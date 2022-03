Ascolti tv sabato 19 marzo 2022: Amici, Speciali Soliti Ignoti

Gli ascolti tv del primo sabato del serale di Amici 21 contro una puntata speciale dei Soliti Ignoti. La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi n. 21 ha ottenuto 4,5 milioni di telespettatori, contro i 2,7 mln dello Speciale dei Soliti Ignoti su Rai 1. Terza piazza per Quinta Dimensione su Rai 3, che supera di poco FBI su Rai 2, attestandosi su un risultato di poco superiore al milione di telespettatori. Segue In Onda in prima serata, con 900mila telespettatori e subito dopo un ottimo dato per Tv8 con le qualifiche del GP di F1 del Bahrain, che registrano poco meno di un milione di telespettatori. Quindi Freedom e con gran distacco il docufilm sulla Pandemia Attraverso i muri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Speciale ha registrato nella presentazione 2.652.000 telespettatori, share 13,26%.

– ha registrato nella presentazione 2.652.000 telespettatori, share 13,26%. Su Rai 2 FBI ha registrato 1.012.000 telespettatori, share 4,53%.

ha registrato 1.012.000 telespettatori, share 4,53%. Su Rai 3 Quinta dimensione – Il futuro è già qui ha registrato nella presentazione 1.023.000 telespettatori, share 5,09%.

ha registrato nella presentazione 1.023.000 telespettatori, share 5,09%. Su Canale 5 Amici 21 – Il Serale , prima puntata (recensione), ha registrato 4.507.000 telespettatori, share 25,83%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 4.507.000 telespettatori, share 25,83%. Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri Irrisolti ha registrato nella presentazione 824.000, 3,62% e nel programma 885.000 telespettatori, share 4,69%.

ha registrato nella presentazione 824.000, 3,62% e nel programma 885.000 telespettatori, share 4,69%. Su Rete 4 Il docufilm Attraverso i muri – Storie al tempo della pandemia ha registrato un netto di 237.000 telespettatori, share 1,23%.

ha registrato un netto di 237.000 telespettatori, share 1,23%. Su La7 In onda – Prima serata 909.000, 4%. Eden: un pianeta da salvare ha registrato 328.000 telespettatori, share 2,6%.

909.000, 4%. ha registrato 328.000 telespettatori, share 2,6%. Su Tv8 F1 GP Bahrain (Qualifiche) è stato visto da 857.000 telespettatori, share 3,8%.

è stato visto da 857.000 telespettatori, share 3,8%. Su Nove Nove racconta – Denise ha registrato 255.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia ha registrato 3913.000 telespettatori, share 17,26%.

ha registrato 3913.000 telespettatori, share 17,26%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1085.000 telespettatori, share 4,89%.

ha registrato 1085.000 telespettatori, share 4,89%. Su Rai 3 Blob ha registrato 969.000, 4,63%. Le parole nella presentazione 1212.000, 5,65% e nel programma 1500.000, 6,64%.

ha registrato 969.000, 4,63%. nella presentazione 1212.000, 5,65% e nel programma 1500.000, 6,64%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3928.000 telespettatori, share 17,47%.

ha registrato 3928.000 telespettatori, share 17,47%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.210.000 telespettatori, share 5,45%.

ha registrato 1.210.000 telespettatori, share 5,45%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1047.000 telespettatori, share 4,78% e 934.000, 4,13%.

ha registrato 1047.000 telespettatori, share 4,78% e 934.000, 4,13%. Su La7 In onda ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 469.000 telespettatori, share 2,2%.

ha registrato 469.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 387.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.212.000 telespettatori, share 18,92% e nel game un netto di 4.362.000, 22,42%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.212.000 telespettatori, share 18,92% e nel game un netto di 4.362.000, 22,42%. Su Rai 2 Dribbling 387.000, 2,15%. NCIS ha registrato un netto di 685.000 telespettatori, share 3,31%.

387.000, 2,15%. ha registrato un netto di 685.000 telespettatori, share 3,31%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 2502.000 telespettatori, share 15,57% e nel game un netto di 3.478.000, 18,38%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 2502.000 telespettatori, share 15,57% e nel game un netto di 3.478.000, 18,38%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 486.000 telespettatori, share 2,39%.

ha registrato 486.000 telespettatori, share 2,39%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 812.000 telespettatori, share 3,87%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 1.437.000, 20,84%. Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.279.000 telespettatori, share 18,58% e nella seconda 1.104.000, 16,97%. Buongiorno Benessere 941.000, 14,63%. Linea verde Start 1.223.000, 12,32%. Linea verde Life 2.521.000, 17,79%.

1.437.000, 20,84%. ha totalizzato nella prima parte 1.279.000 telespettatori, share 18,58% e nella seconda 1.104.000, 16,97%. 941.000, 14,63%. 1.223.000, 12,32%. 2.521.000, 17,79%. Su Rai 2 Speciale Tg2 282.000, 4,14%. La risposta giusta ha registrato 147.000 telespettatori, share 2,30%. Professione Futuro 113.000, 1,78%. Fatto da mamma e papà 388.000, 3,25%.

