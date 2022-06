Gli ascolti tv del venerdì, con Carlo Conti che torna in replica con Top Dieci su Rai 1 ed ha la meglio su Canale 5 che si affida a New Amsterdam. Per la riproposizione del game show sulla rete ammiraglia Rai ci sono quasi 2,5 milioni di telespettatori, ben distanti dal milione e 238.000 messi a segno dalla serie trasmessa dalla rete Mediaset. Nel mezzo film e best of dei programmi di stagione come Quarto Grado che sale fino a sfiorare un ottimo 12% di share. Techetechetè in access prime time tocca il 20% di share, Paperissima Sprint sta sotto di cinque punti percentuali.

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo resta stabile e non perde spettatori, trainata dalle gare dei mondiali di nuoto su Rai 2. Nel daytime mattutino, Federica Panicucci e Francesco Vecchi salutano il pubblico di Mattino cinque con il 20% nella prima parte e il 21% nella seconda. Da lunedì il testimone passa a Morning News.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Top Dieci ha registrato 2.403.000 telespettatori, share 17.66%.

ha registrato 2.403.000 telespettatori, share 17.66%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 643.000 telespettatori, share 4.22%. NCIS Hawaii 571.000, 4.03%.

ha registrato 643.000 telespettatori, share 4.22%. 571.000, 4.03%. Su Rai 3 Il film Un giorno di pioggia a New York ha registrato 778.000 telespettatori, share 5.26%.

ha registrato 778.000 telespettatori, share 5.26%. Su Canale 5 New Amsterdam IV ha registrato 1.238.000 telespettatori, share 9.56%.

ha registrato 1.238.000 telespettatori, share 9.56%. Su Italia 1 Il film Interstellar ha registrato 824.000 telespettatori, share 7%.

ha registrato 824.000 telespettatori, share 7%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.364.000 telespettatori, share 11.87%.

ha registrato 1.364.000 telespettatori, share 11.87%. Su La7 Propaganda Live – Best ha registrato 340.000 telespettatori, share 3.13%.

ha registrato 340.000 telespettatori, share 3.13%. Su Tv8 I Delitti del BarLume è stata vista da 336.000 telespettatori, share 2.3%.

è stata vista da 336.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 455.000 telespettatori, share 3.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.148.000 telespettatori, share 20.53%.

ha registrato 3.148.000 telespettatori, share 20.53%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 692.000 telespettatori, share 4.52%.

ha registrato 692.000 telespettatori, share 4.52%. Su Rai 3 Blob 612.000, 4.43%. Generazione bellezza 708.000, 4.88%. Un posto al sole 1.253.000, 8.10%.

612.000, 4.43%. 708.000, 4.88%. 1.253.000, 8.10%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha registrato 2.420.000 telespettatori, share 15.80%.

ha registrato 2.420.000 telespettatori, share 15.80%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.155.000 telespettatori, share 7.64%.

ha registrato 1.155.000 telespettatori, share 7.64%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 719.000 telespettatori, share 4.88% e 835.000, 5.40%.

ha registrato 719.000 telespettatori, share 4.88% e 835.000, 5.40%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.109.000 telespettatori, share 7.24%.

ha registrato 1.109.000 telespettatori, share 7.24%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 332.000 telespettatori, share 2.2%.

ha registrato 332.000 telespettatori, share 2.2%. Su Nove Deal with it ha registrato 224.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.268.000 telespettatori, share 23.72% e nel game un netto di 3.326.000, 27.95%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.268.000 telespettatori, share 23.72% e nel game un netto di 3.326.000, 27.95%. Su Rai 2 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo ha registrato un netto di 594.000 telespettatori, share 4.29%.

ha registrato un netto di 594.000 telespettatori, share 4.29%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.174.000 telespettatori, share 12.98% e nel game un netto di 1.933.000, 16.76%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.174.000 telespettatori, share 12.98% e nel game un netto di 1.933.000, 16.76%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 589.000 telespettatori, share 4.50%.

ha registrato 589.000 telespettatori, share 4.50%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 649.000 telespettatori, share 4.67%.

ha registrato 649.000 telespettatori, share 4.67%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 112.000 telespettatori, share 1.03%

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina 635.000, 15.55%. UnoMattina estate ha totalizzato un netto di 637.000 telespettatori, share 15%. Camper 1.244.000, 13.56%.

