La prossima serie tv italiana di Netflix ci porta indietro nel tempo, a scoprire delle figure realmente esistite, note in alcuni casi per la loro spietatezza e in altre per essere diventate delle leggende del loro tempo. Briganti, disponibile da martedì 23 aprile 2024 in tutti i Paesi in cui la piattaforma è disponibile, mette infatti al centro i fuorilegge che agirono nell’Italia post-unitaria. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Briganti, la trama

Nel 1862, nel Sud Italia, Filomena (Michela De Rossi), nata povera e rimasta orfana, vive in un umile villaggio. Con la speranza di cancellare le sciagure che hanno segnato la sua vita, accetta di sposare Clemente (Gianni Vastarella), un ricco del paese.

Ben presto il velo di lusso che sembrava avvolgere il suo nuovo status sociale si squarcia, rivelando un marito aggressivo e opprimente che la tratta con disprezzo. Orgoglioso del suo potere, Clemente è stato scelto dai Piemontesi per proteggere la mappa che nasconde le rotte dell’oro sottratto a Palermo e diretto in Piemonte.

Briganti, le foto della nuova serie italiana su Netflix Guarda le altre 30 fotografie → Nel frattempo giunge nel villaggio Giuseppe Schiavone detto Sparviero (Marlon Joubert), un abile cacciatore di taglie sulle tracce della mappa. Dopo l’ennesimo sopruso del marito, Filomena fugge verso i boschi nei quali si rifugiano bande di briganti senza scrupoli.

Lì spera di incontrare Michelina di Cesare (Matilda Lutz), simbolo della lotta per la libertà. Tuttavia, viene invece catturata dalla spietata banda Monaco guidata da Pietro (Orlando Cinque) e Ciccilla (Ivana Lotito) e nota per la sua brutalità.

Sebbene le sue sorti appaiano ormai segnate, grazie alla sua determinazione ed intelligenza Filomena si guadagna la fiducia dei fuorilegge e si unisce alla banda. Intenzionato ad aiutare Filomena, anche Schiavone raggiunge i Monaco, ma i suoi veri intenti rimangono oscuri.

Intanto, il generale Fumel (Pietro Micci), spietato rappresentante del nuovo Regno d’Italia, manipola le bande di briganti per metterle una contro l’altra. Il suo obiettivo è soprattutto indebolire la fama di Michelina che, secondo una leggenda popolare, libererà il Sud dagli oppressori. In questa lotta feroce tra potere e libertà, tutti cercano di impossessarsi dell’oro, ma nessuno è disposto a scendere a compromessi: il destino del Sud Italia è nelle mani dei briganti.

Briganti, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata tra i 40 e i 65 minuti. Netflix li mette a disposizione tutti a partire da martedì 23 aprile.

Briganti, il cast

Nel cast della serie tv spiccano alcuni nomi già visti in altre serie tv, come Ivana Lotito (Gomorra), Orlando Cinque (Vanina-Un vicequestore a Catania), Alessio Praticò (Un’estate fa), Federico Ielapi (Don Matteo), Giulio Beranek (Christian) ed Ernesto D’Argenio (Rocco Schiavone).

Michela De Rossi è Filomena, la protagonista; giovane donna che lascia la vita agiata per unirsi ai briganti;

la protagonista; giovane donna che lascia la vita agiata per unirsi ai briganti; Ivana Lotito è Ciccilla, brigante che inizialmente non si fida di Filomena;

brigante che inizialmente non si fida di Filomena; Matilda Lutz è Michelina, brigante su cui aleggia la fama che libererà il Sud dagli oppressori;

brigante su cui aleggia la fama che libererà il Sud dagli oppressori; Orlando Cinque è Pietro Monaco, a capo della famiglia brigante dei Monaco;

a capo della famiglia brigante dei Monaco; Marlon Joubert è Schiavone, brigante detto “Sparviero”, le cui vicende si intrecciano a quelle di Filomena;

brigante detto “Sparviero”, le cui vicende si intrecciano a quelle di Filomena; Giuseppe Lo Piccolo è Salvatore;

Pietro Micci è Fumel, generale del Regno d’Italia sulle tracce di Filomena;

generale del Regno d’Italia sulle tracce di Filomena; Nando Paone è Ventre;

Federico Jelapi è Jurillo, bambino che segue Filomena, entrando anche lui nella famiglia dei Monaco;

bambino che segue Filomena, entrando anche lui nella famiglia dei Monaco; Josafat Vangi è Manzo;

Gianmarco Vettori è Marchetta;

Lorenzo De Moor è Muto;

Leon De La Vallee è Celestino, giovane brigante della famiglia dei Monaco:

giovane brigante della famiglia dei Monaco: Ernesto D’Argenio è Cosimo;

Alessio Praticò è Don Orlando;

Giulio Beranek è Francesco Guerra;

Simone Borrelli è Alessandro Pace;

Adriano Chiaramida è Antonio Monaco , padre di Pietro;

, padre di Pietro; Alida Baldari Calabria è Lissandra;

Astrid Casali è Maria;

Giampiero De Concilio è Luigi;

Salvatore Striano è Gennaro Giordano;

Simone Corbisiero è Nino;

Gianni Vastarella è Clemente, marito di Filomena.

Briganti, regista e sceneggiatori

La serie tv è stata diretta da Steve Saint Leger, Antonio Le Fosse e Nicola Sorcinelli. La sceneggiatura è invece stata scritta da Grams*, collettivo composto da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Il collettivo ha già scritto per Netflix Baby. A produrre, invece, Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos.

Briganti, dov’è stata girata?

La location principale della serie tv, girata nel 2023, è stata la Puglia. In particolare il set è stato allestito a Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò, grazie anche al contributo di Apulia Film Commission e di Regione Puglia.

Briganti, la sigla

Ogni episodio della serie si apre con il brano “Briganti se more” del gruppo Musicanova, cantato da Eugenio Bennato.

Briganti, storia vera

La serie tv è un mix tra realtà e fantasia. La parte realistica, oltre che dall’esistenza del brigantinaggio nel periodo storico preso in esame, è rappresentata anche da alcuni personaggi della serie, realmente esistiti, come i briganti Filomena Pennacchio, Ciccilla (Maria Oliveiro), Pietro Monaco, Michelina Di Cesare, Cosimo Giordano e Giuseppe Schiavone.

Briganti 2 si farà?

Netflix potrebbe valutare una seconda stagione della serie.: le storie dei protagonisti hanno ancora molto da dire, ma tutto dipende ovviamente da come il pubblico accoglierà la serie.

Dove vedere Briganti?

È possibile vedere Briganti solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).