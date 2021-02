Lui il sex symbol che incanta le fan della serie tv Daydreamer, lei showgirl in ascesa consacrata dalla presenza nella prima serata dello scorso Festival di Sanremo. Quando si ha due nomi grossi dello showbiz del momento come Can Yaman e Diletta Leotta, tutto magicamente diventa notizia, soprattutto se la coppia è ai primi passi. Prima le paparazzate in giro per Roma, poi il saluto in diretta televisiva da parte della conduttrice di DAZN, si è proseguito con le proteste (e le gelosie) dei fans che hanno portato persino alla temporanea sospensione dell’account twitter di Yaman.

Insomma Can non si è affatto annoiato. Dividendo il cuore tra lavoro e amore, l’attore ha trovato il tempo per passare il San Valentino nel romantico scorcio della Costiera Amalfitana insieme a colei che pare essere la sua nuova fidanzata a tutti gli effetti. A testimoniare il momento d’oro della coppia è uno scatto pubblicato sia da Can Yaman che da Diletta Leotta sul loro profilo instagram, i due sorridono guardandosi con occhi languidi…

Dunque tutto molto bello, peccato che i retroscena svelati da alcune segnalazioni giunte a Fanpage smonterebbero persino il miglior film sentimentali: i due erano seguiti dai fotografi, dalle guardie del corpo e dal loro staff. Insomma, tutto pare tranne che un momento ‘a tu per tu’.

Il backstage infatti mostra un fotografo con la sua macchina a presso e a fianco dell’attore e della conduttrice una terza persona che sembra parlare con loro. Tutto fa pensare che sia un servizio fotografico fatto e pensato per un settimanale che presto potrebbe rivelarci novità sulla coppia più discussa del momento dentro e fuori dagli schermi tv: “Quel giorno hanno fatto foto al poligono, al maneggio e al mare” scrivono le fanatiche scrutatrici di Can Yaman.

Da Fregene fino in Costiera hanno inseguito il loro beniamino tramite i social cercando di carpire ogni suo movimento.