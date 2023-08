Gli ascolti tv del venerdì, col debutto – in ritardo – di Techetechetè Show su Rai 1, ancora i Mondiali di Atletica su Rai 2, miniserie, film e serie tv sparsi un po’ ovunque. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè Show ha registrato 2.633.000 telespettatori, share 20%. Su Canale 5 la miniserie Con l’aiuto del cielo ha ottenuto 933.000 telespettatori, share 9.5%. Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 2023 1.660.000 telespettatori, share 11.4; a seguire (dalle 22:00) Scugnizzi per sempre 310.000, 2.6%. Su Rete 4 Il terzo indizio ha registrato 763.000, 6.5%. Su Italia 1 la serie Chicago PD è stato visto da un netto di 1.112.000 telespettatori, share 8.1%. Su Rai 3 il film Tutti lo sanno è stato visto da 495.000 telespettatori, share 3.9%. Su La7 il film Master and Commander – Sfida ai confini del mare 424.000 telespettatori, share 3.5%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume 291.000, 2.2%. Su Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo 351.000 telespettatori, share 3.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Paperissima Sprint su Canale 5 1.949.000 telespettatori, share 13.3%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 556.000, 4.2% e a seguire Via dei Matti n.0 523.000, 3.7%, Le storie di Un posto al sole che registra 571.000, 3.9%. NCIS su Italia 1 registra 887.000 telespettatori, share 6.1% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 575.000 telespettatori, share 4% e nella seconda 786.000, 5.3%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 794.000 telespettatori, share 5.4%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 234.000 telespettatori, share 1.6% e su Nove Cash or Trash ha registrato 359.000 telespettatori, share 2.5%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.098.000, 22.26%, e nel game un netto di 2.908.000, 25.52%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.093.000 telespettatori, share 12.23% e nel game un netto di 1.642.000, 14.88%. Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 2023 ha ottenuto un netto di 1.129.000, 9.44%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 475.000 telespettatori, share 3.78%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 540.000 telespettatori, share 4.03%, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 644.000 telespettatori, share 16.91%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 744.000, 16.06%; a seguire Camper in viaggio 1.248.000, 15.96% e Camper ha ottenuto 1.569.000, 15.04%. Su Rai 2 Mondiali di Basket 2023: Angola – Italia 278.000, 5.67%; Un ciclone in convento ha registrato 331.000 telespettatori, share 3.73%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 198.000, 4.89%, nel programma 185.000, 4.56%, e nel segmento Extra 138.000, 3.31%, mentre Elisir – A gentile richiesta 175.000, 4.01%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 363.000, 4.11% e 330.000, 3.02%; Passato e Presente 403.000, 3.35%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 738.000 telespettatori, share 18.31% e 673.000, 16.06%, con Forum Estate a 1.204.000, 16.95%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 238.000 telespettatori, share 3.56% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 174.000 telespettatori, share 3.39% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 176.000, 1.88% e La signora del West 307.000, 2.60%. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira Estate .000, % e L’aria che tira Oggi – Estate .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra 1.123.000, 11.83%, Sei sorelle 807.000, 10.07%; Estate in diretta nella presentazione 1.239.000, 16.32%, e nel programma 1.510.000, 18.95%. Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago .000, %; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 456.000 telespettatori, share 5.43% e 638.000, 8.09%; Candice Renoir 389.000, 5.06%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 775.000, 9.58%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.255.000 telespettatori, share 19.19%, Terra Amara 2.371.000, 22.24%, La promessa 1.980.000, 21.62%, My Home My Destiny 1.467.000, 17.91%; il film Testamento d’amore 988.000, 12.65%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 510.000 telespettatori, 4.45%, mentre Cold Case – Delitti irrisolti 281.000, 3.63%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 601.000 telespettatori, 5.90% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 551.000, 6.65%, e il film Ercole contro Moloch un netto di 201.000, 2.53%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000 telespettatori, share %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Scugnizzi per sempre .000, %; Calcio Totale Estate .000, %. Su Rai 3 Ossi di Seppia – Quello che ricordiamo .000 telespettatori, share %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Canale 5 Con l’aiuto del cielo ha registrato .000, %. Su Italia 1 Law & Order: Organized Crime un netto di .000, %. Su La7 il film Io e Annie .000, %.

Dati AUDITEL™