282.000, 4,14%. ha registrato 147.000 telespettatori, share 2,30%. 113.000, 1,78%. 388.000, 3,25%. Su Rai 3 Filo Diretto Ucraina un netto di 213.000, 6,78%. Agorà Weekend ha registrato 369.000, 5,40%. Mi manda Raitre 337.000, 5,06%. Timeline 259.000, 4,08%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 719.000, 5,57%. Tgr Mezzogiorno Italia 470.000, 2,87%.

un netto di 213.000, 6,78%. ha registrato 369.000, 5,40%. 337.000, 5,06%. 259.000, 4,08%. Dopo il TG 719.000, 5,57%. 470.000, 2,87%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 15,90%.

ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 15,90%. Su Italia 1 Roswell – New Mexico ha registrato 107.000 telespettatori, share 1,24%.

ha registrato 107.000 telespettatori, share 1,24%. Su Rete 4 Il film Porgi l’altra… sberla – L’eredita’ dello zio buonanima ha ottenuto un netto di 203.000 telespettatori, share 3,04%. Dopo il Tg Il Segreto 218 .000, 1,71%. La signora in giallo 541.000, 3,36%.

ha ottenuto un netto di 203.000 telespettatori, share 3,04%. Dopo il Tg .000, 1,71%. 541.000, 3,36%. Su La7 Omnibus ha registrato 236.000 telespettatori, share 3,94%, nel segmento News 111.000, 2,86% e nel Dibattito 255.000, 3,74%. Coffee Break Sabato 258.000, 4,02%. L’aria che tira – Speciale 328.000, 4,50% e L’aria che tira Oggi – Speciale 403.000, 3,11%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.526.000 telespettatori, share 10,14%. Studio Battaglia, in replica, 977.000, 7,27%. ItaliaSì! nella prima parte 1,225.000, 9,27% e nella seconda 1,730.000, 11,87%.

ha registrato 1.526.000 telespettatori, share 10,14%. in replica, 977.000, 7,27%. nella prima parte 1,225.000, 9,27% e nella seconda 1,730.000, 11,87%. Su Rai 2 Ciclismo 2022: Milano – Sanremo 1.119.000, 8,01%. Il Provinciale ha registrato 507.000 telespettatori, share 3,77% e 516.000, 3,58%.

1.119.000, 8,01%. ha registrato 507.000 telespettatori, share 3,77% e 516.000, 3,58%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione ha registrato 1.154.000 telespettatori, share 8,02%, nel programma 1.067.000, 7,96% e nel segmento Extra 863.000, 6,42%. Frontiere Speciale 700.000, 5,01%.

nella presentazione ha registrato 1.154.000 telespettatori, share 8,02%, nel programma 1.067.000, 7,96% e nel segmento Extra 863.000, 6,42%. 700.000, 5,01%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.602.000 telespettatori, share 16,18%. Scene da un matrimonio , prima puntata, 1.945.000, 13,62%. Una vita 1.927.000, 14,43%. Verissimo 2.546.000, 19,15% e nei Giri di Valzer 2.572.000, 18,11%.

ha registrato 2.602.000 telespettatori, share 16,18%. , prima puntata, 1.945.000, 13,62%. 1.927.000, 14,43%. 2.546.000, 19,15% e nei Giri di Valzer 2.572.000, 18,11%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 521.000 telespettatori, 3,24%. Deception 355.000, 2,59%.

ha registrato 521.000 telespettatori, 3,24%. 355.000, 2,59%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 837.000 telespettatori, 5,65% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 530.000, 3,97%. Il film Giuseppe di Nazareth un netto di 505.000, 3,60%.

ha registrato un netto di 837.000 telespettatori, 5,65% di share. 530.000, 3,97%. Il film un netto di 505.000, 3,60%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 444.000 telespettatori, share 2,93% e nel programma 421.000, 2,99%; Tagadoc 329.000, 2,46%. Speciale TgLa7 533.000, 3,42%.

Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 722.000 telespettatori, share 6,84%.

ha registrato 722.000 telespettatori, share 6,84%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 628.000 telespettatori, share 3,32%.

ha registrato 628.000 telespettatori, share 3,32%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 626.000 telespettatori, share 4,60%. Grazie dei fiori 324,000, 3,34%.

ha registrato 626.000 telespettatori, share 4,60%. 324,000, 3,34%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – Ugo l’indimenticabile ha registrato un netto di 754.000 telespettatori, share 15,46%.

ha registrato un netto di 754.000 telespettatori, share 15,46%. Su Italia 1 Cose di questo mondo ha registrato 343.000 telespettatori, share 3,85%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.988.000, 24,39%; ore 20:00 4.943.000, 23,54%.

3.988.000, 24,39%; 4.943.000, 23,54%. Tg2 ore 13:00 1.754.000, 11,23%; ore 20:30 1.322.000, 5,99%.

1.754.000, 11,23%; 1.322.000, 5,99%. Tg3 ore 14:30 1.954.000, 12,92%; ore 19:00 1.690.000, 9,27%.

1.954.000, 12,92%; 1.690.000, 9,27%. Tg5 ore 13:00 3.201.000, 20,32%; ore 20:00 4.227.000, 20,02%.

3.201.000, 20,32%; 4.227.000, 20,02%. Studio Aperto ore 12:25 1.292.000, 10,17%; ore 18:30 671.000, 4,31%.

1.292.000, 10,17%; 671.000, 4,31%. Tg4 ore 12.00 402.000, 4,23%; ore 18:55 753.000, 4,05%.

402.000, 4,23%; 753.000, 4,05%. Tg La7 ore 13:30 717.000, 4,42%; ore 20:00 991.000, 4,69%.

Dati AUDITEL™