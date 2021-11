Ascolti tv venerdì 12 novembre 2021: Italia – Svizzera, GF Vip

Gli ascolti tv di un venerdì particolarmente competitivo, con la Nazionale maggiore di calcio su Rai 1, il match Renzi – Travaglio in access con la Gruber e il GF Vip su Canale 5. Oltre 9 milioni di telespettatori per Italia – Svizzera su Rai 1, mentre il Grande Fratello Vip 6 ottiene più di 3 mln. La partita riduce gli ascolti di Fratelli di Crozza, che scende a 890mila telespettatori, mentre la terza piazza è conquistata da The Good Doctor, seguita da Quarto Grado a poco più di un milione e da Le Iene. Propaganda Live sfiora i 700mila telespettatori.

Su Rai 1 Il match Italia – Svizzera , Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, ha registrato un netto di 9.271.000 telespettatori, share 36,82%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 4,45%. The Resident 928.000, 4,04%.

Su Rai 3 Il doc Tunnel della libertà ha registrato 468.000 telespettatori, share 1,97%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.102.000 telespettatori, share 19,33%.

Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 710.000 telespettatori, share 2,77% e nel programma 946.000, 5,49%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.009.000 telespettatori, share 5,60%.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 699.000 telespettatori, share 4,22%.

Su Tv8 La serie Petra è stata vista da 267.000 telespettatori, share 1,5%.

Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 8929.000 telespettatori, share 3,7%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 555.000 telespettatori, share 2,16%.

Su Rai 3 Blob 1170.000, 5,39%. Che succ3de? Game nella presentazione 1097.000, 4,87% e nel programma 1729.000, 7,22%. Un posto al sole 1569.000, 6,13%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3049.000 telespettatori, share 12,02%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.123.000 telespettatori, share 4,56%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 914.000 telespettatori, share 3,82% e 804.000, 3,14%.

Su La7 Otto e mezzo, con ospiti Matteo Renzi e Marco Travaglio, ha registrato 1.641.000 telespettatori, share 6,52%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 374.000 telespettatori, share 1,5%.

Su Nove Deal With It ha registrato 375.000 telespettatori, share 1,5%.

Su Rai 1 L'Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.401.000 telespettatori, share 20,35% e nel game 4.441.000, 22,89%.

Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 2092.000 telespettatori, share 13,41% e nel game un netto di 3410.000, 18,17%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 575.000 telespettatori, share 2,78%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 843.000 telespettatori, share 3,89%.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 176.000 telespettatori, share 1,19% e 232.000, 1,26%.

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 634.000 telespettatori, share 12,5%. Speciale Tg1 Papa Francesco ad Assisi 873.000, 15,83%. Storie italiane 840.000, 12,22%. È sempre Mezzogiorno 1.614.000, 15,51%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 577.000 telespettatori, share 8,53% e nella seconda 958.000, 9,75%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 451.000, 8,14% e nel segmento Extra 354.000, 6,65%. Elisir nella presentazione 302.000, 5,59% e nel programma 459.000, 7,25%. Dopo il TG Quante Storie 737.000, 6,26%. Le storie di Passato e presente 509.000, 3,72%.

Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1.010.000, 18,75% e nella seconda 947.000, 17,88%. Forum ha registrato 1.476.000 telespettatori, share 18,42%.

Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 209.000 telespettatori, share 3,15%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 145.000 telespettatori, share 2,29%. Dopo il Tg Il Segreto 215.000, 2,03%. La signora in giallo 561.000, 4,20%.

Su La7 Omnibus ha registrato 185.000 telespettatori, share 3,49%, nel segmento News 140.000, 3,42% e nel Dibattito 176.000, 3,17%. Coffee Break 144.000, 2,71%. L'aria che tira 259.000, 4,09%; L'aria che tira – Oggi 384.000, 3,62%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.562.000, 12,74%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.961.000, 18,82%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.998.000, 17,49% e nel programma 2.395.000, 17,80%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 711.000 telespettatori, share 5,53%. Detto Fatto 495.000, 4,56%. EIRE – Italia Qualificazioni Europei U21 un netto di 1.039.000, 5,61%.

Su Rai 3 #Maestri 423.000, 3,90%. Aspettando Geo 784.000, 7,58%. Geo ha registrato 1.587.000 telespettatori, share 12,21%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.643.000 telespettatori, share 19,19%. Una Vita 2.431.000, 18,33%. Uomini e donne 2.755.000, 23,73% e nel Finale 2.203.000, 21%. Amici di Maria De Filippi 2.000.000, 19,43%. GF Vip 1.899.000, 18,57%. Love is in the air 1.690.000, 15,03%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.602.000, 13,15% e nella seconda 1.855.000, 13,81%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 640.000 telespettatori, 4,70%. Due uomini e mezzo un netto di 318.000, 2,77%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 873.000 telespettatori, 6,89% di share. Il film Chi ucciderà Charley Varrick? un netto di 470.000, 3,76%.

Su La7 Eden – Missione pianeta ha registrato 190.000 telespettatori, share 1,68%.

Su Rai 1 Techetechetè – Addio Galeazzi 2.002.000, 10,96%. Tv7 ha registrato 801.000 telespettatori, share 6,62%.

Su Rai 2 Onorevoli confessioni ha registrato 202.000 telespettatori, share 2,11%.

Su Rai 3 La versione di Fiorella 340.000, 2,25%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 285.000 telespettatori, share 2,87%.

Su Rete 4 Caccia alla spia ha registrato 202.000 telespettatori, share 3,62%.

Tg1 ore 13:30 3.300.000, 23,85%; ore 20:00 5.273.000, 24,15%.

Tg2 ore 13:00 1.892.000, 14,79%; ore 20:30 1.033.000, 4,30%.

Tg3 ore 14:30 1.549.000, 11,93%; ore 19:00 2.224.000, 12,45%.

Tg5 ore 13:00 2.742.000, 21,08%; ore 20:00 4.105.000, 18,46%.

Studio Aperto ore 12:25 1.038.000, 9,94%; ore 18:30 577.000, 3,84%.

Tg4 ore 12.00 314.000, 3,66%; ore 18:55 648.000, 3,58%.

Tg La7 ore 13:30 461.000, 3,35%; ore 20:00 1.030.000, 4,65%.

In seconda serata, su Nove La confessione di Peter Gomez, con l’intervista a Iva Zanicchi, ha ottenuto 406.000 telespettatori, share 2,4%.

Su Real Time in prima serata Bake Off Italia ha ottenuto 612.000 telespettatori, share 2,5%; in seconda serata Il Castello delle Cerimonie ottiene 378.000 telespettatori, share 2,3%.

Dati AUDITEL™