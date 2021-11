Gli ascolti tv forniti da auditel per la giornata di ieri sono stati rilasciati attorno alle 10:45. I numeri parlano chiaro e vedono in vetta la prima tv di Bohemian Rhapsody. Il film che racconta la storia dei Queen e, soprattutto, del suo frontman Freddie Mercury ha conquistato poco più di 5 milioni di telespettatori. Sulle altre reti un occhio di riguardo alla fiction con le nuove puntate di Mare Fuori 2 che si mantiene saldo attorno al milione di spettatori, Storia di una famiglia perbene su Canale 5 va avanti per la sua strada coinvolgendo 3 milioni e mezzo di teste in media. L’informazione di Rai 3 ha l’inossidabile Chi l’ha Visto? su Rai 3, sebbene con un leggero calo rispetto alla scorsa settimana e i talk politici su Rete 4 e La7. Zona Bianca si avvicina a Giletti.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Bohemian Rhapsody ha registrato 5.031.000 telespettatori, share 24.35%.

ha registrato 5.031.000 telespettatori, share 24.35%. Su Rai 2 La serie Mare Fuori 2 ha registrato 993.000 telespettatori, share 4.16%.

ha registrato 993.000 telespettatori, share 4.16%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nella presentazione 1.756.000 telespettatori, share 7.19% e nel programma 1.683.000, 8.13%.

ha registrato nella presentazione 1.756.000 telespettatori, share 7.19% e nel programma 1.683.000, 8.13%. Su Canale 5 La serie Storia di una famiglia perbene ha registrato un netto di 3.496.000 telespettatori, share 17.06%.

ha registrato un netto di 3.496.000 telespettatori, share 17.06%. Su Italia 1 Il film Wolverine: l’immortale ha registrato un netto di 897.000 telespettatori, share 4.17%.

ha registrato un netto di 897.000 telespettatori, share 4.17%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato un netto di 600.000 telespettatori, share 3.44%.

ha registrato un netto di 600.000 telespettatori, share 3.44%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 808.000 telespettatori, share 4.64%.

ha registrato 808.000 telespettatori, share 4.64%. Su Tv8 X Factor 2021 è stato visto da 291.000 telespettatori, share 1.5%.

è stato visto da 291.000 telespettatori, share 1.5%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 277.000 telespettatori, share 1.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? .000, %. Un posto al sole .000, %.

.000, %. .000, %. .000, %. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su La7 Otto e mezzo ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. Storie italiane nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. È sempre Mezzogiorno .000, %.

ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. .000, %. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %.

ha registrato nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Extra .000, %. Elisir nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Dopo il TG Quante Storie .000, %. Passato e presente .000, %.

ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Extra .000, %. nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Dopo il TG .000, %. .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Forum ha registrato .000 telespettatori, share %.

nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Il Segreto .000, %. La signora in giallo .000, %.

ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg .000, %. .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %. Coffee Break .000, %. L’aria che tira .000, %; L’aria che tira – Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno .000, %. Il paradiso delle signore ha registrato .000, %. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000, %.

.000, %. ha registrato .000, %. ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato .000 telespettatori, share %. Detto Fatto .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Rai 3 #Maestri .000, %. Aspettando Geo .000, %. Geo ha registrato .000 telespettatori, share %.

.000, %. .000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %. Una Vita .000, %. Uomini e donne .000, % e nel Finale .000, %. Amici di Maria De Filippi .000, %. GF Vip .000, %. Love is in the air .000, %. Pomeriggio Cinque nella presentazione .000, % e nel programma .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. .000, % e nel Finale .000, %. .000, %. .000, %. .000, %. nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Italia 1 I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %. Due uomini e mezzo un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, %. un netto di .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film E io mi gioco la bambina un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato .000 telespettatori, share %; Tagadoc .000, %. Speciale TgLa7 .000, %.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 ReStart ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Constantine ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film 1997 – Fuga da New York ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™