Gli ascolti tv dell’ultimo sabato di luglio, che non offre grandi variazioni rispetto alle altre: unica freschezza le Olimpiadi che premiano anche il prime time di Rai 2 con quel piccolo cult che è diventato Il Circolo degli Anelli. Ma con buona pace delle repliche di The Voice Senior, il miglior risultato per numero di teste in prima serata lo registra il film Sapore di te su Canale 5, mentre il talent di Rai 1 viene superato anche da Monza – Juventus su Italia 1, match che segna il ritorno del trofeo estivo Luigi Berlusconi, che giunge quest’anno alla sua venticinquesima edizione. Rai 3 invece segue Rai 2, che continua a macinare ascolti nel daytime grazie alla copertura dei Giochi Olimpici. E c’è ancora una settimana di respiro sul fronte ascolti per la ‘rete olimpica’ italiana in chiaro. Da segnalare negli ascolti tv di ieri, inoltre, il risultato del Tg2 delle 13.00 che ha accolto nel mezzo della sua edizione un lungo collegamento con Franco Bragagna dalle piste dell’Atletica leggera per seguire live le batterie di qualificazione con atleti italiani.

Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato un netto di 1.429.000 telespettatori, share 10,98%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.475.000 telespettatori, share 15,84%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.799.000 telespettatori, share 16,97% e nel game un netto di 2.755.000, 22,35%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato un netto di 715.000 telespettatori, share 12,75%. Buongiorno Benessere 633.000, 10,57%. Linea verde Tour 1.072.000, 11,07%. Linea verde Life 1.714.000, 13,15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.258.000 telespettatori, share 9,17%. Amore in Quarantena 2 783.000, 8,03%.

Seconda serata

Su Rai 1 Bolshoi – La ballerina ha registrato 379.000 telespettatori, share 7,75%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.762.000, 18,55%; ore 20:00 3.430.000, 24,29%.

Dati AUDITEL™