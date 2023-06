Gli ascolti tv di un sabato segnato dalla finale di Champions League tra Manchester City – Inter, in prima serata su Canale 5. Il resto è un riempitivo… I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la finale di Champions League Manchester City – Inter ha ottenuto un netto di 8.869.000 telespettatori, share 45,6%. Su Rai 1 il film Sei mai stata sulla Luna? un netto di 1.492.000, 8,3%. Su Rai 2 il film Cristalli di memoria ha ottenuto un netto di 742.000, 3,9%. Su Italia 1 il film Shrek e vissero felici e contenti ha raccolto un netto di 676.000 telespettatori, share 3,6%. Su Rai 3 L’amica geniale, in replica, ha registrato 539.000 telespettatori, share 2,9%. Su Rete 4 il film Come un uragano ha registrato un netto di 529.000 telespettatori, share 2,9%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 469.000 telespettatori, share 2,8%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2023 ha registrato 314.000, 2%. Su Nove il film Il patriota ha registrato 221.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.279.000, 12,1%. Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 3.956.000 telespettatori, share 24,9%. Su Rai 2 Tg2 Post 484.000, 2,5% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 531.000, 3,5% e a seguire Il meglio di Generazione Bellezza 518.000, 2,8%. NCIS su Italia 1 registra 939.000 telespettatori, share 5,2% mentre Controcorrente Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 633.000 telespettatori, share 3,8% e nella seconda 548.000, 2,8%. Su La7 In onda 711.000, 3,9%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 413.000 telespettatori, share 2,7% e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 191.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.213.000 telespettatori, share 21,9%, e nel programma un game 2.987.000, 24,2%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Weekend Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.237.000 telespettatori, share 13,4% e nel game un netto di 2.056.000, 17,7%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto 313.000, 2,8%, e 374.000, 2,7%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 438.000 telespettatori, share 3,2%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 579.000 telespettatori, share 4%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 111.000, 1,2% e nel game 251.000, 2,2%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.185.000, 23,5%, e nella seconda 933.000, 20,7%, mentre Buongiorno Benessere 858.000, 19,3%, Il Provinciale 865.000, 16,5%; Linea Verde Explora 1.214.000, 17%, e Linea verde Life 2.341.000, 21%. Su Rai 2 Underdog 142.000, 3,2%, Pizza Doc 185.000, 3,4%; Fatto da mamma e da papà ha registrato 385.000 telespettatori, share 4,4%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 179.000, 3,6%; Mi manda Raitre 205.000, 4,4%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale Estate 582.000, 6% e Ossi di seppia 351.000, 2,8% e 339.000, 2,6%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.101.000, 16% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 185.000 telespettatori, share 2,7%. Su Rete 4 il film Franco, Ciccio e le vedove allegre ha dato la linea al Tg4 con un netto di 182.000 telespettatori, share 4% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 181.000, 1,9% e La signora in giallo 520.000, 4,1%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 148.000 telespettatori, share 3,4%, nel segmento News 92.000, 3% e nel Dibattito 145.000, 3%; quindi Coffee Break Sabato 143.000, 3,2%, L’Aria Che Tira – Diario 122.000, 2,4%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 116.000, 1,36%; Like – Tutto ciò che piace 108.000, 0,9%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.461.000, 12,2%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.031.000, 10%, quindi Not Alone – Meeting Internazionale della Fraternità 1.424.000, 16,7%. Su Rai 2 Non Stop…Now 264.000, 2,2%; Bellissima Italia 359.000, 3,2%; DonnAvventura Green 300.000, 3,2%. Su Rai 3 Eroi di strada 560.000, 5,4%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 280.000, 3,4% e nel programma 510.000, 5,8%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.580.000 telespettatori, share 21,1%; Terra Amara 2.392.000, 24,5%; Verissimo Le storie nella prima parte 1.652.000, 19,6% e nella seconda 1.262.000, 14,6%. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 350.000 telespettatori, 2,97%, mentre Camera cafè 324.000, 3,7%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 678.000 telespettatori, 5,8% di share; il film Intrigo internazionale un netto di 369.000, 4,2%. Su La7 il film Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate ha registrato 237.000, 2,3%; il film Il padre della sposa 146.000, 1,7%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 il film Big Wedding 824.000, 10,52%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 433.000 telespettatori, share 3,6%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 292.000, 2,6%; Un giorno in Pretura 312.000, 4,9%. Su Italia 1 il film Gladiatori di Roma un netto di 340.000, 3,9%. Su Rete 4 Confessione Reporter 198.000, 2,2%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.594.000, 27,33%; ore 20:00 3.404.000, 23,06%.

Tg2 ore 13:00 1.532.000, 12,31%; ore 20:30 918.000, 5,4%.

Tg3 ore 14:30 1.423.000, 12,03%; ore 19:00 1.194.000, 10,83%.

Tg5 ore 13:00 2.774.000, 22,03%; ore 20:00 3.330.000, 22,93%.

Studio Aperto ore 12:25 1.202.000, 12,39%; ore 18:30 508.000, 5,67%.

Tg4 ore 12.00 395.000, 5,77%; ore 18:55 470.000, 4,14%.

Tg La7 ore 13:30 492.000, 3,75%; ore 20:00 849.000, 5,69%.

