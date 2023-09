Gli ascolti tv del vero ‘capodanno’ lavorativo, che chiude l’ultima settimana di agosto e fa da vigilia ‘feriale’ all’inizio della nuova stagione tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè Show – Claudio Baglioni ha registrato nella presentazione 2.285.000, 21,22% e nel programma (20:47 – 23:33) 2.285.000 telespettatori, share 15,90%. Su Rai 2 il match Serbia – Italia per gli Europei di Volley Maschile 1.718.000 telespettatori, share 11,32%. Su Italia 1 la serie Chicago PD è stato visto da un netto di 1.058.000 telespettatori, share 7,79%. Su Canale 5 il film tv Il generale Dalla Chiesa ha ottenuto un netto di 943.000 telespettatori, share 8,57%. Su Rete 4 Terzo Grado ha registrato 775.000, 5,63%. Su Rai 3 Un Posto al Sole (20:51 – 21:45) è stato visto da 1.320.000 telespettatori, share 8,19%; a seguire il film Miss Marx 386.000, 2,85%. Su La7 il film Bad Company – Protocollo Praga 473.000 telespettatori, share 3,43%. Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun 404.000 telespettatori, share 3,1%.Su Tv8 la serie I delitti del BarLume 334.000, 2,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Paperissima Sprint su Canale 5 2.314.000 telespettatori, share 14,40%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 700.000, 4,80% e a seguire Viaggio in Italia 702.000, 4,61%, Qui Venezia cinema 880.000, 5,67%. NCIS su Italia 1 registra 1.040.000 telespettatori, share 6,55% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 561.000 telespettatori, share 3,59% e nella seconda 625.000, 3,84%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 922.000 telespettatori, share 5,70%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 369.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Cash or Trash ha registrato 432.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.054.000, 19,98%, e nel game un netto di 3.128.000, 25,70%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.135.000 telespettatori, share 11,66% e nel game un netto di 1.843.000, 15,57%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 422.000, 2,99%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 531.000 telespettatori, share 3,93%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 530.000 telespettatori, share 3,58%, mentre su La7 Padre Brown 95.000, 1,08%, e 129.000, 1,11%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 761.000 telespettatori, share 18,13%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 629.000, 14,96%; a seguire Camper in viaggio 1.040.000, 15,35% e Camper ha ottenuto 1.508.000, 15,09%. Su Rai 2 Serbia – Italia, Mondiali Pallacanestro, un netto di 339.000, 7,66%; Un ciclone in convento ha registrato 346.000 telespettatori, share 4,30%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 222.000, 5,16%, nel programma 233.000, 5,57%, e nel segmento Extra 184.000, 5%, mentre Elisir – A gentile richiesta 153.000, 3,83%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 411.000, 4,68%; Passato e Presente 342.000, 2,81%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 706.000 telespettatori, share 17,04% e 678.000, 17,89%, con Forum Estate a 1.165.000, 18,16%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 254.000 telespettatori, share 4,41% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 107.000 telespettatori, share 2,31% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 165.000, 1,88% e La signora in giallo 451.000, 3,82%. La7 ha ottenuto con Omnibus 162.000 telespettatori, share 4,08%, nel segmento News 121.000, 3,80% e nel Dibattito 147.000, 3,51%; quindi Coffee Break 116.000, 3,02% e L’aria che tira Estate 167.000, 3,47% e L’aria che tira Oggi – Estate 292.000, 3,20%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra 1.253.000, 12,60%, Sei sorelle 797.000, 10,56%; Estate in diretta nella presentazione 1.170.000, 15,67%, e nel programma 1.429.000, 17,59%. Su Rai 2 Gli omicidi del lago 334.000, 3,21%; Squadra Speciale Cobra 11ha registrato 378.000 telespettatori, share 4,66%; il match Turchia – Italia per gli Europei di Volley Femminile 1.230.000, 14,46%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 617.000, 7,63%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.478.000 telespettatori, share 20,48%, Terra Amara 2.491.000, 22,41%, La promessa 2.061.000, 21,91%, My Home My Destiny 1.468.000, 18,94%; il film tv Rosamunde Pilcher: L’amore è imprevedibile un netto di 840.000, 10,88%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 441.000 telespettatori, 3,67%, mentre Cold Case 266.000, 3,47%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 683.000 telespettatori, 6,36% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 495.000, 6,06%, e il film Una sposa per due un netto di 171.000, 2,16%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 242.000 telespettatori, share 2,67%. C’era una volta… il Novecento un netto di 109.000, 1,42%; il doc Un nuovo mondo 1945-1949 110.000, 1,46%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato 410.000 telespettatori, share 6,56%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate 620.000, 6,26%. Su Rai 3 Ossi di seppia – Quello che ricordiamo 259.000 telespettatori, share 2,85%; Tg3 LineaNotte 237.000, 3,47%. Su Italia 1 Law & Order: Organized Crime 520.000, 7,45%. Su La7 il match Al Ittihad – Al Hilal per la Roshn Saudi League un netto di 99.000, 2,16%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.877.000, 23,49%; ore 20:00 3.707.000, 25,14%.

2.877.000, 23,49%; 3.707.000, 25,14%. Tg2 ore 13:00 1.345.000, 11,91%; ore 20:30 1.158.000, 7,37%.

1.345.000, 11,91%; 1.158.000, 7,37%. Tg3 ore 14:30 1.393.000, 12,61%; ore 19:00 1.252.000, 11,25%.

1.393.000, 12,61%; 1.252.000, 11,25%. Tg5 ore 13:00 2.699.000, 23,51%; ore 20:00 2.845.000, 19,07%.

2.699.000, 23,51%; 2.845.000, 19,07%. Studio Aperto ore 12:25 1.108.000, 12,55%; ore 18:30 309.000, 3,42%.

1.108.000, 12,55%; 309.000, 3,42%. Tg4 ore 12.00 280.000, 4,38%; ore 18:55 356.000, 3,12%.

280.000, 4,38%; 356.000, 3,12%. Tg La7 ore 13:30 551.000, 4,50%; ore 20:00 920.000, 6,14%.

Dati AUDITEL™