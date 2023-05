Gli ascolti tv del mercoledì con la Finale di Coppa Italia su Canale 5, tanti film e l’irriducibile Chi l’ha visto?. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Fiorentina – Inter ha registrato un netto di 6.997.000 telespettatori, share 33.34%. Su Rai 1 il film Il diritto di contare ha registrato un netto di 2.056.000 telespettatori, share 11.34%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.199.000 telespettatori, share 5.51% e nel programma 1.984.000, 11.13%. Su Rai 2 The Good Doctor ha ottenuto 984.000 telespettatori, share 5.01%. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare ha registrato un netto di 881.000 telespettatori, share 5.01%. Su Rete 4 il film Don Camillo e l’onorevole Peppone ha registrato un netto di 1.050.000 telespettatori, share 4.96%. Su La7 Speciale Atlantide – 1993-2023 Dietro le stragi di Mafia ha ottenuto 659.000 telespettatori, share 3.23% e 501.000, 5.25%. Su Tv8 il film Un amore a cinque stelle ha registrato 537.000 telespettatori, share 2.77%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 291.000 telespettatori, share 2.49%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.260.000, 22.31%; Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.431.000 telespettatori, share 20.73%, mentre Striscina la notizina su Canale 5 3.572.000 telespettatori, share 18.86%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 688.000 telespettatori, share 3.17% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 851.000, 4.91% e a seguire La gioia della musica 861.000, 4.67%, Il cavallo e la torre 1.293.000, 6.58%, quindi Un posto al sole che registra 1.583.000, 7.37%. NCIS su Italia 1 registra 1.319.000 telespettatori, share 6.36% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 810.000 telespettatori, share 4.13% e nella seconda 683.000, 3.16%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.399.000 telespettatori, share 6.73%, mentre su Tv8 100% Italia Il torneo dei Campioni ha ottenuto 384.000 telespettatori, share 1.85% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 271.000 telespettatori, share 1.29%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.689.000 telespettatori, share 23.44% e nel game un netto di 3.725.000, 26.06%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.664.000 telespettatori, share 15.82% e nel game un netto di 2.495.000, 18.66%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 739.000, 4.42%, mentre su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 505.000 telespettatori, share 3.10%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 724.000 telespettatori, share 4.11%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 159.000, 1.46%., e nel game un netto di 260.000, 1.92%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 619.000 telespettatori, share 12.89%, mentre UnoMattina ha registrato 680.000, 17.01%; a seguire Storie Italiane 696.000, 18.55% e 744.000, 16.44%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.530.000, 16.72%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 887.000, 18.16%; I fatti vostri ha registrato nella prima parte 453.000 telespettatori, share 9%, e nella seconda 811.000, 9.47%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 282.000, 5.94%, nel programma 279.000, 6.60%, e nel segmento Extra 204.000, 5.34%, mentre Elisir 210.000, 4.51%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 526.000, 4.87% e Passato e Presente 402.000, 3.37%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 782.000 telespettatori, share 18.73% e 786.000, 20.84%, con Forum a 1.417.000, 21.81%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 199.000 telespettatori, share 3.89% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 98.000 telespettatori, share 2.19% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 143.000, 1.55% e La signora in giallo 646.000, 5.54%. La7 ha ottenuto con Omnibus 113.000 telespettatori, share 2.86%, nel segmento News 112.000, 2.76% e nel Dibattito 173.000, 3.90%; quindi Coffee Break 176.000, 4.67% e L’aria che tira 263.000, 5.54% e L’aria che tira Oggi 405.000, 4.30%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.515.000, 13.37%, e nel programma 1.566.000, 16.28%; Sei sorelle ha registrato 931.000, 11.65%; La vita in diretta nella presentazione 1.435.000, 17.23% e nel programma 1.963.000, 21.75%. Su Rai 2 Giro d’Italia ha registrato 1.238.000 telespettatori, share 14.49%: nel dettaglio Giro in diretta 996.000, 10.37%; Giro all’arrivo 1.625.000, 19.68%; Processo alla Tappa 797.000, 9.38%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 521.000, 6.34%, Geo 886.000, 9.67%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.675.000 telespettatori, share 22.43%, Terra Amara 2.701.000, 23.98%, Uomini e donne Story 1.809.000, 19.11%; e nel Finale 1.360.000, 16.64%; L’Isola dei Famosi 1.182.000, 14.95%; Un altro domani 1.039.000, 12.68%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.252.000, 14.85%, nel programma 1.509.000, 16.94% e nel segmento I Saluti 1.352.000, 14.15%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 453.000 telespettatori, 3.85%, mentre Person of interest 307.000, 3.54%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 886.000 telespettatori, 8.28% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 408.000, 4.95%, e il film Spie oltre il fronte un netto di 284.000, 3.23%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 291.000 telespettatori, share 2.61%, e nel programma 274.000, 3.08% e Tagadà Focus 270.000, 3.34%. C’era una volta il Novecento un netto di 155.000, 1.83%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

