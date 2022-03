Belve: anticipazioni puntata 11 marzo 2022, ospiti, dichiarazioni

Belve è un talk show condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2.

A partire da febbraio 2022, andrà in onda la sesta edizione del programma di interviste one-to-one condotto dalla giornalista e conduttrice romana, la seconda edizione per quanto riguarda Rai 2 (le prime quattro sono andate in onda sul Nove).

Belve è un programma ideato e scritto da Francesca Fagnani con Graziamaria Dragani, Pietro Galeotti e Antonio Pascale. La regia è di Flavia Unfer.

Belve: quando va in onda

Il programma va in onda dal 18 febbraio 2022, ogni venerdì, in seconda serata su Rai 2, a partire dalle ore 23.

Il programma è visibile anche in streaming su RaiPlay.

Belve: puntate

Le puntate della sesta edizione di Belve saranno in totale 10.

Belve: prima puntata 18 febbraio 2022

Gli ospiti della prima puntata saranno Paola Ferrari e Pamela Prati.

Nella prima puntata, avrebbe dovuto andare in onda un’intervista a Elettra Lamborghini che non è stata più trasmessa a seguito della richiesta di quest’ultima di effettuare un taglio all’intervista già registrata.

Paola Ferrari parlerà del suo matrimonio con Marco De Benedetti e del suo rapporto con il suocero Carlo De Benedetti. La conduttrice e giornalista parlerà anche delle sue amicizie pericolose negli ambienti dell’estrema destra milanese durante gli anni di piombo e delle cause della rottura della lunghissima amicizia con Daniela Santanchè.

Belve: seconda puntata 25 febbraio 2022

Gli ospiti della seconda puntata saranno Morgan e Cristina Pinto.

Belve: terza puntata 4 marzo 2022

Gli ospiti della terza puntata saranno Paola Taverna e Monica Guerritore.

La senatrice Paola Taverna, vicepresidente del Senato, parlerà di Vito Petrocelli, unico grillino ad aver votato contro la risoluzione che autorizza il governo a inviare armi all’Ucraina, di Danilo Toninelli e di alcuni aspetti inediti del suo carattere, anche in ambito sentimentale, e della sua vita, come la perdita del padre.

Monica Guerritore, invece, durante l’intervista, minaccerà di andarsene. L’attrice parlerà dello scontro con Giorgia Meloni e dell’accusa di essere una radical-chic. Monica Guerritore parlerà anche della sua vita sentimentale e di Gabriele Lavia.

Belve: quarta puntata 11 marzo 2022

Gli ospiti della quarta puntata saranno Serena Grandi e Roberta Bruzzone.

Serena Grandi ripercorrerà tutta la sua vita, dai successi agli amori, dai problemi con la droga a quelli finanziari. L’attrice smentirà alcuni aspetti controversi della sua vita, come l’uso di cocaina, aggiungendo particolari inediti. Serena Grandi parlerà anche di alcuni suoi capricci da diva, dell’esperienza con Paolo Sorrentino sul set de La Grande Bellezza, della presunta rivalità con Francesca Dellera e di alcune storie d’amore che le sono state attribuite (Agnelli, Morandi, Celentano, Pino Daniele, Berlusconi, Bettino Craxi).

La criminologa Roberta Bruzzone, invece, confesserà alcuni aspetti inediti della sua vita e del suo lavoro e parlerà del manuale che ha scritto per riconoscere un manipolare affettivo, della sua decisione di non avere figli e del suo rapporto con la televisione.

Belve: ospiti

Per quanto riguarda gli ospiti nelle edizioni passate, Francesca Fagnani ha intervistato Annamaria Bernardini de Pace, Adriana Faranda, Alessandra Mussolini, Francesca Immacolata Chaouqui, Roberta Bruzzone, Cristina Pinto, Giuliana De Sio e Marina Cicogna nella prima edizione, Simona Ventura, Alda D’Eusanio, Claudia Gerini e Katia Ricciarelli nella seconda edizione, Alfonso Signorini, Nunzia De Girolamo, Giorgia Meloni, Annalisa Chirico, Paola Turci e Marisela Federici nella terza edizione, Mara Carfagna, Alba Parietti, Maria Giovanna Maglie, Andrea Delogu, Barbara Palombelli, Elisa Di Francisca, Massimo Giletti e Daniela Santanchè nella quarta edizione, e Rosalinda Celentano, Arisa, Bianca Berlinguer, Sonia Bruganelli, Sabina Began, Barbara Alberti, Anna Carrino, Laura Ravetto, Anna Tatangelo, Marco Travaglio, Asia Argento, Melania Rizzoli, Matteo Renzi, Virginia Raggi, Paola Perego, Vittoria Schisano, Antonella Elia e Chiara Francini nella quinta edizione.