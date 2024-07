Gli ascolti tv del martedì, con la prima serata che ritrova Euro 2024 grazie alla prima semifinale, un vero big match tra Spagna e Francia.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Spagna-Francia, prima semifinale di Euro 2024, ha registrato un netto di 7.677.000 telespettatori, share 41,28%. Su Canale 5 il film L’uomo che sussurrava ai cavalli ha registrato un netto di 1.218.000 telespettatori, share 8,71%. Su Rai 2 la replica di Boss in incognito ha ottenuto nella presentazione 620.000 telespettatori, share 3,23%, e nel programma 827.000, 5,37%. Su Rai 3 il film Sissi, la giovane Imperatrice ha ottenuto 780.000 telespettatori, share 4,28%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha registrato nella presentazione 814.000, 4,29%, e nel programma 918.000 telespettatori, share 6,9%. Su Rete 4 il film Il collezionista ha registrato un netto di 485.000 telespettatori, share 3,12%. Su La7 il film Il Papa e il diavolo ha ottenuto 253.000 telespettatori, share 2,02%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha registrato 450.000 telespettatori, share 2.43%. Su Nove il film La dura verità è stato visto da 211.000 telespettatori, share 1,25%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Paperissima Sprint su Canale 5 2.073.000 telespettatori, share 11,76%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 543.000 telespettatori, share 2,92% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 688.000, 4,55% e a seguire Caro Marziano 762.000, 4,80%; Un posto al sole 1.150.000, 6,53%. NCIS su Italia 1 registra 1.063.000 telespettatori, share 6,22% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 718.000 telespettatori, share 4,44%, e 795.000, 4,32%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.042.000 telespettatori, share 5,91%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 345.000 telespettatori, share 1,99% e su Nove Cash or Trash ha registrato 539.000 telespettatori, share 3,01%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.128.000, 22,17%, e nel game un netto di 3.196.000, 26,77%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.134.000 telespettatori, share 12,86% e nel game un netto di 1.975.000, 16,30%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 471.000, 3,29%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 483.000 telespettatori, share 3,57%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 474.000 telespettatori, share 3,25%, mentre su La7 Padre Brown 152.000, 1,39%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 486.000 telespettatori, share 14,64%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 601.000, 16,77%; a seguire Camper in viaggio 835.000, 16,01%, Camper 1.406.000, 14,92%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 382.000, 5,42%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 140.000, 3,23%, nel programma 184.000, 4,76% e nel segmento Extra 90.000, 2,62%; Elisir estate – Il meglio di 93.000, 2,80%, Relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 80.000, 1,74%. dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 390.000, 4,45%. e 381.000, 3,50%; Passato e Presente 403.000, 3,41%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 657.000 telespettatori, share 18,39% e 568.000, 16,95%, con Il meglio di Forum a 1.216.000, 18,72%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 177.000 telespettatori, share 3,09% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 154.000, 4,59%; il film Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 104.000 telespettatori, share 2,35% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 600.000, 5,53%. La7 ha ottenuto con Omnibus 186.000 telespettatori, share 5%, nel segmento News 137.000, 4,32% e nel Dibattito 197.000, 5,09%; quindi Coffee Break 193.000, 5,76% e L’aria che tira 302.000, 6,48% e L’aria che tira Oggi 436.000, 4,59%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.071.000, 10,23%, 999.000, 11,15%, 957.000, 11,83%; Estate in diretta nella presentazione 1.332.000, 16,85%, e nel programma 1.524.000, 18,48%. Su Rai 2 Giro d’Italia Women 2024 – 3a tappa: Sabbioneta – Toano 612.000, 5,66%; Tour de France 2024 – 10a tappa: Orléans – Saint-Amand-Montrond in diretta 829.000, 9,57%, e all’arrivo 1.132.000, 14,28%; TouReplay 512.000, 6,43%. Su Rai 3 Il Provinciale 351.000, 4,09%, Di là dal fiume e tra gli alberi 305.000, 3,83%; Overland 426.000, 5,37%, Geo Magazine 691.000, 8,18%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.259.000 telespettatori, share 19,89%, Endless Love 2.033.000, 19,17%, The Family 1.588.000, 17,43%; La promessa 1.346.000, 16,79%; Pomeriggio Cinque news nella prima parte 1.078.000, 13,67%, nella seconda 887.000, 10,93% e nei saluti 875.000, 10,43%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 512.000 telespettatori, 4,59%, mentre The Mentalist 316.000, 3,95%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 752.000 telespettatori, 7,48% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 453.000, 5,58%, e il film Le colline bruciano un netto di 319.000, 3,92%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 180.000, 2%; C‘era una volta … il Novecento un netto di 150.000, 1,79%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Notti Europee ha registrato nella prima parte 1.662.000 telespettatori, share 15,89% e nella seconda 628.000, 10,48%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio ha registrato 291.000 telespettatori, share 5,01%. Su Rai 3 Cinecittà. La fabbrica dei sogni 341.000, 3,19%; Tg3 LineaNotte 203.000, 3,03%. Su Italia 1 Zelig Lab ha registrato 259.000, 6,80%. Su Rete 4 il film Il commissario Lo Gatto un netto di 112.000, 2,43%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.480.000, 21,12%; ore 20:00 3.725.000, 24,63%.

2.480.000, 21,12%; 3.725.000, 24,63%. Tg2 ore 13:00 1.417.000, 12,41%; ore 20:30 932.000, 5,65%.

1.417.000, 12,41%; 932.000, 5,65%. Tg3 ore 14:30 1.236.000, 11,68%; ore 19:00 1.338.000, 12,61%.

1.236.000, 11,68%; 1.338.000, 12,61%. Tg5 ore 13:00 2.465.000, 21,43%; ore 20:00 2.805.000, 18,23%.

2.465.000, 21,43%; 2.805.000, 18,23%. Studio Aperto ore 12:25 1.094.000, 11,64%; ore 18:30 423.000, 4,92%.

1.094.000, 11,64%; 423.000, 4,92%. Tg4 ore 12.00 279.000, 4,19%; ore 18:55 414.000, 3,91%.

279.000, 4,19%; 414.000, 3,91%. Tg La7 ore 13:30 622.000, 5,32%; ore 20:00 1.051.000, 6,81%.

