Ascolti tv martedì 20 gennaio 2026: La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi, Gerry vince con meno margine

ncora una volta, anche nella serata di ieri la sfida degli ascolti tv nell’access prime time sorride a Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna su Canale 5 conquista 5.354.000 spettatori con il 24,22% di share, battendo Affari Tuoi su Rai1 che si ferma a 5.220.000 spettatori e il 23,43% di share. Una vittoria di circa 134.000 spettatori per il game show di Canale 5, che impone Mediaset ma davvero di pochissimi punti decimali. Uno 0,8% scarso.

La Ruota vince nonostante la durata maggiore

Il dato è ancora più significativo se si considera la durata dei due programmi. La Ruota della Fortuna è andata in onda per 66 minuti, mentre Affari Tuoi si è fermato a 54 minuti. Nonostante i 12 minuti in più di trasmissione, il programma di Gerry Scotti ha mantenuto ascolti superiori, dimostrando la solidità del prodotto e la capacità di tenersi il grosso del pubblico in una puntata più lunga del solito fino alla ruota finale.

Non male anche Caduta Libera, Max Giusti non regge gli ascolti che furono di Gerry Scotti. Ma i campioni aiutano: e l’ultimo, Federico, con due belle vincite che lo hanno portato oltre i 100mila complessivi, piace.

Nel preserale situazione favorevole a Rai1: Cinque Minuti con Bruno Vespa ha registrato 4.574.000 spettatori con il 21,74% di share, battendo il TG5 fermo a 4.191.000 spettatori e il 20,27%. Il vantaggio della rete ammiraglia Rai si è però invertito nell’access, con Canale 5 che ha recuperato terreno grazie alla performance de La Ruota della Fortuna che poi si è confermato nel prime time.

Prima serata, Prima di Noi al 12,5%, Farah vince nettamente

In prima serata su Rai1 la serie “Prima di Noi” ha conquistato 2.131.000 spettatori con il 12,5% di share, perdendo quasi 2 milioni di telespettatori rispetto ad Affari Tuoi e cedendo 8 punti di share. Un dato che conferma le difficoltà della fiction nell’access-prime time a trattenere il pubblico conquistato dal game show di De Martino pur tenendo testa a Io Sono Farah – oltre due ore di soap turca fino quasi a mezzanotte e mezza – che si ferma a fino 1,9 milioni di telespettatori e con uno share comunque dignitoso considerando mezz’ora di prodotto in più rispetto ai Rai1

Su Rai2 performance discreta per “Boss in Incognito” con Elettra Lamborghini nella nuova collocazione del martedì: il docu-reality ha ottenuto 1.004.000 spettatori e il 6,3% di share. Su Rai3 il ritorno di “Farwest” con Salvo Sottile in prima serata si è attestato al 5% di share con 767.000 telespettatori reggendo la media della rete.

L’Eredità domina il preserale

Nel preserale Rai1 conferma il dominio de L’Eredità, che si attesta al 27,9% di share con 4.998.000 spettatori, staccando di gran lunga la concorrenza. Il game show condotto da Marco Liorni continua a essere il programma più visto della fascia oraria, costruendo la base di pubblico che poi transita su Cinque Minuti e Affari Tuoi.

Da sottolineare nel pomerigigo l’ottima performance, anche in chiave di aspettativa verso le Olimpiadi, della Coppa del Mondo di sci alpino su Rai2: le gare femminili di gigante con il sesto posto di Federica Brignone e la caduta di Sofia Goggia hanno registrato l’8,4% di share con 455.000 spettatori nella prima manche (10.27-11.22) e il 9,3% con 1.249.000 spettatori nella seconda (13.28-14.25). Su Rai3 ottima performance per “Geo” con il 13,2% di share e 1.514.000 spettatori.

Le reti Rai vincono a pari perimetro le 24 ore con 2.735.000 spettatori e il 31% di share.