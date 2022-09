Gli ascolti tv del venerdì sera sono ‘condizionati’ dagli spazi elettorali per le Politiche 2022 in programma domenica 25 settembre. Mentre manca una settimana esatta alla chiusura della campagna elettorale, il prime time prevede le Conferenze Stampa su Rai 3, con risultati ovviamente non entusiasmanti per la rete, e il racconto della politica di Propaganda Live. Le ammiraglie puntano sui classici, come le serie tv in replica e film commedia per rilassare in vista di un fine settimana che sarà comunque segnato dai lutti per l’alluvione nelle Marche, cui l’informazione ha dato spazio nell’intero daytime. Per il resto si rinnovano gli appuntamenti con Quarto Grado su Rete 4 e con Bake Off Italia su Real Time.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv, ora che sono disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Le indagini di Lolita Lobosco, in replica, ha registrato 2.440.000 telespettatori, share 16,56%, mentre su Canale 5 il film Anche se è amore non si vede ha ottenuto un netto di 1.763.000 telespettatori, share 11,93%. Su Italia 1 il film Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen è stato visto da un netto di 1.249.000 telespettatori, share 8,08%, seguita a breve distanza Rete 4 con Quarto Grado che ha registrato 1.207.000, 9,88%. Su La7 Propaganda Live 670.000 telespettatori, share 5,72%, mentre su Rai 2 il doc Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro ha ottenuto 432.000 telespettatori, share 2,70%. Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun su Nove ottengono 450.000 telespettatori, share 2,8%, mentre Tv8 con I delitti del BarLume 356.000, 2,3%. Chiude Rai 3 con lo spazio Elezioni Politiche 2022: Conferenze Stampa che è stato visto da 285.000 telespettatori, share 1,72%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 3.784.000 telespettatori, share 20,85%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.683.000 telespettatori, share 14,80%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 695.000 telespettatori, share 3,80% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 719.000, 4,13%, Il cavallo e la torre 1.099.000, 6,19%, quindi Un posto al sole che registra 1.346.000, 7,37%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.027.000 telespettatori, share 5,68% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 812.000 telespettatori, share 4,56% e nella seconda 875.000, 4,78%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.461.000 telespettatori, share 8,03%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 367.000 telespettatori, share 2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 427.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.462.000 telespettatori, share 22,44% e nel game un netto di 3.458.000, 25,58%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.627.000 telespettatori, share 16,36% e nel game un netto di 2.278.000, 17,54%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 633.000, 3,91%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 544.000 telespettatori, share 3,52%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 145.000, 1,15%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 768.000 telespettatori, share 17,10%, mentre UnoMattina ha registrato 832.000, 19,39%; a seguire Storie Italiane 928.000, 22,63% e 879.000, 18.20% e a seguire È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.517.000, 16,17%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 505.000 telespettatori, share 9,08%, e 799.000,8,84% mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto 296.000, 6,49% e nel segmento Extra 267.000, 6,59%, mentre Elisir nella presentazione 232.000, 5,53% e nel programma 297.000, 5,92%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 682.000, 6,93% e Passato e Presente 433.000, 3,49%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.035.000 telespettatori, share 23,25% e 850.000, 20,89%, con Forum a 1.414.000, 20,55%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 193.000 telespettatori, share 3,06% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 104.000 telespettatori, share 2,21% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 177.000, 1,85% e La signora in giallo 566.000, 4,66%. La7 ha ottenuto con Omnibus 183.000 telespettatori, share 4,13%, nel segmento News 138.000, 3,87% e nel Dibattito 138.000, 3,56%; quindi Coffee Break 132.000, 3,22% e L’aria che tira 132.000, 5,39% e L’aria che tira Oggi 382.000, 3,89%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.571.000, 15,38% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.429.000, 16,91%, Tutti a scuola 1.109.000, 13,20% mentre La vita in diretta nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 Light ha registrato 480.000 telespettatori, share 4,36%, la coppa Davis un netto di 572.000, 6,12%. Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 337.000, 3,79%; Aspettando Geo 445.000, 5,45% e Geo 789.000, 9,17%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.491.000 telespettatori, share 20,18%, Una vita 2.034.000, 18,36%, Un altro domani 1.610.000, 18,21%, Terra amara 1.776.000, 21,82%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.608.000, 19,93%, nel segmento Elezioni 1.523.000, 17,60% e nel segmento I Saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 487.000 telespettatori, 4,02%, mentre The Mentalist 236.000, 2,86%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 779.000 telespettatori, 7,41% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 494.000, 6,02%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 292.000 telespettatori, share 2,66%, nel programma 330.000, 2,74%. The Royals 175.000, 2,15%, e 233.000, 2,66%.