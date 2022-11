Il picco del 44% di share, probabilmente il più alto da quando c’è Ballando con le stelle, complice naturalmente anche l’ora tarda e la mancanza di concorrenza, è forse la coccarda che il team dello show del sabato sera di Rai1 si può appuntare sull’abito per certificare l’edizione assolutamente straordinaria di questo show inaugurato ormai tanti anni fa nella Rai1 diretta da Fabrizio Del Noce, con la direzione generale di Flavio Cattaneo e la produzione dell’indimenticabile Bibi Ballandi. Uno show questo che ha conquistato quest’anno un posto d’onore fra gli intrattenimenti più visti di questa stagione di garanzia autunno 2022, riuscendo in pratica a fine corsa a raggiungere quella macchina da guerra che è il Tu si que vales di Canale 5.

Fra una polemica e l’altra, in alcuni casi innescata dal sistema immunitario interno al programma che non ha guardato in faccia a nessuno, neppure appunto a se stesso, come tutti i sistemi immunitari che si rispettano, scatenando scossoni che non sono serviti ad alzare gli ascolti, ma che hanno certamente smosso il web, questo varietà prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva fondata dal grande Bibi Ballandi, è arrivato ai confini della nona puntata e della sua seconda semifinale.

A causa del campionato mondiale di calcio che sabato prossimo propone una nuova sfida in prima serata su Rete 1, con gli ottavi di finale a rischio supplementari e rigori, la seconda semifinale di Ballando con le stelle è stata posizionata nella serata di venerdì 2 dicembre subito dopo il match Serbia-Svizzera, alle ore 22:05 circa. In diretta dall’auditorium del foro italico in Roma dunque avremo modo di vedere il cast di concorrenti di questa edizione 2022 dello show televisivo ballerino più celebre d’Italia, in competizione per ritagliarsi un posto nella finale dell’antivigilia del Santo Natale 2022.

Naturalmente nel corso della puntata, uno dei momenti topici, sarà l’esibizione del ballerino per una notte che sarà determinante per l’assegnazione del tesoretto da parte del buon Alberto Matano. Direttamente dai Mondiali di calcio, anzi più precisamente dal Circolo dei mondiali, il varietà diretto e condotto su Rai1 tutti i giorni da Alessandra De Stefano, è in arrivo sulla pista di Ballando con le stelle la campionessa olimpica di Mosca 1980 Sara Simeoni.

La grande Sara, che ci abituato nel varietà di Rai1 Il circolo dei mondiali e prima ancora al Circolo degli anelli a fantasmagoriche toilette, dovrà ora abbinare agli abiti, al trucco e al parrucco, anche qualità come ballerina, che siamo certi non le mancheranno. Appuntamento dunque per la seconda semifinale di Ballando con le stelle 2022 con Sara Simeoni ballerina per una notte a venerdì sera 2 dicembre a partire dalle ore 22:05 in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma, naturalmente dalle frequenze di Rai1 con la conduzione e la direzione artistica di Milly Carlucci.