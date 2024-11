ATP Finals 2024: programma, tabellone, Sinner-Ruud, tv Rai, Sky

ATP Finals 2024: tutte le informazioni per seguire in diretta tv l’evento conclusivo dell’ATP Tour 2024 con Sinner e la coppia Bolelli/Vavassori.

Le Nitto ATP Finals sono l’evento conclusivo dell’ATP Tour 2024 al quale partecipano i primi 8 tennisti della classifica ATP di singolare e le prime 8 coppie della classifica di doppio. Si tratta della 55esima edizione per quanto riguarda il singolare e la 50esima edizione per quanto concerne il doppio.

L’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, numero uno nel ranking ATP, nel torneo singolare, e dalla coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, nel torneo di doppio.

ATP Finals 2024: tv

Le Nitto ATP Finals 2024 saranno visibili parzialmente in chiaro sulle reti Rai e interamente su Sky Sport.

ATP Finals 2024, tv: Rai

La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione delle ATP Finals 2024 in esclusiva free-to-air per l’Italia e trasmetterà tutti i match di Sinner e del doppio azzurro su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. In studio, invece, ci saranno Cristina Caruso, con Rita Grande e Omar Camporese e con Maurizio Fanelli a bordocampo.

Sabato 16 novembre 2024

ore 20:35

Rai 2

Sinner – Ruud

Venerdì 15 novembre 2024

ore 18

Rai 2

Bolelli/Vavassori – Arevalo/Pavic

Giovedì 14 novembre 2024

ore 20:35

Rai 2

Sinner – Medvedev

Mercoledì 13 novembre 2024

ore 18

Rai 2

Bolelli/Vavassori – Krawietz/Puetz

Martedì 12 novembre 2024

ore 20:35

Rai 2

Sinner – Fritz

Lunedì 11 novembre 2024

ore 18

Rai 2

Bolelli/Vavassori – Bopanna/Ebden

Domenica 10 novembre 2024

ore 20:30

Rai 2

Sinner – de Minaur

ATP Finals 2024, tv: Sky

Sky garantirà una copertura integrale dell’evento con 12 ore live al giorno. Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto di Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell’analisi, si alterneranno Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta.

Gli studi di presentazione e approfondimento saranno condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati saranno Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo. Dalila Setti condurrà Il tennis è servito mentre Giuseppe Marzo condurrà ATP Finals The Insider.

Sabato 16 novembre 2024

ore 11.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 12

KRAWIETZ/PUETZ-PURCELL/THOMPSON

Sky Sport Tennis e NOW

ore 13.30

Il tennis è servito

Sky Sport 24 e NOW

ore 14

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis e NOW

ore 14.30

ZVEREV-FRITZ

Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18

HELIOV./PATTEN-AREVALO/PAVIC

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 20.30

SINNER-RUUD

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

ATP Finals The Insider

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Venerdì 15 novembre 2024

ore 11.15

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30

BOPANNA/EBDEN-KRAWIETZ/PUETZ

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13

Il tennis è servito

Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 14

ZVEREV-ALCARAZ

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18

AREVALO/PAVIC-BOLELLI/VAVASSORI

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 20.30

RUUD-RUBLEV

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

ATP Finals The Insider

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Giovedì 14 novembre 2024

ore 11.15

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30

KOOLHOF/MEKTIC-HELIOV./PATTEN

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13

Il tennis è servito

Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 14

FRITZ-DE MINAUR

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18

GRANOLLERS/ZEBALLOS-PURCELL/THOMPSON

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 20.30

SINNER-MEDVEDEV

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

ATP Finals The Insider

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Mercoledì 13 novembre 2024

ore 11.15

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30

AREVALO/PAVIC-BOPANNA/EBDEN

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13

Il tennis è servito

Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 14

ALCARAZ-RUBLEV

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18

BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 20.30

ZVEREV-RUUD

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

ATP Finals The Insider

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Martedì 12 novembre 2024

ore 11.15

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30

PURCELL/THOMPSON-HELIOV./PATTEN

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13

Il tennis è servito

Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 14

MEDVEDEV-DE MINAUR

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis e NOW

ore 18

GRANOLLERS/ZEBALLOS-KOOLHOF/MEKTIC

Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 20.30

SINNER-FRITZ

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

ATP Finals The Insider

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Lunedì 11 novembre 2024

ore 11.15

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 11.30

AREVALO/PAVIC-KRAWIETZ/PUETZ

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13

Il tennis è servito

Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 14

ALCARAZ-RUUD

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18

BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDEN

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 20.30

ZVEREV-RUBLEV

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

ATP Finals The Insider

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 10 novembre 2024

ore 11

Studio ATP Finals

Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 11.30

KOOLHOF/MEKTIC-PURCELL/THOMPSON

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis e NOW

ore 14

MEDVEDEV-FRITZ

Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis e NOW

ore 18

GRANOLLERS/ZEBALLOS-HELIOV./PATTEN

Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis e NOW

ore 20.30

SINNER-DE MINAUR

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

Studio ATP Finals

Sky Sport Tennis e NOW

A seguire

ATP Finals The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

ATP Finals 2024: programma

Le Nitto ATP Finals 2024 si giocheranno dal 10 al 17 novembre.

Il Round Robin dei due tornei si giocherà fino al 15 novembre.

Le semifinali del torneo singolare e del doppio si disputeranno il 16 novembre mentre le finali si giocheranno il 17 novembre.

ATP Finals 2024: partecipanti

ATP Finals 2024: torneo singolare

Nel Gruppo Ilie Năstase, troviamo Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur.

Nel Gruppo John Newcombe, invece, ci sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev.

ATP Finals 2024: torneo doppio

Nel Gruppo Bob Bryan, troviamo Marcelo Arévalo/Mate Pavić, Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Rohan Bopanna/Matthew Ebden e Kevin Krawietz/Tim Pütz.

Nel Gruppo Mike Bryan, invece, ci sono Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Wesley Koolhof/Nikola Mektić, Max Purcell/Jordan Thompson e Harri Heliövaara/Henry Patten.

Quando gioca Sinner al torneo di Torino?

Jannik Sinner giocherà il suo quarto match, valido per le semifinali, sabato 16 novembre 2024, a partire dalle ore 20:30. L’avversario sarà il tennista norvegese Casper Ruud.

Dove saranno le ATP Finals 2024?

Le Nitto ATP Finals 2024 si giocheranno alla Inalpi Arena di Torino.

Torino ospita l’evento conclusivo dell’ATP 2024 dal 2021 e lo ospiterà fino al 2025.

Quanto prende il vincitore delle Nitto ATP Finals?

Il vincitore delle Nitto ATP Finals 2024 vincerà un montepremi pari a 2,237,200 dollari. Il finalista perdente, invece, guadagnerà 1,123,400 dollari.

I vincitori del torneo di doppio, invece, vinceranno un montepremi pari a 356,800 dollari.

Quando si gioca la finale delle ATP Finals?

La finale delle Nitto ATP Finals 2024 si giocherà a Torino, domenica 17 novembre.