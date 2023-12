Big & Bang sarà l’evento di Capodanno con il quale RTL 102.5 darà il benvenuto all’anno nuovo che andrà in onda durante la notte di San Silvestro, domenica 31 dicembre 2023.

La serata è organizzata da Eventi Verona srl in collaborazione con RTL 102.5.

La serata di Capodanno prenderà il via dagli studi di Milano e Roma, dove i conduttori Federica Gentile, Luca Viscardi, Diego Zappone, Carolina Russi Pettinelli e Mario Vai si collegheranno da ogni parte d’Italia.

A partire dalle ore 23, lo spettacolo si sposterà a Verona, precisamente a Piazza Bra, dove sul palco troveremo Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne e l’influencer e speaker Jessica Brugali.

Durante la serata, si esibirà Sarafine, la vincitrice dell’ultima edizione andata in onda di X Factor.

Saranno presenti anche gli altri tre finalisti della diciassettesima edizione del talent show di Sky: Maria Tomba, Stunt Pilots e Il Solito Dandy.

Dopo il brindisi di mezzanotte, si ballerà con la Discoteca Nazionale con Andrea De Sabato e DJ Sautufau.

All’una di notte, invece, RTL 102.5 si collegherà con Olbia per l’esibizione di Salmo.

Sarà possibile seguire Big & Bang, il Capodanno 2024 di RTL 102.5, a partire dalle ore 21, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e canale 736 di Sky) e su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e canale 735 di Sky).

Sarà possibile seguire l’evento anche sui profili social e in streaming su RTL 102.5 Play.

L’evento sarà gratuito.

Durante la conferenza stampa di presentazione, è intervenuta la cantante Maria Tomba:

Farò sempre quello che ho fatto, cantare e metterci sempre tutto il cuore e tutta l’anima, come ho fatto a X Factor. Spero di far divertire coloro che ascoltano e che saranno presenti. Per me è un onore. Mi ricordo che nel 2016 venni e ci furono i Soul System e dicevo “Cavolo che figata, vorrei esserci pure io lì!”. Quindi sono contenta di quest’occasione. Ci divertiremo tutti insieme appassionatamente! Sono contenta di rivedere i miei compagni di viaggio, hanno qualità eccezionali. Sono contenta di rivedere Sara che per me è una zia!