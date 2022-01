Gli ascolti tv del primo giorno dell’anno, con Roberto Bolle su Rai 1 per l’ennesimo anno consecutivo. Danza con me vince la serata ma non con numeri da capogiro: per la quinta edizione lo show/evento raccoglie circa 3,6 mln di telespettatori. Al secondo posto si piazza il film Natale al Sud su Canale 5, con circa 2,5 mln mentre al terzo posto non manca un classico delle feste come Mamma, ho perso l’aereo, che all’ennesima replica ottiene 2,1 mln di telespettatori. Fuori dal podio il capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America, nella versione uncut, che registra 1,3 mln.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Roberto Bolle – Danza con me (recensione) ha registrato 3.579.000 telespettatori, share 18,2%.

(recensione) ha registrato 3.579.000 telespettatori, share 18,2%. Su Rai 2 SWAT ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film C’era una volta in America ha registrato un netto di 1.338.000 telespettatori, share 7,2%.

ha registrato un netto di 1.338.000 telespettatori, share 7,2%. Su Canale 5 Il film Natale al Sud ha registrato un netto di 2.466.000 telespettatori, share 11,8%.

ha registrato un netto di 2.466.000 telespettatori, share 11,8%. Su Italia 1 Il film Mamma, ho perso l’aereo ha registrato un netto di 2.093.000 telespettatori, share 9,7%.

ha registrato un netto di 2.093.000 telespettatori, share 9,7%. Su Rete 4 Il film Vi presento Joe Black ha registrato un netto di 866.000 telespettatori, share 4,8%.

ha registrato un netto di 866.000 telespettatori, share 4,8%. Su La7 Il film Miss Potter ha registrato 316.000 telespettatori, share 1,5%.

ha registrato 316.000 telespettatori, share 1,5%. Su Tv8 Il film Godzilla è stato visto da 278.000 telespettatori, share 1,4%.

è stato visto da 278.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Il doc Leonardo – Il genio che immaginò il futuro ha registrato 279.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 3 Blob ha registrato .000, %. Generazione bellezza .000, %.

ha registrato .000, %. .000, %. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su La7 In onda ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di.000, %.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di.000, %. Su Italia 1 CSI ha registrato.000 telespettatori, share %.

ha registrato.000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato.000 telespettatori, share %.

ha registrato.000 telespettatori, share %. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. Santa Messa di Capodanno con Papa Francesco .000, %. Angelus .000, %. Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia .000, %.

ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. .000, %. .000, %. .000, %. Su Rai 2 Il film Un Capodanno da favola ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Geo sotto l’albero ha registrato .000, %. Mi manda Raitre in festa .000, %. Dopo il TG TgR Il Settimanale .000, %. Tgr Mezzogiorno Italia .000, %.

ha registrato .000, %. .000, %. Dopo il TG .000, %. .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Hart of Dixie ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film tv Il mio amico Babbo Natale ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Il film Ho vinto la Lotteria di Capodanno un netto di .000, %.

ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Il film un netto di .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato.000 telespettatori, share %, nel segmento News 000, % e nel Dibattito .000, %. Coffee Break .000, %. L’aria che tira – Il diario .000, %. Like – Tutto ciò che piace.000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato .000 telespettatori, share %. Linea Bianca .000, %. ItaliaSì! Primo giorno nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Su Rai 2 Il Concerto di Capodanno da Vienna ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Emergenza d’amor e .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film e .000, %. Su Rai 3 Strehler, com’è la notte? ha registrato .000 telespettatori, share %. Report .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato.000 telespettatori, share %. Scene da un matrimonio .000, %. Love is in the air .000, %. Verissimo .000, % e nei Giri di Valzer .000, %.

ha registrato.000 telespettatori, share %. .000, %. .000, %. .000, % e nei Giri di Valzer .000, %. Su Italia 1 Il film Shadowhunters: Città di ossa ha registrato .000 telespettatori, %. Shooter un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, %. un netto di .000, %. Su Rete 4 Il film Dottor Zivago ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Atlantide – La gabbia russa, storie di resistenti ha registrato .000 telespettatori, share %.

Seconda serata

Su Rai 2 Clarice ha registrato .000 telespettatori, share %. Tg2 Dossier .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato .000 telespettatori, share %. Un giorno in Pretura .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Italia 1 Il film Mostri contro alieni ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Un amore sotto l’albero ha registrato un netto di.000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™