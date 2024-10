Era un po’ ciò che ci si aspettava ed è successo. Giorni dopo l’apertura della polemica fra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, si arriva al faccia a faccia nella terza puntata di Ballando con le stelle (QUI la diretta).

Ripartiamo dalle parole della Bruganelli che a La vita in diretta ha commentato il giudizio di Selvaggia con queste parole: “Quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa. Mi è sembrato totalmente gratuito ed è stato il motivo per cui ho perso completamente la brocca”. Ne è seguita dunque la replica della Lucarelli: “Mi presto a qualsiasi polemica ma deve partire da fatti raccontati per come sono andati e non ci devono essere minori (la figlia della Bruganelli in realtà non lo è, ndr) di mezzo usati a scopo personale.”

Il punto di partenza del confronto tra giudice e concorrente è questo, la Bruganelli coglie una citazione della Lucarelli per chiarire: “Ero molto turbata, ho detto una cosa giusta nel senso che ero molto in difficoltà e quindi…“, “…e quindi utilizzi tua figlia per schermarti? Non è bello” segue Lucarelli. Bruganelli risponde: “Non uso mia figlia. E’ la mia immagine di madre che si è sentita in difficoltà nei suoi confronti“.

Selvaggia Lucarelli vuole mettere in chiaro per filo e per segno il suo pensiero: “Non mi interessa la lite, ma te lo dico ti vedo tanto confusa. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento dicendo che sei una donna di personalità, non lo dico a tutti, ma ti vedo molto confusa perché credo che tu adegui il tuo personaggio in base a quello che pensi ti convenga fare al momento. Prova, banalmente, ad essere te stessa”.

La Bruganelli prova a riportare tutto sui binari del ballo: “Vi prego, parliamo di ballo. Mi faccio un mazzo tutta la settimana” ma il giudice prende subito la palla al balzo per rispondere: “Non ti conviene parlare solo di ballo perché sei tra gli ultimi della lista. Tu ti puoi giocare tutto su altre carte che tu possiedi e sono quelle della personalità, secondo me purtroppo sei fiacca in quello“.

🔥🔥🔥🔥@stanzaselvaggia #soniabruganelli #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/liBpVrSr9U — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) October 12, 2024

Poi vengono riprese le parole che la Bruganelli ha rilasciato nell’introduzione pre-esibizione: “Prima, quando ero accanto a una persona (si riferisce a Paolo Bonolis, ndr) che agli altri interessava, anche se ero brutta se lo facevano andare bene. Ora, se sono brutta, non me lo fanno passare“.

A questo, ne segue il commento incalzante della Lucarelli “Esci da questa cosa“ che alza la tensione.

Bruganelli replica così: “Il problema della ‘moglie di’ ce l’hai avuto anche tu perché nei confronti del mio ex marito hai avuto un atteggiamento che era tutto carino, dolce, gentile“; Lucarelli: “Ma dove?; Bruganelli: “Quando lo hai intervistato”; Lucarelli: “Ma che c’entra?” Bruganelli: “Sei tu che mi vedi come la moglie di…” Lucarelli: “Ma sei tu che ne hai parlato nella clip! Sonia, sei tanto confusa”

Parole che non concludono la discussione sui toni di riconciliazione e la reazione finale di Sonia Bruganelli ne é testimonianza: “Non credevo di trovarmi davanti a uno psicologo, non pensavo di trovarmi dall’analista”.

Ballando con le stelle, Marco Salvati e Gabriele Parpiglia contro Sonia Bruganelli

Come se non bastasse, interviene anche Marco Salvati. L’autore storico di tante trasmissioni condotte da Paolo Bonolis (citiamo Avanti un altro, Ciao Darwin…) ha qualcosa da ridire alla Bruganelli facendo riferimento proprio alla dichiarazione rilasciata nella clip.

Le parole di Salvati scritte su X svelerebbero un retroscena mica da poco:

“Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”.

Si aggiunge anche la reazione del giornalista e conduttore Gabriele Parpiglia:

“Hai mandato a pu**ane un rapporto vero dove ho messo e anima perché hai pensato che la scelta giusta fosse (per tutele o chissà per motivo ) il sommo. Hai messo contro tutti noi che eravamo lì a sorridere insieme con te. E ora tutti vedono chi sei. E no, nn sei la PIKKOLA #soniabruganelli“

Hai mandato a puttane un rapporto vero dove ho messo♥️ e anima perché hai pensato che la scelta giusta fosse (per tutele o chissà per motivo ) il sommo. Hai messo contro tutti noi che eravamo lì a sorridere insieme con te . E ora tutti vedono chi sei. E no, nn sei la PIKKOLA… — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) October 12, 2024