famiglia. Ama anche la boxe e il crossfit.

Fede, 23 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia). Vive a Ferrara dove studia scienze motorie e fa il personal trainer. Ha vissuto alcuni mesi a Fuerteventura. Ama tutti gli sport: muay thai, snowboard, bicicletta, motocross, downhill …

Roberto Ferrigno, 30 anni di Gela. Laureato in ingegneria civile e ambientale ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sue passioni sono la boxe, la palestra e il calcio e si è appassionato al pilates.

Andy, 28 anni di Novara. Gestisce un magazzino logistico. È molto legato alla sorella di 21 anni. Nel suo tempo libero ama leggere, andare a correre, giocare a calcio e allenarsi.