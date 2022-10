Beavis and Butt-Head Alla conquista dell’Universo: la video intervista ad Edoardo Ferrario e Luca Ravenna

Il nuovo film originale Beavis and Butt-Head Alla conquista dell’Universo, è disponibile dall’11 ottobre in esclusiva su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount lanciato in Italia lo scorso 15 settembre 2022. Il film ha un “tocco” italiano, grazie a due stand-up comedian e autori comici italiani d’eccezione che presteranno la loro voce: Edoardo Ferrario e Luca Ravenna (trovate la loro intervista video all’interno del post).

Rispettivamente di Roma e Milano, entrambi classe ’87 e amici da sempre, Ferrario e Ravenna sono tra i volti più apprezzati e riconosciuti della stand-up comedy italiana. Così simili ma anche così diversi, entrambi sanno rappresentare la quotidianità e trattare questioni più o meno leggere con guizzi inediti, prospettive sorprendenti e, soprattutto, provocando risate a crepapelle. La versione italiana del cult movie li vede in veste di doppiatori: Luca Ravenna presta la voce a Beavis, mentre Butt-Head ha la voce di Edoardo Ferrario.

Beavis and Butt-Head, duo animato tra i più iconici degli anni ’90, torna con una storia che attraversa tecnicamente due secoli e promette di essere in cima a tutte le future liste dei film di fantascienza più stupidi mai realizzati.

La saga inizia quando Beavis e Butt-Head finiscono in un campo spaziale grazie alla “condanna creativa” di un giudice del tribunale minorile nel 1998. Dopo aver rovinato una missione, vengono abbandonati nello spazio e finiscono per attraversare un buco nero e riemergere sulla Terra nel 2022, solo per scoprire un mondo molto diverso e scoprirsi considerati “Buttholes of Interest” dall’NSA, dal governatore del Texas e da una versione altamente intelligente di loro stessi proveniente da un universo parallelo. Inoltre, arrivano quasi sul punto di perdere la verginità, ma poi non succede.

Oltre al nuovo film, l’intera libreria di oltre 200 episodi rimasterizzati di ‘Beavis and Butt-Head’ sarà disponibile in streaming in esclusiva sul servizio, insieme a una nuova serie in arrivo nel corso dell’anno.

Creati e doppiati in origine dallo scrittore, produttore e regista Mike Judge, i personaggi di Beavis e Butt-Head sono nati nel suo cortometraggio del 1992 ‘Frog Baseball’, trasmesso su MTV “Liquid Television”. Dopo che MTV ha commissionato una serie completa sui personaggi, ‘Beavis and Butt-Head’ è andata in onda per sette stagioni dall’8 marzo 1993 al 28 novembre 1997. La serie è stata ripresa nel 2011 con un’ottava stagione in onda su MTV.

Fin dalla sua prima stagione, ‘Beavis and Butt-Head’ ha ricevuto un ampio consenso da parte della critica per il suo sguardo satirico e critico sulla società. La popolarità dello show ha generato diversi contenuti correlati, tra cui il film teatrale ‘Beavis and Butt-Head Do America’ del 1996.

Beavis and Butt-Head Alla conquista dell’Universo è prodotto da Mike Judge, Lew Morton e Mike Rotenberg, e da Chris rynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina e Antonio Canobbio per Titmouse.