Prime Time

Su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha registrato 3.331.000 telespettatori, share 16,01%.

Su Rai 2 Un'ora sola vi vorrei ha registrato 2.002.000 telespettatori, share 8,60%.

Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 934.000, 3,82% e nel programma 1.121.000 telespettatori, share 5,68%.

Su Canale 5 Chi vuole essere milionario ha registrato 1.840.000 telespettatori, share 10,19%.

Su Italia 1 Battiti Live ha registrato un netto di 882.000 telespettatori, share 5,79%.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 813.000 telespettatori, share 4,96%.

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.186.000 telespettatori, share 5,90%.

Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stato visto da 601.000 telespettatori, share 2,9%.

Su Nove Il film Ultimatum alla Terra ha registrato 634.000 telespettatori, share 3%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.446.000 telespettatori, share 18,10%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 957.000 telespettatori, share 3,87%.

Su Rai 3 Blob 1.093.000, 4,90%. Tutto su mia madre 1.083.000, 4,61%. Un posto al sole 1.589.000, 6,47%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.330.000 telespettatori, share 13,54%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 1.071.000 telespettatori, share 4,38%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.434.000 t1elespettatori, share 5,98% e 1.435.000, 5,82%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.976.000 telespettatori, share 8,03%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 540.000 telespettatori, share 2,2%.

Su Nove Deal With It ha registrato 612.000 telespettatori, share 2,5%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2623.000 telespettatori, share 18,71% e nel game un netto di 4360.000, 23,97%.

Su Rai 2 Castle ha registrato un netto di 970.000 telespettatori, share 4,53%.

Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel primo segmento 2.057.000 telespettatori, share 15,50% e nel game un netto di 2.883.000, 16,68%.

Su Italia 1 Dr. House ha registrato 589.000 telespettatori, share 2,79%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 869.000 telespettatori, share 4,13%.

Su La7 The Good Wife ha registrato 127.000 telespettatori, share 1,02% e 149.000, 0,87%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Speciale ha totalizzato un netto di 777.000 telespettatori, share 15,10%. Storie Italiane 759.000, 13,32% e 789.000, 11,76%. Linea Verde Tour 881.000, 9,44%. Linea Verde Radici 1.365.000, 9,94%.

Su Rai 1 UnoMattina Speciale ha totalizzato un netto di 777.000 telespettatori, share 15,10%. Storie Italiane 759.000, 13,32% e 789.000, 11,76%. Linea Verde Tour 881.000, 9,44%. Linea Verde Radici 1.365.000, 9,94%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 152.000, 2,68%. Speciale Tg2 158.000, 2,54%. I Fatti Vostri ha registrato 697.000 telespettatori, share 6,34%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 431.000, 6,91% e nel programma 425.000, 7,41%. Mi Manda Raitre 255.000, 4,54%. Elisir un netto di 367.000, 5,63%. Tg3 Speciale Elezioni 417.000, 5,83%. Dopo il TG Quante Storie 787.000, 5,67%. Passato e presente 646.000, 4,04%.

Su Canale 5 Mattino Cinque Speciale Elezioni ha registrato nella prima parte 793.000 telespettatori, 13,93% e nella seconda 872.000, 16,05%. Forum ha registrato 1.579.000 telespettatori, share 17,66%.

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 272.000 telespettatori, share 3,36%.

Su Rete 4 Ricette all'italiana ha ottenuto 157.000 telespettatori, share 2,25%. Dopo il Tg Ricette all'italiana 233.000, 1,87%. La signora in giallo 588.000, 3,78%.

Su La7 Omnibus ha registrato 237.000 telespettatori, share 4,37%, nel segmento News 131.000, 3,47% e nel Dibattito 250.000, 4,21%. Coffee Break 252.000, 4,53%. L'aria che tira 413.000, 6,13%; L'aria che tira – Oggi 560.000, 4,52%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il paradiso delle signore ha registrato un netto di 1.874.000, 12,56%. TG1 Election Day 901.000, 7,89%. La Vita in Diretta ha registrato 1.317.000, 12,73% e nel segmento Pop 1.612.000, 13,73%.

Su Rai 1 Il paradiso delle signore ha registrato un netto di 1.874.000, 12,56%. TG1 Election Day 901.000, 7,89%. La Vita in Diretta ha registrato 1.317.000, 12,73% e nel segmento Pop 1.612.000, 13,73%.

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul ha registrato 582.000 telespettatori, share 4,18%. Calcio Femminile Qualificazioni Euro 2022 Bosnia-Erzegovina – Italia 417.000, 4,02%. Speciale Tg2 374.000, 3,09%.

Su Rai 3 TgR Edizione speciale Elezioni Regionali 517.000, 4,45%. Aspettando Geo ha registrato 545.000 telespettatori, share 5,33%. Tg3 Speciale 565.000, 5,47%. Geo 1.055.000, 8,77%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2761.000 telespettatori, share 17,01%. Una Vita 2.428.000, 16,30%. Uomini e donne 2.708.000, 21,40%. GF Vip 1.991.000, 19,13%. Il Segreto 1.705.000, 16,70%. Pomeriggio Cinque 1.568.000, 15,11% e 1.940.000, 16,83%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 963.000 telespettatori, 16,20%. Friends 334.000, 3,14%. GF Vip 275.000, 2,42%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 763.000 telespettatori, 5,38% di share. Il film Un uomo chiamato Charro un netto di 394.000, 3,54%.

Su La7 Tagadà ha registrato 392.000 telespettatori, share 3,23%; Tagadà #Focus 278.000, 2,75%. Senti chi mangia 135.000, 1,31%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 669.000 telespettatori, share 8,11%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini ha registrato 661.000 telespettatori, share 3,43%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato un netto di 412.000 telespettatori, share 5,28%.

Su La7 DiMartedì Più ha registrato 330.000 telespettatori, share 3,96%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.295.000, 20,30%; ore 20:00 5.187.000, 23,35%.

Tg1 ore 13:30 3.295.000, 20,30%; ore 20:00 5.187.000, 23,35%.

Tg2 ore 13:00 2.095.000, 14,01%; ore 20:30 1.672.000, 6,94%.

Tg3 ore 14:30 1.650.000, 11,37%; ore 19:00 2.063.000, 12,76%.

Tg5 ore 13:00 3.090.000, 20,31%; ore 20:00 4.053.000, 17,91%.

Studio Aperto ore 12:25 1.594.000, 13%; ore 18:30 682.000, 5,33%.

Tg4 ore 12.00 265.000, 2,76%; ore 18:55 512.000, 3,17%.

Tg La7 ore 13:30 578 .000, 3,58%; ore 20:00 1.281.000, 5,67%.

Ascolti Discovery

Su Real Time, in access prime time Cortesie per gli ospiti ha registrato 514.000 telespettatori, share 2,1%; in prima serata Primo Appuntamento ha ottenuto 704.000, 2,9%.

Ascolti Sky Uno

La quarta puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel, realizzata in Costiera Amalfitana e Sorrentina, ha registrato 410.000, 1,13%.