635.000, 15.55%. ha totalizzato un netto di 637.000 telespettatori, share 15%. 1.244.000, 13.56%. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 350.000 telespettatori, share 4.14%.

ha registrato 350.000 telespettatori, share 4.14%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 238.000, 5.66% e nel segmento Extra 199.000, 5.09%. Elisir – A gentile richiesta 206.000, 5.20%. Dopo il TG Quante Storie 493.000, 4.56%. Passato e presente 357.000, 2.93%.

ha registrato 238.000, 5.66% e nel segmento Extra 199.000, 5.09%. 206.000, 5.20%. Dopo il TG 493.000, 4.56%. 357.000, 2.93%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 826.000, 20.32% e nella seconda 820.000, 21.24%. Forum ha registrato 1.270.000 telespettatori, share 19.09%.

nella prima parte 826.000, 20.32% e nella seconda 820.000, 21.24%. ha registrato 1.270.000 telespettatori, share 19.09%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 170.000 telespettatori, share 2.86%.

ha registrato 170.000 telespettatori, share 2.86%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 125.000 telespettatori, share 2.78%. Dopo il Tg Il Segreto 134.000, 1.44%. La signora in giallo 527.000, 4.47%.

ha ottenuto 125.000 telespettatori, share 2.78%. Dopo il Tg 134.000, 1.44%. 527.000, 4.47%. Su La7 Omnibus ha registrato 157.000 telespettatori, share 3.83%, nel segmento News 112.000, 3.25% e nel Dibattito 158.000, 3.74%. Coffee Break 137.000, 3.52%. L’aria che tira estate 191.000, 3.91%; L’aria che tira – Oggi estate 338.000, 3.55%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 1.151.000, 11.10% e 1.284.000, 14.78%. Sei sorelle ha registrato 1.095.000, 13.95%. Estate in Diretta ha registrato 1.420.000, 17.98%.

1.151.000, 11.10% e 1.284.000, 14.78%. ha registrato 1.095.000, 13.95%. ha registrato 1.420.000, 17.98%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 389.000 telespettatori, share 3.73%.

ha registrato 389.000 telespettatori, share 3.73%. Su Rai 3 Overland 21 472.000, 5.95% e 590.000, 7.92%. Geo Magazine 816.000, 9.96%.

472.000, 5.95% e 590.000, 7.92%. 816.000, 9.96%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.863.000 telespettatori, share 18.57%. Una Vita 2.008.000, 19.22%. Un altro domani 1.611.000, 17.58%. Brave and Beautiful 1.521.000, 19.10%. Il film tv Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio un netto di 962.000, 12.45%.

ha registrato 1.863.000 telespettatori, share 18.57%. 2.008.000, 19.22%. 1.611.000, 17.58%. 1.521.000, 19.10%. Il film tv un netto di 962.000, 12.45%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 580.000 telespettatori, 5.08% nel primo episodio, 582.000, 5.63% nel secondo e 570.000, 5.88% nel terzo. NCIS Los Angeles 309.000, 4.11% e 316.000, 4.11%.

ha registrato 580.000 telespettatori, 5.08% nel primo episodio, 582.000, 5.63% nel secondo e 570.000, 5.88% nel terzo. 309.000, 4.11% e 316.000, 4.11%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 715.000 telespettatori, 7.08% di share. Tg4 – Diario di guerra 316.000, 3.89%. Il film Panico nello stadio un netto di 282.000, 3.59%.

ha registrato un netto di 715.000 telespettatori, 7.08% di share. 316.000, 3.89%. Il film un netto di 282.000, 3.59%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 363.000 telespettatori, share 3.51% e nel programma 272.000, 3.15%; I segreti della Corona 120.000, 1.54%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Ricchi di fantasia ha registrato 464.000 telespettatori, share 8.70%.

ha registrato 464.000 telespettatori, share 8.70%. Su Rai 2 La docuserie Mediterraneo ha registrato 234.000 telespettatori, share 3.51%.

ha registrato 234.000 telespettatori, share 3.51%. Su Rai 3 Imperfetti sconosciuti 316.000, 2.90%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 276.000 telespettatori, share 4.45%.

316.000, 2.90%. ha registrato un netto di 276.000 telespettatori, share 4.45%. Su Canale 5 Station 19 ha registrato 527.000 telespettatori, share 8.76%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.738.000, 22.36%; ore 20:00 3.599.000, 25.95%.

2.738.000, 22.36%; 3.599.000, 25.95%. Tg2 ore 13:00 1.638.000, 14.26%; ore 20:30 925.000, 6.19%.

1.638.000, 14.26%; 925.000, 6.19%. Tg3 ore 14:30 1.301.000, 12.71%; ore 19:00 1.347.000, 12.46%.

1.301.000, 12.71%; 1.347.000, 12.46%. Tg5 ore 13:00 2.687.000, 23.11%; ore 20:00 2.692.000, 19.17%.

2.687.000, 23.11%; 2.692.000, 19.17%. Studio Aperto ore 12:25 1.206.000, 13.10%; ore 18:30 429.000, 4.93%.

1.206.000, 13.10%; 429.000, 4.93%. Tg4 ore 12.00 277.000, 4.05%; ore 18:55 454.000, 4.04%.

277.000, 4.05%; 454.000, 4.04%. Tg La7 ore 13:30 506.000, 4.26%; ore 20:00 758.000, 5.41%.

Dati AUDITEL™