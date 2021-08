Siamo all’atto finale dei Battiti Live 2021. Questa sera, martedì 10 agosto, andrà in onda l’ultima puntata del programma, su Italia 1, dalle 21.15 circa. Sul palco, come sempre, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci insieme ad un ricco cast che interpreterà i successi degli ultimi mesi e i tormentoni che stiamo ascoltando in radio in questa estate.

Ecco, a seguire, i nomi dei cantanti che si esibiranno ai Battiti Live 2021, stasera: Marco Mengoni, Colapesce e Dimartino, Oscar Anton, The Kolors, Vhelade, Emma Muscat e Astol, J-Ax, Jake La Furia, Fabio Rovazzi, Gaia, Takagi & Ketra, Rocco Hunt, Ana Mena, Lorenzo Fragola, Alessandra Amoroso, Cedraux, Enula, Shiva, Anna Tatangelo feat. Beba, Tancredi, Fedez, Orietta Berti, Boomdabash, Baby K, Sangiovanni, Giusy Ferreri.

Come ogni anno, i Battiti Live sono stati trasmessi a fine giugno, inizio luglio, in diretta su RadioNorba e TeleNorba. Qualche settimana dopo, poi, da metà luglio, ecco la puntuale messa in onda del programma, su Italia 1.

A causa dell’emergenza Covid-19, per il secondo anno consecutivo, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Non sarà una kermesse itinerante nei luoghi più suggestivi bensì una location fissa (Otranto) e qualche collegamento con un’esibizione registrata, in altre splendidi cornici limitrofe.

Anche per l’ultima puntata dei Battiti Live 2021, sul palco saliranno alcuni dei nomi che hanno infiammato radio e classifiche negli ultimi mesi. Questa sera l’esordio alla kermesse di Marco Mengoni (con il suo ultimo singolo, “Ma stasera”) e di Fabio Rovazzi. Tornano, invece, Orietta Berti, Fedez (con il tormentone “Mille”), i Boomdabash con Baby K, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri insieme a Takagi & Ketra. Infine, direttamente da Amici, ecco Enula, Sangiovanni e Tancredi.

Appuntamento questa sera dalle 21.15 circa su Italia per la puntata finale dei Battiti Live.