Gli ascolti tv del sabato, con una puntata speciale de L’Eredità su Rai 1, un nuovo appuntamento con Amici 22, serie tv e approfondimenti. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici 22 (live) ha ottenuto 4.125.000 telespettatori, share 27,19%. Su Rai 1 L’Eredità – Speciale Viva la Rai! un netto di 2.520.000, 16,43%.Su Rai 2 FBI ha ottenuto 1.178.000, 6,45%, ed FBI International 914.000, 5,44%. Su Rai 3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha registrato 857.000 telespettatori, share 5,45%. Su Italia 1 il film d’animazione Madagascar ha raccolto un netto di 822.000 telespettatori, share 4,63%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 423.000 telespettatori, share 2,74%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 337.000, 1,88%. Su Rete 4 Sette Giorni ha registrato 324.000 telespettatori, share 1,91%. Su Nove il film Redemption – Identità nascoste ha registrato 318.000 telespettatori, share 1,88%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi 4.531.000, 25,31%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.249.000 telespettatori, share 18,25%. Su Rai 2 Tg2 Post 655.000, 3,63% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 920.000, 5,89% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.220.000, 7,21% e nel programma 1.422.000, 7,86%. NCIS su Italia 1 registra 1.061.000 telespettatori, share 6,10% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 589.000 telespettatori, share 3,42% e nella seconda 577.000, 3,20%. Su La7 In Onda ha registrato 726.000, 4,0p7%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 390.000 telespettatori, share 2,27% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 366.000 telespettatori, share 2,10%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.341.000 telespettatori, share 21,12%, e nel programma un game un netto di 3.435.000, 25,96%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.026.000 telespettatori, share 18,87% e nel game un netto di 2.529.000, 19,48. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto un netto di 363.000, 2,41%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 448.000 telespettatori, share 3,09%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 630.000 telespettatori, share 4,01%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 141.000, 1,31% e nel game 230.000, 1,79%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di .000, %, mentre la Buongiorno Benessere .000, %, Il provinciale .000, %, quindi Linea verde Start .000, % e Linea verde Life .000, %. Su Rai 2 Pizza Doc .000, %; Check Up ha registrato .000 telespettatori, share %; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto .000, %; Mi manda Raitre .000, %; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale .000, % e TgR Mezzogiorno Italia .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000, % mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film I nipoti di Zorro ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, %, L’Aria Che Tira – Diario .000, %; Like – Tutto ciò che piace .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Sentieri – la strada giusta ha ottenuto 1.600.000, 12,51%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.034.000, 9,27%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.108.000, 12,57%, e nella seconda 1.425.000, 14,76%. Su Rai 2 Vorrei dirti che 298.000, 2,31%; Top, tutto quanto fa tendenza 234.000, 2,09%; Bellissima Italia 255.000, 2,54%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 988.000, 8,50% e nel programma 902.000, 8,42%, e nel segmento Extra 708.000, 7,40%; Frontiere 486.000, 5,51%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 353.000, 4,05% e nel programma 559.000, 5,86%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.573.000 telespettatori, share 19,78%; Terra Amara 2.557.000, 23,64%; Verissimo 2.099.000, 23,87% e nei Giri di Valzer 1.958.000, 20,88%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 344.000 telespettatori, 3,02%, mentre Camera Cafè 175.000, 1,85%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 610.000 telespettatori, 4,90% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 308.000, 2,93% e Colombo 434.000, 4,71%. Su La7 il match Roma-Fiorentina, Serie A Calcio femminile, ha registrato un netto di 169.000, 1,51%. Su Tv8 Motociclismo con le Prove del Mondiale Moto 3 271.000, 2,17%; Prove del Mondiale Moto 2 332.000, 2,48%; MotoGP un netto di 374.000, 2,95%; F1 GP Azerbaijan Prove 597.000, 6,80%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Basco rosso.000, %. Su Rai 2 Detectives Casi risolti e irrisolti .000, %, Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, %. Su Italia 1 il film Il Re Scorpione 3: Il libro delle anime un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Nella valle di Elah un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™