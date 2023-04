Gli ascolti tv del Venerdì Santo, con la Via Crucis in diretta dal Colosseo – ma senza Papa Francesco – su Rai 1, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5, film e gli appuntamenti canonici con Propaganda Live e con Fratelli di Crozza, ma in replica. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la Via Crucis in diretta dal Colosseo ha registrato 3.799.000 telespettatori, share 20,23%. Su Canale 5 l’ultima puntata di Felicissima sera – All inclusive! (live) ha ottenuto nella presentazione 3.142.000, 16,62%, nel programma 2.884.000 telespettatori, share 21,26% e nel segmento After Show, in seconda serata, 1.153.000, 21,09%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.045.000, 7%. Su Italia 1 il film I predoni è stato visto da un netto di 892.000 telespettatori, share 5,12%. Su Rai 3 il film Se Dio vuole è stato visto da 858.000 telespettatori, share 4,72%. Su Rai 2 NCIS 800.000 telespettatori, share 4,19%, e NCIS Hawaii 672.000, 3,87%.Su La7 Propaganda Live 736.000 telespettatori, share 5,25%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 599.000 telespettatori, share 3,41%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 460.000, 2,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Striscia la notizia su Canale 5 3.467.000 telespettatori, share 18,71%, su Rai Porta a Porta – Speciale Venerdì Santo ha registrato 3.033.000 telespettatori, share 16,91%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 643.000 telespettatori, share 3,45% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 804.000, 4,76% e a seguire Generazione Bellezza 856.000, 4,88%, Il cavallo e la torre 1.303.000, 7,27%, quindi Un posto al sole che registra 1.553.000, 8,34%. NCIS su Italia 1 registra 1.244.000 telespettatori, share 6,84% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 746.000 telespettatori, share 4,19% e nella seconda 663.000, 3,57%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.153.000 telespettatori, share 6,32%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 391.000 telespettatori, share 2,1% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 579.000 telespettatori, share 3,16%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.443.000 telespettatori, share 20,79% e nel game un netto di 3.481.000, 24,14%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.915.000 telespettatori, share 17,37% e nel game un netto di 2.963.000, 21,28%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 642.000, 3,91%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 551.000 telespettatori, share 3,44%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 658.000 telespettatori, share 3,87%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 167.000, 1,47%, e nel programma 316.000, 2,27%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 729.000 telespettatori, share 15,98%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 746.000, 15,78%; a seguire Storie Italiane 696.000, 16,53% e 669.000, 13,70%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.523.000, 15,90%. Su Rai 2 La valle delle rose ha ottenuto 58.000, 1,46%; I fatti vostri ha registrato 453.000 telespettatori, share 8,26% e 720.000, 7,88%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 276.000, 5,37%, nel programma 261.000, 5,29%, e nel segmento Extra 184.000, 4,22%, mentre Elisir 204.000, 4,29%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 570.000, 5,09% e Passato e Presente 424.000, 3,36%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.076.000 telespettatori, share 22,21% e 844.000, 20,05%, con Forum a 1.422.000, 20,51%. Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato 227.000 telespettatori, share 3,67% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 159.000 telespettatori, share 3,27% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 182.000, 1,90% e La signora in giallo 587.000, 4,80%. La7 ha ottenuto con Omnibus 174.000 telespettatori, share 3,90%, nel segmento News 90.000, 3,07% e nel Dibattito 182.000, 3,65%; quindi Coffee Break 143.000, 3,33% e L’aria che tira 210.000, 4,09% e L’aria che tira Oggi 331.000, 3,36%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 A Sua Immagine – Speciale Venerdì Santo 1.089.000, 9,89%; Oggi è un altro giorno Short registra 1.173.000, 12,48%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.617.000, 8,64%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.388.000, 17,73% e nel programma 1.704.000, 18,64%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 676.000 telespettatori, share 6,03%; Bella ma’ 548.000, 6,28%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 560.000, 7,16%, Geo 959.000, 10,35%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.532.000 telespettatori, share 20,04%, Terra Amara 2.717.000, 23,08%; Uomini e donne (live) 2.706.000, 26,90% e nel Finale 2.091.000, 23,09%; Un altro domani 1.270.000, 16,03%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.469.000, 17,48%, nel programma 1.545.000, 16,38% e nel segmento I Saluti 1.544.000, 15,06%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 461.000 telespettatori, 3,69%, mentre Person of Interest 331.000, 3,73%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 685.000 telespettatori, 6,11 di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 327.000, 3,67% e il film Maria Maddalena un netto di 367.000, 4,09%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 283.000 telespettatori, share 2,27% e nel programma 352.000, 3,56%. C’era una volta il Novecento un netto di 171.000, 2,02%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 In viaggio ha registrato 1.449.000 telespettatori, share 9,89%. Su Rai 2 AtuttoCalcio 433.000, 3,50%. Su Rai 3 Rotta Tunisia – Speciale Il cavallo e la torre 247.000 telespettatori, share 2,04%; Tg3 LineaNotte 277.000, 3,63%. Su Italia 1 il film Samson – La vera storia di Sansone un netto di 355.000, 4,84%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.253.000, 25,62%; ore 20:00 4.068.000, 24,02%.

Tg2 ore 13:00 1.563.000, 13,22%; ore 20:30 1.025.000, 5,72%.

Tg3 ore 14:30 1.520.000, 13,17%; ore 19:00 1.732.000, 13,18%.

Tg5 ore 13:00 2.849.000, 23,80%; ore 20:00 3.542.000, 20,62%.

Studio Aperto ore 12:25 1.161.000, 11,99%; ore 18:30 464.000, 4,38%.

Tg4 ore 12.00 252.000, 3,51%; ore 18:55 461.000, 3,40%.

Tg La7 ore 13:30 484.000, 3,82%; ore 20:00 975.000, 5,68%.

