Gli ascolti tv del venerdì, con la nuova edizione di Tale e Quale Show, la serie con Massimo Ranieri su Canale 5, Propaganda Live su La7 e il ritorno di Fratelli di Crozza su Nove.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato nella presentazione 2.953.000 telespettatori, share 15,87% e nel programma 2.974.000, 20,60%. Su Canale 5 la miniserie La voce che hai dentro ha ottenuto 1.723.000 telespettatori, share 10,94%. Su Italia 1 il film Taken 3 – L’ora della verità è stato visto da un netto di 1.416.000 telespettatori, share 8,52%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.217.000, 9,37%. Su Nove Fratelli di Crozza (recensione) 917.000 telespettatori, share 5,30%. Su La7 Propaganda Live 713.000 telespettatori, share 6,04%. Su Rai 2 Speciale Tg2 – Addio a Giorgio Napolitano 501.000, 2,68%; la serie NCIS 428.000 telespettatori, share 2,52%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume 400.000, 2,4%. Su Rai 3 Speciale Tg3 per la morte di Napolitano è stato visto da 202.000 telespettatori, share 1,58%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 3.138.000, 17,37%; Affari Tuoi 3.803.000, 20,20%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.878.000 telespettatori, share 15,28%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 804.000, 4,76% e a seguire Viaggio in Italia 939.000, 5,32%, Il cavallo e la torre 1.488.000, 8,08%, Un posto al sole registra 1.553.000, 8,27%. NCIS su Italia 1 registra 1.158.000 telespettatori, share 6,25% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 767.000 telespettatori, share 4,22% e nella seconda 903.000, 4,77%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.279.000 telespettatori, share 6,79%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 469.000 telespettatori, share 2,5% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 460.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.565.000, 22,11%, e nel game 3.713.000, 25,56%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.686.000 telespettatori, share 17,23% e nel game un netto di 2.382.000, 17,71%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 633.000, 3,82%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 533.000 telespettatori, share 3,36%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 539.000 telespettatori, share 3,15%, mentre su La7 Padre Brown 161.000, 1,76%, e 195.000, 1,50%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 480.000 telespettatori, share 12,82%, mentre UnoMattina ha registrato 854.000, 20,05%; a seguire Storie Italiane nella prima parte 749.000, 19,28% e nella seconda 873.000, 18,17%; È sempre mezzogiorno 1.420.000, 15,09%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 437.000 telespettatori, share 8,09%, e nella seconda 753.000, 8,41%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 173.000, 3,64%, nel programma 210.000, 4,87%; ReStart 183.000, 4,69%, mentre Elisir nella presentazione 200.000, 5,04%, e nel programma 278.000, 5,65%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 596.000, 5,37%; Passato e Presente 452.000, 3,73%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto nella prima parte 854.000 telespettatori, share 19,59% e nella seconda 731.000, 18,59%, con Forum a 1.323.000, 19,52%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 276.000 telespettatori, share 4,51% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 95.000 telespettatori, share 1,99% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 128.000, 1,35% e La signora in giallo 543.000, 4,56%. La7 ha ottenuto con Omnibus 181.000 telespettatori, share 4,13%, nel segmento News 150.000, 3,80% e nel Dibattito 171.000, 3,85%; quindi Coffee Break 149.000, 3,81% e L’aria che tira 225.000, 4,52% e L’aria che tira Oggi 378.000, 3,93%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.170.000, 10,03% e nel programma 1.130.000, 11,79%, Il Paradiso delle Signore 1.417.000, 17,61%; La Vita in diretta Short nella presentazione 1.299.000, 16,76%, e nel programma 1.522.000, 19,64%; Speciale Tg1 – Il Papa incontra i leader religiosi 1.095.000, 12,29%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 750.000 telespettatori, share 7,06%; Bella Ma’ 539.000, 6,55% e .000, %. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 596.000, 7,76%; Geo Magazine 966.000, 11,34%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.480.000 telespettatori, share 20,60%, Terra Amara 2.728.000, 23,64%, Uomini e donne (live) 2.537.000, 26,73%, e nel Finale 1.952.000, 23,62%; Grande Fratello 1.766.000, 21,80%; La promessa 1.649.000, 20,85%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.327.000, 17,22%; nella seconda 1.571.000, 18,63% e nel segmento I Saluti 1.548.000, 16,91%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 516.000 telespettatori, 4,36%, mentre Cold Case 263.000, 3,26%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, 6,03% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 374.000, 4,40%, e il film Gli amanti dei cinque mari un netto di 307.000, 3,71%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 304.000 telespettatori, share 2,70%; nel programma 305.000, 3,46% e nel segmento Focus 241.000, 3,05%. C’era una volta… il Novecento un netto di 166.000, 2,05%; il doc Sophia – Ieri, oggi, domani 142.000, 1,82%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 NCIS Hawaii 331.000, 2,41%, 290.000, 3,0%; Calcio Totale Estate 118.000, 2,18%. Su Canale 5 il film Ci vuole un gran fisico ha registrato un netto di 205.000, 5,08%. Su Italia 1 il film Déjà-vu – Corsa contro il tempo un netto di 443.000, 7,48%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.868.000, 23,74%; ore 20:00 (Ed. Straordinaria) 3.741.000, 21,85%.

2.868.000, 23,74%; 3.741.000, 21,85%. Tg2 ore 13:00 1.533.000, 13,12%; ore 20:30 947.000, 5,16%.

1.533.000, 13,12%; 947.000, 5,16%. Tg3 ore 14:30 1.318.000, 11,78%; ore 19:00 1.619.000, 13,13%.

1.318.000, 11,78%; 1.619.000, 13,13%. Tg5 ore 13:00 2.784.000, 23,62%; ore 20:00 3.781.000, 21,71%.

2.784.000, 23,62%; 3.781.000, 21,71%. Studio Aperto ore 12:25 1.131.000, 11,96%; ore 18:30 438.000, 4,66%.

1.131.000, 11,96%; 438.000, 4,66%. Tg4 ore 12.00 272.000, 3,86%; ore 18:55 512.000, 4,01%.

272.000, 3,86%; 512.000, 4,01%. Tg La7 ore 13:30 520.000, 4,33%; ore 20:00 1.089.000, 6,28%.

Dati AUDITEL™