Ascolti tv sabato 2 aprile 2022: Amici, L’Eredità

Gli ascolti tv del sabato, con il serale di Amici di Maria de Filippi che vince la serata con oltre 4,5 milioni di telespettatori, mentre lo speciale de L’Eredità in prima serata su Rai 1 sfiora i 3 milioni. Terzo ascolto per FBI su Rai 2, che supera davvero di poco Terence Hill e Bud Spencer su Rete 4. Quindi Quinta Dimensione su Rai 3, lo speciale di Freedom su Italia 1 e In Onda Prima serata.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 L’Eredità – Una Sera Insieme ha registrato un netto di 2.957.000 telespettatori, share 15,59%.

ha registrato un netto di 2.957.000 telespettatori, share 15,59%. Su Rai 2 FBI 1.180.000, 5,23%. FBI International ha registrato 954.000 telespettatori, share 4,63%.

1.180.000, 5,23%. ha registrato 954.000 telespettatori, share 4,63%. Su Rai 3 Quinta dimensione – Il futuro è già qui ha registrato 886.000 telespettatori, share 4,38%.

ha registrato 886.000 telespettatori, share 4,38%. Su Canale 5 Amici 21 – Il Serale ha registrato 4.551.000 telespettatori, share 24,93%.

ha registrato 4.551.000 telespettatori, share 24,93%. Su Italia 1 Fredoom presenta: Viaggio tra Fede e Mistero ha registrato nella presentazione 848.000, 3,81% e nel programma 808.000 telespettatori, share 4,86%.

ha registrato nella presentazione 848.000, 3,81% e nel programma 808.000 telespettatori, share 4,86%. Su Rete 4 Il film Nati con la camicia ha registrato un netto di 1.171.000 telespettatori, share 5,74%.

ha registrato un netto di 1.171.000 telespettatori, share 5,74%. Su La7 In Onda – Prima serata ha registrato 716.000 telespettatori, share 3,20%.

ha registrato 716.000 telespettatori, share 3,20%. Su Tv8 Prospettive di un delitto è stato visto da 471.000 telespettatori, share 2,2%.

è stato visto da 471.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Ucraina – Nel cuore della battaglia ha registrato 192.000 telespettatori, share 0,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.594.000 telespettatori, share 20,89%.

ha registrato 4.594.000 telespettatori, share 20,89%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.094.000 telespettatori, share 4,94%.

ha registrato 1.094.000 telespettatori, share 4,94%. Su Rai 3 Blob ha registrato 1.047.000, 5,23%. Le parole nella presentazione 1.250.000, 5,95% e nel programma 1.395.000, 6,29%.

ha registrato 1.047.000, 5,23%. nella presentazione 1.250.000, 5,95% e nel programma 1.395.000, 6,29%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.682.000 telespettatori, share 16,74%.

ha registrato 3.682.000 telespettatori, share 16,74%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.296.000 telespettatori, share 5,97%.

ha registrato 1.296.000 telespettatori, share 5,97%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 929.000 telespettatori, share 4,33% e 914.000, 4,12%.

ha registrato 929.000 telespettatori, share 4,33% e 914.000, 4,12%. Su La7 In onda ha registrato 995.000 telespettatori, share 4,53%.

ha registrato 995.000 telespettatori, share 4,53%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 430.000 telespettatori, share 2%.

ha registrato 430.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 396.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.109.000 telespettatori, share 19,43% e nel game un netto di 4.386.000, 24,26%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.109.000 telespettatori, share 19,43% e nel game un netto di 4.386.000, 24,26%. Su Rai 2 Dribbling 312.000, 1,93%. NCIS ha registrato un netto di 576.000 telespettatori, share 2,90%.

312.000, 1,93%. ha registrato un netto di 576.000 telespettatori, share 2,90%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.518.000 telespettatori, share 15,14% e nel game un netto di 3.325.000, 18,67%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.518.000 telespettatori, share 15,14% e nel game un netto di 3.325.000, 18,67%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 525.000 telespettatori, share 2,71%.

ha registrato 525.000 telespettatori, share 2,71%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 860.000 telespettatori, share 4,25%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 1.316.000, 20,11%. Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.482.000 telespettatori, share 23,02% e nella seconda 1.317.000, 20,95%. Buongiorno Benessere 1.217.000, 18,31%. Linea verde Start 1.612.000, 16,04%. Linea verde Life 2.667.000, 18,80%.

1.316.000, 20,11%. ha totalizzato nella prima parte 1.482.000 telespettatori, share 23,02% e nella seconda 1.317.000, 20,95%. 1.217.000, 18,31%. 1.612.000, 16,04%. 2.667.000, 18,80%. Su Rai 2 Tg2 Speciale ha registrato 236.000 telespettatori, share 3,68%. La risposta giusta 102.000, 1,63%. Professione futuro 89.000, 1,63%. Un ciclone in convento 363.000, 3,11%.

ha registrato 236.000 telespettatori, share 3,68%. 102.000, 1,63%. 89.000, 1,63%. 363.000, 3,11%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 372.000, 5,87%. Mi manda Raitre 340.000, 5,35%. Timeline 331.000, 5,32%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 755.000, 5,80%. Tgr Mezzogiorno Italia 608.000, 3,51%.

