La serata per Raffaella Carrà su Rai 1 si è aperta con un Techetechete “Forte, forte, forte” raggiunto da 2.924.000 telespettatori e il 16.08%, segue il musical spagnolo Ballo ballo ma non è questo il programma più visto della prima serata. Ficarra e Picone con il film L’ora legale conquistano il 12.10% di share e poco più di 2 milioni di spettatori. Rai 3 ha avuto la possibilità di trasmettere l’attesa finale di pallavolo femminile in cui le azzurre hanno trionfato sulla Serbia. Il match ha occupato buona parte del prime time di rete catalizzando l’attenzione di quasi 2.7 milioni di spettatori. Le resanti reti non hanno superato il milione di teste.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Ballo Ballo ha registrato 1.528.000 telespettatori, share 9.31%.

ha registrato 1.528.000 telespettatori, share 9.31%. Su Rai 2 Il film Follia ad alta quota ha registrato 1.004.000 telespettatori, share 5.55%.

ha registrato 1.004.000 telespettatori, share 5.55%. Su Rai 3 Finale Europei di Pallavolo: Italia – Serbia 2.686.000, 15.59%. Il film L’insulto ha registrato 552.000 telespettatori, share 4.38%.

2.686.000, 15.59%. Il film ha registrato 552.000 telespettatori, share 4.38%. Su Canale 5 Il film L’ora legale ha registrato 2.025.000 telespettatori, share 12.10%.

ha registrato 2.025.000 telespettatori, share 12.10%. Su Italia 1 Il film Guardians – Il risveglio dei guardiani ha registrato un netto di 902.000 telespettatori, share 5.16%.

ha registrato un netto di 902.000 telespettatori, share 5.16%. Su Rete 4 Una Vita ha registrato un netto di 817.000 telespettatori, share 4.96%.

ha registrato un netto di 817.000 telespettatori, share 4.96%. Su La7 La serie Downton Abbey ha registrato 304.000 telespettatori, share 2.05%.

ha registrato 304.000 telespettatori, share 2.05%. Su Tv8 Il film Karate Kid 4 è stata vista da 253.000 telespettatori, share 1.5%.

è stata vista da 253.000 telespettatori, share 1.5%. Su Nove Il film Irriducibile – L’ultimo giorno di Diablo ha registrato 227.000 telespettatori, share 1.3%.

Access Prime Time

Preserale

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Seconda serata

TG

