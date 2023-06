Gli ascolti tv del venerdì, con le repliche di Tali e Quali su Rai 1, la serie La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, film, serie tv e best of. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tali e Quali ha registrato 2.254.000 telespettatori, share 17%. Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.666.000 telespettatori, share 13%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 1.292.000, 11.1%. Su Italia 1 la serie Chicago PD è stato visto da un netto di 1.064.000 telespettatori, share 7.7%. Su Rai 2 la serie Tutti mentono 381.000 telespettatori, share 2.6%. Su Rai 3 il film Il colore della libertà è stato visto da 671.000 telespettatori, share 4.5%. Su La7 Propaganda Live Best 398.000 telespettatori, share 3.4%. Su Nove LBA Playoff 455.000 telespettatori, share 2.9%. Su Tv8 la serie I delitti del Barlume 359.000, 2.4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 2.909.000, 19.8%; Techetechetè 2.427.000, 15.4%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.438.000 telespettatori, share 15.5%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 704.000 telespettatori, share 4.4% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 607.000, 4.5% e a seguire Via dei Matti n.0 606.000, 4.2%, Il cavallo e la torre 1.000.000, 6.6%, quindi Un posto al sole che registra 1.423.000, 9%. NCIS su Italia 1 registra 1.167.000 telespettatori, share 7.5% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 593.000 telespettatori, share 4% e nella seconda 932.000, 5.9%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.232.000 telespettatori, share 7.9%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 354.000 telespettatori, share 2.4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.498.000, 26%, e nel game un netto di 3.144.000, 27%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.129.000 telespettatori, share 12.7% e nel game un netto di 1.803.000, 15.9%. Su Rai 2 Atletica leggera ha ottenuto un netto di 448.000, 4.2%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 608.000 telespettatori, share 4.7%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 633.000 telespettatori, share 4.6%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco, in replica, ha registrato nel segmento La prima sfida 83.000, 0.9%, e nel game 117.000, 1%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 691.000 telespettatori, share 16.55%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 691.000, 16.65%; a seguire Camper in viaggio 1.144.000, 15.77% e Camper ha ottenuto 1.422.000, 13.87%. Su Rai 2 Un’estate in Sudtirolo ha registrato 404.000 telespettatori, share 5.86%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 232.000, 5.35%, nel programma 194.000, 4.76%, e nel segmento Extra 138.000, 3.71%, mentre Elisir – A gentile richiesta nella presentazione 121.000, 3.23%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 558.000, 5.13% e Passato e Presente 444.000, 3.60%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 779.000 telespettatori, share 19.8% e 759.000, 20.6%, con Forum a 1.238.000, 18.87%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 310.000 telespettatori, share 5.31% e su Rete 4 Carabinieri 4 ha dato la linea al Tg4 con 107.000 telespettatori, share 2.34% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 205.000, 2.29% e La signora in giallo 584.000, 4.91%. La7 ha ottenuto con Omnibus 99.000 telespettatori, share 3.09%, nel segmento News 101.000, 3.13% e nel Dibattito 156.000, 3.81%; quindi Coffee Break 120.000, 3.19% e L’aria che tira estate 232.000, 4.84% e L’aria che tira Oggi estate 276.000, 2.90%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.466.000, 12.90% e nel programma 1.454.000, 15.68%, Sei sorelle 937.000, 12.69%; La vita in diretta nella presentazione 1.573.000, 21.61%, e nel programma 1.995.000, 25.22%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 827.000 telespettatori, share 8.16%; Squadra Speciale Cobra 11 511.000, 6.66%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 809.000, 9.78%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.683.000 telespettatori, share 22.28%, Terra Amara 2.420.000, 21.76%, La promessa 1.959.000, 20.90%, Un altro domani 1.078.000, 14.33%, il film tv Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato un netto di 808.000, 10.65%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 508.000 telespettatori, 4.27%, mentre Person of interest 252.000, 3.26%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 601.000 telespettatori, 5.69% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 509.000, 6.49%, e il film Dave – Presidente per un giorno un netto di 278.000, 3.61%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 301.000 telespettatori, share 2.75%, nel programma 301.000, 3.59%, e Tagadà Focus 200.000, 2.73%. C’era una volta… il Novecento un netto di 91.000, 1.04%.

Ascolti tv Seconda serata