ha registrato 372.000, 5,87%. 340.000, 5,35%. 331.000, 5,32%. Dopo il TG 755.000, 5,80%. 608.000, 3,51%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.532.000 telespettatori, share 15,71%.

ha registrato 1.532.000 telespettatori, share 15,71%. Su Italia 1 Roswell – New Mexico ha registrato 169.000 telespettatori, share 1,89%.

ha registrato 169.000 telespettatori, share 1,89%. Su Rete 4 Il film L’esorciccio ha ottenuto un netto di 165.000 telespettatori, share 2,40%. Dopo il Tg Il Segreto 188.000, 1,47%. Sempre verde 312.000, 1,87%.

ha ottenuto un netto di 165.000 telespettatori, share 2,40%. Dopo il Tg 188.000, 1,47%. 312.000, 1,87%. Su La7 Omnibus ha registrato 198.000 telespettatori, share 3,63%, nel segmento News 132.000, 3,97% e nel Dibattito 207.000, 3,26%. Coffee Break Sabato 245.000, 3,87%. L’aria che tira Speciale 330.000, 4,31%; L’aria che tira oggi – Speciale 427.000, 3,78%. Like – Tutto ciò che piace 181.000, 1,18%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.856.000 telespettatori, share 11,77%. Linea Bianca 1.378.000, 9,95%. ItaliaSì! nella prima parte 1.402.000, 10,64% e nella seconda 1.996.000, 13,94%.

ha registrato 1.856.000 telespettatori, share 11,77%. 1.378.000, 9,95%. nella prima parte 1.402.000, 10,64% e nella seconda 1.996.000, 13,94%. Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 701.000 telespettatori, share 4,47%. Generazione Z 252.000, 1,82%. Paradise – La finestra sullo showbiz 184.000, 1,42%.

ha registrato 701.000 telespettatori, share 4,47%. 252.000, 1,82%. 184.000, 1,42%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione ha registrato 1.203.000 telespettatori, share 8,05%, nel programma 1.191.000, 8,60% e nel segmento Extra 985.000, 7,63%. Frontiere 666.000, 4,87%.

nella presentazione ha registrato 1.203.000 telespettatori, share 8,05%, nel programma 1.191.000, 8,60% e nel segmento Extra 985.000, 7,63%. 666.000, 4,87%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.649.000 telespettatori, share 15,63%. Una vita 2.200.000, 15,41%. Verissimo 2.415.000, 18,84% e nei Giri di Valzer 2.525.000, 17,90%.

ha registrato 2.649.000 telespettatori, share 15,63%. 2.200.000, 15,41%. 2.415.000, 18,84% e nei Giri di Valzer 2.525.000, 17,90%. Su Italia 1 Il film Agente Smart – Casino totale un netto di 636.000, 4,15%. Il film Un poliziotto alle elementari un netto di 609.000, 4,60%.

un netto di 636.000, 4,15%. un netto di 609.000, 4,60%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 732.000 telespettatori, 4,70% di share. Tg4 – Diario di guerra 462.000, 3,46%. Il film L’allenatore nel pallone un netto di 382.000, 2,78%.

ha registrato un netto di 732.000 telespettatori, 4,70% di share. 462.000, 3,46%. Il film un netto di 382.000, 2,78%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 442.000 telespettatori, share 2,80% nel programma 494.000, 3,39%; Tagadoc un netto di 552.000, 4,22%. Speciale TgLa7 559.000, 3,69%.

Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 645.000 telespettatori, share 9,52%.

ha registrato 645.000 telespettatori, share 9,52%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 329.000 telespettatori, share 1,96%.

ha registrato 329.000 telespettatori, share 1,96%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 516.000 telespettatori, share 3,60%.

ha registrato 516.000 telespettatori, share 3,60%. Su Rete 4 Il film I mostri oggi ha registrato un netto di 324.000 telespettatori, share 3,67%.

ha registrato un netto di 324.000 telespettatori, share 3,67%. Su La7 Il film Fuga da Alcatraz ha registrato un netto di 374.000 telespettatori, share 2,28%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.580.000, 26,40%; ore 20:00 5.175.000, 25,50%.

4.580.000, 26,40%; 5.175.000, 25,50%. Tg2 ore 13:00 2.029.000, 12,87%; ore 20:30 1.290.000, 5,98%.

2.029.000, 12,87%; 1.290.000, 5,98%. Tg3 ore 14:30 1.910.000, 12,18%; ore 19:00 1.586.000, 9,24%.

1.910.000, 12,18%; 1.586.000, 9,24%. Tg5 ore 13:00 3.272.000, 20,36%; ore 20:00 4.023.000, 19,67%.

3.272.000, 20,36%; 4.023.000, 19,67%. Studio Aperto ore 12:25 1.397.000, 10,92%; ore 18:30 658.000, 4,35%.

1.397.000, 10,92%; 658.000, 4,35%. Tg4 ore 12.00 401.000, 4,14%; ore 18:55 595.000, 3,41%.

401.000, 4,14%; 595.000, 3,41%. Tg La7 ore 13:30 654.000, 3,79%; ore 20:00 974.000, 4,77%.

Dati AUDITEL™