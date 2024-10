Ballando con le Stelle 2024, seconda puntata 5 ottobre: anticipazioni e diretta

Ballando con le Stelle 2024: cast, coppie e ballerina per una notte della seconda puntata di sabato 5 ottobre. Il liveblogging dalle 20:35

Si annuncia una seconda puntata molto attesa per l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Il talent show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, vedrà come sempre in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra saranno, invece, i “tribuni del popolo”. Ad Alberto Matano, che siederà a bordopista, spetta il ruolo – insieme a Rossella Erra – di assegnare il tesoretto di puntata.

Ballando con le Stelle è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2024, seconda puntata: cast e coppie

Il cast dei concorrenti della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle è composto da: Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Anna Lou Castoldi, I Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Alan Friedman, Tommaso Marini, Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Furkan Palalı, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini e Nina Zilli.

Gli accoppiamenti con i rispettivi maestri ha prodotto queste tredici coppie (con un insolito quintetto originato da I Cugini di Campagna):

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli;

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia;

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti;

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli;

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice;

Alan Friedman e Giada Lini;

Tommaso Marini e Sophia Berto;

Federica Nargi e Luca Favilla;

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen;

Furkan Palalı ed Erica Martinelli;

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina;

Federica Pellegrini e Angelo Madonia;

Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

Ballando con le Stelle 2024, seconda puntata: ballerina per una notte

Attorno a lei nasce la grande attesa per questa seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024. Parliamo di Barbara D’Urso, che per la prima volta scenderà sulla pista del più celebre programma di Rai 1 del sabato sera.

Per lei due diversi stili di ballo, come anticipato da TvBlog: si esibirà sia con una salsa che con una bachata.

Ballando con le Stelle 2024, seconda puntata: dove seguirla in tv e in streaming

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 si potrà seguire in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:35 circa. In contemporanea l’appuntamento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potranno recuperare tutte le clip con le singole esibizioni della serata.

TvBlog, come di consueto, seguirà l’appuntamento con un liveblogging che avrà inizio attorno alle 20:35.