Gli ascolti tv del venerdì, con la puntata speciale di Domenica In Show in prime time su Rai 1 e L’Isola dei Famosi su Canale 5. I due programmi si contendono la palma di ascolto più alto della serata, pur restando al di sotto dei 3 milioni di telespettatori. L’incursione di Mara Venier in prima serata sfiora, infatti, i 3 milioni, mentre il reality condotto da Ilary Blasi ottiene 2.2 mln. Terza piazza per il film I predoni, su Italia 1, che registra 1,1, poco più di Quarto Grado su Rete 4. Segue NCIS, mentre al di sotto del milione troviamo Bombshell su Rai 3 a 750mila telespettatori, Propaganda Live a circa 690 e il best of di Crozza che sfiora i 600mila telespettatori.

In access prime time, Soliti Ignoti – Il ritorno non tradisce le aspettative di Rai 1 e continua a vincere la fascia con 4,4 milioni di telespettatori; su Canale 5 Striscia la notizia ottiene 3,1 milioni.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Domenica In Show ha registrato 2.928.000 telespettatori, share 19,10%.

ha registrato 2.928.000 telespettatori, share 19,10%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 5,57%. NCIS Hawaii 957.000, 5,58%.

ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 5,57%. 957.000, 5,58%. Su Rai 3 Il film Bombshell – La voce dello scandalo ha registrato 751.000 telespettatori, share 4,24%.

ha registrato 751.000 telespettatori, share 4,24%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.204.000 telespettatori, share 18,27%.

ha registrato 2.204.000 telespettatori, share 18,27%. Su Italia 1 Il film I predoni ha registrato un netto di 1.126.000 telespettatori, share 6,62%.

ha registrato un netto di 1.126.000 telespettatori, share 6,62%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.113.000 telespettatori, share 8,14%.

ha registrato 1.113.000 telespettatori, share 8,14%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 687.000 telespettatori, share 5,27%.

ha registrato 687.000 telespettatori, share 5,27%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stato visto da 333.000 telespettatori, share 2,1%.

è stato visto da 333.000 telespettatori, share 2,1%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 567.000 telespettatori, share 3,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.357.000 telespettatori, share 24,05%.

ha registrato 4.357.000 telespettatori, share 24,05%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 790.000 telespettatori, share 4,31%.

ha registrato 790.000 telespettatori, share 4,31%. Su Rai 3 Blob 742.000, 4,68%. La gioia della musica 1.012.000, 5,98%. Un posto al sole 1.406.000, 7,75%.

742.000, 4,68%. 1.012.000, 5,98%. 1.406.000, 7,75%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.122.000 telespettatori, share 17,16%.

ha registrato 3.122.000 telespettatori, share 17,16%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.229.000 telespettatori, share 6,92%.

ha registrato 1.229.000 telespettatori, share 6,92%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 851.000 telespettatori, share 4,93% e 858.000, 4,69%.

ha registrato 851.000 telespettatori, share 4,93% e 858.000, 4,69%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.315.000 telespettatori, share 7,33%.

ha registrato 1.315.000 telespettatori, share 7,33%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 397.000 telespettatori, share 2,2%.

ha registrato 397.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Deal with it ha registrato 250.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.405.000 telespettatori, share 23,09% e nel game un netto di 3.602.000, 26,96%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.405.000 telespettatori, share 23,09% e nel game un netto di 3.602.000, 26,96%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 430.000 telespettatori, share 2,79%.

ha registrato un netto di 430.000 telespettatori, share 2,79%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.944.000 telespettatori, share 19,88% e nel game un netto di 2.817.000, 21,91%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.944.000 telespettatori, share 19,88% e nel game un netto di 2.817.000, 21,91%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 557.000 telespettatori, share 3,75%.

ha registrato 557.000 telespettatori, share 3,75%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 735.000 telespettatori, share 4,57%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria un netto di 660.000, 14,81%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 622.000 telespettatori, share 15,81%. Storie italiane nella prima parte 725.000, 18,75% e nella seconda 861.000, 17,02%. È sempre Mezzogiorno 1.646.000, 17,58%.

un netto di 660.000, 14,81%. ha totalizzato un netto di 622.000 telespettatori, share 15,81%. nella prima parte 725.000, 18,75% e nella seconda 861.000, 17,02%. 1.646.000, 17,58%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 696.000 telespettatori, share 12,15% e nella seconda 860.000, 9,70%.

ha registrato nella prima parte 696.000 telespettatori, share 12,15% e nella seconda 860.000, 9,70%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 316.000, 7,39% e nel segmento Extra 232.000, 6,09%. Dopo il TG Quante Storie 534.000, 4,97%. Passato e presente 377.000, 3,07%.

ha registrato 316.000, 7,39% e nel segmento Extra 232.000, 6,09%. Dopo il TG 534.000, 4,97%. 377.000, 3,07%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 871.000, 21,34% e nella seconda 752.000, 19,67%. Forum ha registrato 1.393.000 telespettatori, share 20,19%.

