Gli ascolti tv del mercoledì, con il ritorno del secondo Quarto di finale di Champions League Inter – Benifica in diretta su Prime Video mentre la programmazione lineare procede come ogni settimana tra film, serie tv, Chi l’ha visto? e una puntata di Atlantide dedicata a Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e Simonetta Cesaroni. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 ha registrato 2.668.000 telespettatori, share 16,34%.Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.305.000 telespettatori, share 6,54% e nel programma 1.910.000, 11,79%. Su Rai 2 la serie Rocco Schiavone ha ottenuto 1.793.000 telespettatori, share 10,08%. Su Rai 1 il film Wonder ha registrato 1.759.000 telespettatori, share 10,29%. Su Italia 1 il film Doctor Strange ha registrato un netto di 1.217.000 telespettatori, share 6,88%. Su La7 Atlantide ha ottenuto 702.000 telespettatori, share 3,88% e in seconda serata 431.000, 5,11%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 478.000 telespettatori, share 3,45%. Su Nove il film Mai stati uniti è stato visto da 388.000 telespettatori, share 2,2%. Su Tv8 il film Way Down – Rapina alla Banca di Spagna ha registrato 344.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.033.000, 20,55%; Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.353.000 telespettatori, share 21,70%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.722.000 telespettatori, share 18,57%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 768.000 telespettatori, share 3,84% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.002.000, 5,48% e a seguire La gioia della musica 985.000, 5,14%, Il cavallo e la torre 1.349.000, 6,77%, quindi Un posto al sole che registra 1.780.000, 8,86%. NCIS su Italia 1 registra 1.326.000 telespettatori, share 6,61% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 690.000 telespettatori, share 3,47% e nella seconda 668.000, 3,33%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.370.000 telespettatori, share 6,78%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 452.000 telespettatori, share 2,25% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 490.000 telespettatori, share 2,45%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.776.000 telespettatori, share 23,21% e nel game un netto di 4.057.000, 26,67%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.094.000 telespettatori, share 18,68% e nel game un netto di 3.100.000, 21,35%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di .000, %, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 549.000 telespettatori, share 3,21%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 686.000 telespettatori, share 3,73%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 172.000, 1,51%, e nel game un netto di 246.000, 1,71%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 616.000 telespettatori, share 12,01%, mentre UnoMattina ha registrato 661.000, 15,38%; a seguire Storie Italiane 712.000, 18,62% e 745.000, 15,61%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.639.000, 17,10%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 820.000, 16,07%; I fatti vostri ha registrato nella prima parte 579.000 telespettatori, share 10,62%, e nella seconda 849.000, 9,19%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 282.000, 5,48%, nel programma 283.000, 6,21%, e nel segmento Extra 195.000, 4,90%, mentre Elisir 219.000, 4,53%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 625.000, 5,60% e Passato e Presente 487.000, 3,94%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 975.000 telespettatori, share 21,85% e 718.000, 18,68%, con Forum a 1.512.000, 21,95%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 236.000 telespettatori, share 4,62% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 90.000 telespettatori, share 1,91% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 147.000, 1,52% e La signora in giallo 713.000, 6,34%. La7 ha ottenuto con Omnibus 158.000 telespettatori, share 3,33%, nel segmento News 112.000, 2,89% e nel Dibattito 150.000, 3,15%; quindi Coffee Break 151.000, 3,91% e L’aria che tira 247.000, 4,88% e L’aria che tira Oggi 387.000, 3,91%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.680.000, 13,87%, e nel programma 1.653.000, 16,32%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.809.000, 21,62%; La vita in diretta nella presentazione 1.610.000, 20,35% e nel programma 1.974.000, 21,52%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, share 5,75%; Bella ma’ 473.000, 5,51%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 1.023.000, 11,03%, Geo 1.690.000, 12,59%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.581.000 telespettatori, share 20,60%, Terra Amara 2.851.000, 23,73%, Uomini e donne (live) 2.779.000, 27,72%; e nel Finale 2.176.000, 24,70%; Amici di Maria De Filippi 1.676.000, 19,89%; L’Isola dei Famosi 1.433.000, 17,95%; Un altro domani 1.234.000, 15,72%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.383.000, 16,64%, nel programma 1.627.000, 17,64% e nel segmento I Saluti 1.475.000, 14,39%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 475.000 telespettatori, 3,84%, mentre Person of Interest 254.000, 2,86%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 713.000 telespettatori, 6,34% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 348.000, 3,96%, e il film Madame X un netto di 324.000, 3,63%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 274.000 telespettatori, share 2,31%, e nel programma 300.000, 3,20% e Tagadà Focus 325.000, 4%. C’era una volta il Novecento un netto di 179.000, 2,14%; il doc Sissi – L’assassinio di un’imperatrice 149.000, 1,54%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 551.000 telespettatori, share 8,19%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 443.000 telespettatori, share 3,85%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 559.000, 8,88%. Su Italia 1 il film Hulk un netto di 424.000, 7,43%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.051.000, 24,54%; ore 20:00 4.427.000, 24,03%.

3.051.000, 24,54%; 4.427.000, 24,03%. Tg2 ore 13:00 1.454.000, 12,47%; ore 20:30 1.142.000, 5,71%.

1.454.000, 12,47%; 1.142.000, 5,71%. Tg3 ore 14:30 1.234.000, 10,43%; ore 19:00 1.690.000, 12,59%.

1.234.000, 10,43%; 1.690.000, 12,59%. Tg5 ore 13:00 2.776.000, 23,53%; ore 20:00 4.097.000, 21,92%.

2.776.000, 23,53%; 4.097.000, 21,92%. Studio Aperto ore 12:25 1.009.000, 10,29%; ore 18:30 424.000, 4,01%.

1.009.000, 10,29%; 424.000, 4,01%. Tg4 ore 12.00 278.000, 3,90%; ore 18:55 582.000, 4,22%.

278.000, 3,90%; 582.000, 4,22%. Tg La7 ore 13:30 438.000, 3,53%; ore 20:00 1.070.000, 5,73%.

Dati AUDITEL™