Questa sera, sabato 29 ottobre 2022, su Rai 1, andrà in onda la quarta puntata della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, il varietà condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel ruolo di giurati, di Alberto Matano, nel ruolo di opinionista, e di Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, nel ruolo dei giurati popolari.

Ballando con le Stelle, prodotto da Rai 1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia, è un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel, con la regia a cura di Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2022, quarta puntata 29 ottobre: anticipazioni

Anche per la quarta puntata lo schema del ballerino per una notte sarà composito, avremo infatti in campo in un primo momento Paola Perego, la presentatrice insieme a Simona Ventura dello show della domenica mezzogiorno di Rai2 Citofonare Rai2. Paola effettuerà una performance in un numero insieme ad un maestro del team dello show del sabato sera di Rai1.

Ci sarà poi una seconda esibizione che vedrà in campo Nino Frassica, assieme a Maurizio Ferrini, quest’ultimo nelle celebri vesti della sua signora Coriandoli. I due sono stati fra i protagonisti del leggendario Quelli della notte di Renzo Arbore, travolgente successo nella Rai2 degli anni Ottanta.

Completa il parco ospiti della quarta puntata di Ballando con le stelle la prestigiosa presenza della grande atleta di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, che si è aggiudicata in Bulgaria il quarto oro mondiale, questa volta nell’all-around individuale, dopo aver portato a casa anche un bronzo.

Ballando con le Stelle 2022, cast, vip e ballerini: chi sono?

Nessuna eliminazione ha avuto luogo al termine della terza puntata. I vip attualmente in gara nel varietà di Milly Carlucci sono Alessandro Egger (con Tove Villfor), Alex Di Giorgio (con Moreno Porcu), Dario Cassini (con Lucrezia Lando), Ema Stokholma (con Angelo Madonia), Enrico Montesano (con Alessandra Tripoli), Gabriel Garko (con Giada Lini), Giampiero Mughini (con Veera Kinnunen), Iva Zanicchi (con Samuel Peron), Lorenzo Biagiarelli (con Anastasia Kuzmina), Luisella Costamagna (con Pasquale La Rocca), Paola Barale (con Roly Maden) e Rosanna Banfi (con Simone Casula).

Ballando con le Stelle 2022, quarta puntata 29 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Ballando con le Stelle 2022 in diretta dalle ore 20:35 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.