nella prima parte 871.000, 21,34% e nella seconda 752.000, 19,67%. ha registrato 1.393.000 telespettatori, share 20,19%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 209.000 telespettatori, share 3,71%.

ha registrato 209.000 telespettatori, share 3,71%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 95.000 telespettatori, share 2%. Dopo il Tg Il Segreto 171.000, 1,84%. Slow Tour 364.000, 3,07%.

ha ottenuto 95.000 telespettatori, share 2%. Dopo il Tg 171.000, 1,84%. 364.000, 3,07%. Su La7 Omnibus ha registrato 174.000 telespettatori, share 4,05%, nel segmento News 153.000, 4,09% e nel Dibattito 159.000, 3,67%. Coffee Break 183.000, 4,75%. L’aria che tira 274.000, 5,14%; L’aria che tira – Oggi 419.000, 4,34%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.518.000, 13,35%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.385.000, 14,51%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.350.000, 16,41% e nel programma 1.629.000, 19,06%.

1.518.000, 13,35%. ha registrato 1.385.000, 14,51%. ha registrato nella presentazione 1.350.000, 16,41% e nel programma 1.629.000, 19,06%. Su Rai 2 Giro d’Italia – Giro in diretta ha registrato 1388.000 telespettatori, share 12,38%; Giro all’arrivo 2076.000, 22,25%. Processo alla Tappa 894.000, 10,88%. Equitazione 233.000, 1,88%.

ha registrato 1388.000 telespettatori, share 12,38%; 2076.000, 22,25%. 894.000, 10,88%. 233.000, 1,88%. Su Rai 3 Aspettando Geo 305.000, 3,28%. Geo ha registrato 723.000 telespettatori, share 8,39%.

305.000, 3,28%. ha registrato 723.000 telespettatori, share 8,39%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.328.000 telespettatori, share 18,81%. Una Vita 2.349.000, 19,30%. Uomini e donne 2836.000, 26,16% e nel Finale 2.320.000, 23,79%. Brave and Beautiful 1.616.000, 18,08%. Pomeriggio Cinque 1.547.000, 18,16%.

ha registrato 2.328.000 telespettatori, share 18,81%. 2.349.000, 19,30%. 2836.000, 26,16% e nel Finale 2.320.000, 23,79%. 1.616.000, 18,08%. 1.547.000, 18,16%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 596.000 telespettatori, 4,74%. NCIS Los Angeles un netto di 308.000, 3,66%.

ha registrato 596.000 telespettatori, 4,74%. un netto di 308.000, 3,66%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 773.000 telespettatori, 6,59% di share. Tg4 – Diario di guerra 293.000, 3,04%. Il film Flashdance un netto di 294.000, 3,36%.

ha registrato un netto di 773.000 telespettatori, 6,59% di share. 293.000, 3,04%. Il film un netto di 294.000, 3,36%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 313.000 telespettatori, share 2,62% e nel programma 272.000, 2,65%; Tagadà #Focus 211.000, 2,27%. Speciale TgLa7 360.000, 3,64%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 411.000 telespettatori, share 4,87%.

ha registrato 411.000 telespettatori, share 4,87%. Su Rai 2 Vitalia ha registrato 260.000 telespettatori, share 2,03%. I lunatici 47.000, 1,08%.

ha registrato 260.000 telespettatori, share 2,03%. 47.000, 1,08%. Su Rai 3 Io li conoscevo bene 316.000, 2,53%. Tg3 Lineanotte ha registrato 208.000 telespettatori, share 2,91%.

316.000, 2,53%. ha registrato 208.000 telespettatori, share 2,91%. Su Italia 1 Il film X-Men: Conflitto finale ha registrato un netto di 394.000 telespettatori, share 5,50%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.100.000, 25,07%; ore 20:00 4.057.000, 25,33%.

3.100.000, 25,07%; 4.057.000, 25,33%. Tg2 ore 13:00 1.659.000, 14,61%; ore 20:30 942.000, 5,42%.

1.659.000, 14,61%; 942.000, 5,42%. Tg3 ore 14:30 1.174.000, 9,81%; ore 19:00 1.282.000, 10,75%.

1.174.000, 9,81%; 1.282.000, 10,75%. Tg5 ore 13:00 2.516.000, 21,72%; ore 20:00 3.479.000, 21,34%.

2.516.000, 21,72%; 3.479.000, 21,34%. Studio Aperto ore 12:25 946.000, 10,09%; ore 18:30 457.000, 4,87%.

946.000, 10,09%; 457.000, 4,87%. Tg4 ore 12.00 243.000, 3,36%; ore 18:55 507.000, 4,09%.

243.000, 3,36%; 507.000, 4,09%. Tg La7 ore 13:30 465.000, 3,73%; ore 20:00 904.000, 5,59%.

Dati AUDITEL™