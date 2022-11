Gli ascolti tv di martedì 8 novembre, con una prima serata piuttosto standard – anche se senza fiction su Rai 1 e con gli ‘strascichi’ del caso Iene che si riverberano in prime time – e con una ‘tarda’ seconda serata che guarda agli USA per le elezioni di MidTerm. Diamo un’occhiata agli ascolti di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Divorzio a Las Vegas ha registrato 2.552.000 telespettatori, share 14,15%, mentre su Canale 5 il film Il diritto di opporsi ha ottenuto un netto di 1.670.000, 11,47%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.308.000, 7,83%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.177.000, 5,68% e nel programma 1.228.000 telespettatori, share 9,50%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 994.000, 6,16%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 902.000 telespettatori, share 6,47%. Su Rai 2 Il collegio 7 ha registrato nella presentazione 783.000, 3,83% e nel programma un netto di 885.000, 5,44%. Su Tv8 Pechino Express – La rotta dei sultani è stato visto da 657.000 telespettatori, share 3,82%, mentre su Nove il film Outlander – L’ultimo vichingo ha registrato 365.000 telespettatori, share 2.13%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.723.000 telespettatori, share 22,56%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.343.000 telespettatori, share 16,01%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 701.000 telespettatori, share 3,35% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.131.000, 5,92% e a seguire Via dei Matti n.0 864.000, 4,30%, Il cavallo e la torre 1.291.000, 6,25%, quindi Un posto al sole che registra 1.539.000, 7,32%. NCIS su Italia 1 registra 1.085.000 telespettatori, share 5,21% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 934.000 telespettatori, share 4,51% e nella seconda 878.000, 4,19%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.769.000 telespettatori, share 8,43%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 516.000 telespettatori, share 2,47% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 591.000 telespettatori, share 2,83%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.113.000 telespettatori, share 22,82% e nel game un netto di 4.318.000, 25,89%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.251.000 telespettatori, share 16,82% e nel game un netto di 3.394.000, 20,66%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 295.000, 1,52%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 644.000 telespettatori, share 3,50%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco si ferma a 160.000, 1,02%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 658.000 telespettatori, share 14,65%, mentre UnoMattina ha registrato 672.000, 16,86%; a seguire Storie Italiane 675.000, 18,24% e 727.000, 16%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1574.000, 16,95%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 526.000 telespettatori, share 10,07%, e 881.000, 9,07%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 329.000, 6,68%, nel programma 317.000, 7,43% e nel segmento Extra 211.000, 5,80%, mentre Elisir 272 .000, 5,79%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 601.000, 5,53% e Passato e Presente 502.000, 4,17%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 897.000 telespettatori, share 21,31% e 745.000, 20,25%, con Forum a 1.382.000, 20,63%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 185.000 telespettatori, share 3,10% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 99.000 telespettatori, share 2,18% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 147.000, 1,57% e La signora in giallo 598.000, 5,14%. La7 ha ottenuto con Omnibus 217.000 telespettatori, share 4,91%, nel segmento News 120.000,3,18 % e nel Dibattito 235.000, 5,18%; quindi Coffee Break 183.000, 4,94% e L’aria che tira 299.000, 6,34% e L’aria che tira Oggi 406.000, 4,28%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.615.000, 14,65% e nel programma 1.500.000, 16,01%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.771.000, 21,99% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.711.000, 20,36% e nel programma 2.430.000, 22,27%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 657.000 telespettatori, share 6,21%; Bella ma’ nel segmento BellaQuiz 276.000, 3,04% e nel programma un netto di 325.000, 3,97%; Nei tuoi panni 197.000, 2,10% e nei Saluti 194.000, 1,69%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 679.000, 8,41% e Geo 1.464.000, 13,12%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.610.000 telespettatori, share 21,72%, Una vita 2.120.000, 19,36% Uomini e donne 2.504.000, 27,01%, e nel finale 1.999.000, 24,38%, Amici di Maria De Filippi 1.583.000, 19,70%, GF Vip 1.296.000, 16,14%, Un altro domani 1.204.000, 14,18%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.299.000, 13,79%, nel programma 1.720.000, 15,56% e nel segmento I Saluti 1.595.000, 12,77%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 518.000 telespettatori, 4,62%, mentre The Mentalist 266.000, 2,60%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 597.000 telespettatori, 5,74% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 336.000, 4,09% e il film Texas oltre il fiume un netto di 442.000, 4,28%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 304.000 telespettatori, share 2,78% e nel programma 336.000, 3,78%; quindi Tagadà Focus 240.000, 2,99%. Padre Brown 153.000, 1,73% e 142.000, 1,22%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta Speciale USA – Elezioni di MidTerm ha registrato un netto di 450.000 telespettatori, share 7,34%. Su Rai 2 Belve ha registrato 373.000 telespettatori, share 5,82%; su Rai 3 Tg3 LineaNotte ha registrato 367.000 telespettatori, share 6,08%. Su La7 DiMartedì Più 470.000, 6,83%, Speciale TgLa7 Maratona Mentana – Elezioni di MidTerm ha ottenuto 206.000, 6,10%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.150.000, 26,01%; ore 20:00 5.057.000, 25,75%.

3.150.000, 26,01%; 5.057.000, 25,75%. Tg2 ore 13:00 1.653.000, 14,59%; ore 20:30 1.065.000, 5,13%.

1.653.000, 14,59%; 1.065.000, 5,13%. Tg3 ore 14:30 1.373.000, 12,72%; ore 19:00 2.101.000, 13,55%.

1.373.000, 12,72%; 2.101.000, 13,55%. Tg5 ore 13:00 2.683.000, 23,43%; ore 20:00 4.231.000, 21,36%.

2.683.000, 23,43%; 4.231.000, 21,36%. Studio Aperto ore 12:25 1.070.000, 11,26%; ore 18:30 534.000, 4,14%.

1.070.000, 11,26%; 534.000, 4,14%. Tg4 ore 12.00 293.000, 4,25%; ore 18:55 708.000, 4,44%.

293.000, 4,25%; 708.000, 4,44%. Tg La7 ore 13:30 506.000, 4,23%; ore 20:00 1.234.000, 6,22%.

Dati AUDITEL™