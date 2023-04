Stefano De Martino riaccende l’insegna del suo Bar Stella che apre nuovamente i battenti per la terza edizione da stasera alle 23.45 su Rai 2. Il programma era andato in onda in autunno in una staffetta con Belve – poi promosso in prime time – e Stasera c’è Cattelan.

Lo storico bar è realmente esistito a Torre Annunziata (paese natale di De Martino) e a fondarlo fu suo nonno cento anni fa. Nel Bar Stella si entra per bere un caffè oppure uno degli improbabili cocktail preparati dal barista Luciano (Herbert Ballerina) – come un “Gin Tonio” o una “Tachipirinha” – e si finisce col rimanere seduti su una delle poltroncine vintage della sala, con Stefano a proporre il tema della serata.

Nelle scorse stagioni il programma ha trattato di arte contemporanea con Francesco Vezzoli, di fascino del marketing con l’imprenditore Oscar Farinetti, di guerra e pace con il giornalista Riccardo Iacona. Non è stato da meno il contraltare musicale della piccola orchestra residente, la Disperata Erotica Band del maestro Pino Perris, che ha offerto momenti suggestivi con versioni, create per l’occasione, di capolavori con le voci di Fiorella Mannoia, Mario Biondi, Arisa.

Ci saranno poi i clienti fissi del Bar Stella, entrati con le loro storie e i loro caratteri nel cuore degli spettatori. Per esempio il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Vincenzo D’Ambrosio), la prof “sapiosessuale” Marta (Marta Filippi), la svanita MezzaLuna (Adelaide Vasaturo) e il primo corpo di ballo statico della storia della tv, i Contenuti Zero.

Fra le novità di questa terza stagione, invece, ci sarà la presenza di un grande attore di teatro impegnato, che guarda con altezzosità alle celie del tubo catodico (Ernesto Lama) e l’Esperto di Mestieri Alternativi (Massimo Bagnato) che suggerirà le professioni più richieste per trovare velocemente un’occupazione.

Bar Stella: come vederlo in streaming

Il programma con la conduzione di Stefano De Martino andrà in onda tutti i martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai 2. La trasmissione è disponibile anche in livestreaming su Raiplay.