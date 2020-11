Cambio moglie, la nuova stagione su Nove (e sarebbe ora che cambiasse titolo…)

Nuova stagione per Cambio moglie, che torna su Nove (DTT 9) da questa sera, giovedì 5 novembre, alle 21.25 con la prima delle otto puntate di questa edizione 2020. Si tratta della seconda stagione del ‘reboot’ prodotto da Banijay Italia, che ha riportato in onda il format dopo qualche anno di pausa. Il meccanismo di base non cambia e vede come sempre due donne che si scambiano marito, figli, casa e gestione del quotidiano mettendosi alla prova e testando così anche la tenuta della propria relazione – e della propria vita. Un modo per uscire dalla routine, per guardarla con gli occhi di un’altra, per cogliere le proprie stanchezze e quelle altrui: e non c’è modo migliore per aprire gli occhi su quel che si ha se non quello di provare a vederlo con occhi diversi.

Il format, dunque, si basa sulla voglia di cambiare qualcosa della propria vita, anche se i casi piàù interessanti da seguire sono quelli di chi partecipa convinto di avere qualcosa da insegnare agli altri. Il risveglio spesso è inatteso e amaro. Come detto, lo scambio di famiglia per le mogli dura una settimana: nei primi due giorni le mogli osservano le abitudini della nuova famiglia aderendo alle regole della casa che ciascuna ha lasciato all’altra, mentre nei giorni successivi potranno mettere in atto dei cambiamenti. Al termine della settimana le due donne, accompagnate dai rispettivi compagni, si incontreranno per discutere dell’esperienza vissuta.

Questo secondo ciclo di puntate (quattro da un’ora) vede tra i protagonisti gli Ambrosetti di Carnago, pronti a godersi la vita, alle prese con i Settembrini di Solaro, che invece si dedicano esclusicamente alle loro figlie; altro scambio quello tra la famiglia Pilato di Savignano sul Rubicone, divisa tra sport e quattro cani, e i sedentari Battain di Vallelaghi; ci sono poi i D’Auria di Salerno, piuttosto cicale dedite al qui e ora, con gli opposti Russo di Piombino, vere e proprie formichine. E ancora i circensi Ferrandino di Lanciano che si ‘mescolano’ con i Sorrentino di Castellabate, proprietari di un ben meno avventuroso salone di bellezza. Il programma è stato realizzato prima del Coronavirus, quindi con l’applicazione di un non poco severo protocollo di sicurezza.

Il viaggio di questo Cambio Famiglia (e sarebbe ora che di fatto cambiasse anche il titolo, visto che quel ‘Cambio Moglie’ ha davvero poco senso, visto che al limite le protagoniste cambiano marito) inizia, quindi, stasera, giovedì 5 novembre 2020 alle 21.25 su Nove (visibile anche su Sky al canale 145 e Tivùsat Canale 9).