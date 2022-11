Gli ascolti tv del martedì, con un nuovo doppio appuntamento con Effetto Notte su Rai 1, i talk politici in una serata segnata dalla notizia della morte di due persone in territorio polacco a causa del conflitto russo-ucraino, Le Iene e una nuova puntata de Il Collegio, che ha perso uno studente.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il secondo appuntamento con Effetto Notte ha registrato nella prima puntata 3.059.000 telespettatori, share 15,13% e nella seconda, in seconda serata, 2.538.000, 16,27%, mentre su Canale 5 il film Attraverso i miei occhi ha ottenuto un netto di 2.187.000, 13,09%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.149.000, 5,39% e nel programma 1.291.000 telespettatori, share 9,81%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.254.000, 7,39%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 955.000 telespettatori, share 6,74%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto nella presentazione 902.000, 4,21% e nel programma 1.044.000, 6,32%. Su Rai 2 Il collegio 7 ha registrato un netto di 914.000, 5,57%. Su Tv8 la prima puntata di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? è stata vista da 268.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Only Fun ha registrato 459.000 telespettatori, share 2,49%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.751.000 telespettatori, share 22,02%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.682.000 telespettatori, share 17,12%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.195.000 telespettatori, share 5,53% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.161.000, 5,89% e a seguire Via dei Matti n.0 976.000, 4,72%, Il cavallo e la torre 1.382.000, 6,54%, quindi Un posto al sole che registra 1.549.000, 7,14%. NCIS su Italia 1 registra 1.173.000 telespettatori, share 5,47% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.147.000 telespettatori, share 5,41% e nella seconda 1.012.000, 4,65%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.923.000 telespettatori, share 8,88%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 469.000 telespettatori, share 2,2% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 624.000 telespettatori, share 2,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.077.000 telespettatori, share 21,41% e nel game un netto di 4.349.000, 24,96%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.460.000 telespettatori, share 17,70% e nel game un netto di 3.679.000, 21,66%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 363.000, 1,81%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 698.000 telespettatori, share 3,68%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 750.000 telespettatori, share 3,70%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco si ferma a 127.000, 0,78%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 698.000 telespettatori, share 14,68%, mentre UnoMattina ha registrato 872.000, 18,19%; a seguire Storie Italiane 770.000, 17,51% e 877.000, 16,57%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.586.000, 15,93%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 565.000 telespettatori, share 9,52% e 894.000, 9,44%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 316.000, 6,05%, nel programma 332.000, 6,64% e nel segmento Extra 235.000, 5,35%, mentre Elisir 350.000, 6,35%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 700.000, 6,03% e Passato e Presente 570.000, 4,44%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.127.000 telespettatori, share 22,65% e 952.000, 21,68%, con Forum a 1.585.000, 21,53%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 230.000 telespettatori, share 4,34% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 136.000 telespettatori, share 2,55% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 152.000, 1,53% e La signora in giallo 657.000, 5,65%. La7 ha ottenuto con Omnibus 171.000 telespettatori, share 3,58%, nel segmento News 117.000, 3,25% e nel Dibattito 174.000, 3,38%; quindi Coffee Break 188.000, 4,25% e L’aria che tira 267.000, 4,86% e L’aria che tira Oggi 424.000, 4,22%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.686.000, 14,19% e nel programma 1.770.000, 16,87%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.801.000, 19,88% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.825.000, 19,76% e nel programma 2.307.000, 20,23%. Su Rai 2 Nitto ATP Finals un netto di 222.000, 2,09%; Bella ma’ Short 239.000, 2,65%; Nei tuoi panni 211.000, 2,12% e nei Saluti 193.000, 1,70%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 527.000, 5,87% e Geo 1.257.000, 11,68%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.626.000 telespettatori, share 20,22%, Terra Amara 2.292.000, 19,42% Uomini e donne 2.655.000, 25,65%, e nel finale 2.017.000, 21,96%, Amici di Maria De Filippi 1.743.000, 19,29%, GF Vip 1.588.000, 17,64%, Un altro domani 1.231.000, 13,29%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.298.000, 12,97%, nel programma 1.773.000, 15,41% e nel segmento I Saluti 1.753.000, 13,44%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 592.000 telespettatori, 4,94%, mentre The Mentalist 261.000, 2,39%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 6,77% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 398.000, 4,30% e il film Là dove scende il fiume un netto di 653.000, 5,83%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 289.000 telespettatori, share 2,46% e nel programma 395.000, 3,99%; quindi Tagadà Focus 326.000, 3,60%. Padre Brown 130.000, 1,34% e 132.000, 1,08%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 670.000 telespettatori, share 9,41%. Su Rai 2 Belve ha registrato 332.000 telespettatori, share 5,07%; su Rai 3 Tg3 LineaNotte ha registrato 458.000 telespettatori, share 7,08%. Su La7 DiMartedì Più 470.000, 6,98%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.068.000, 23,69%; ore 20:00 5.159.000, 25,56%.

3.068.000, 23,69%; 5.159.000, 25,56%. Tg2 ore 13:00 1.726.000, 14,25%; ore 20:30 1.239.000, 5,82%.

1.726.000, 14,25%; 1.239.000, 5,82%. Tg3 ore 14:30 1.525.000, 13,13%; ore 19:00 2.337.000, 14,60%.

1.525.000, 13,13%; 2.337.000, 14,60%. Tg5 ore 13:00 2.919.000, 23,89%; ore 20:00 4.366.000, 21,42%.

2.919.000, 23,89%; 4.366.000, 21,42%. Studio Aperto ore 12:25 1.180.000, 11,78%; ore 18:30 611.000, 4,54%.

1.180.000, 11,78%; 611.000, 4,54%. Tg4 ore 12.00 330.000, 4,36%; ore 18:55 809.000, 4,88%.

330.000, 4,36%; 809.000, 4,88%. Tg La7 ore 13:30 471.000, 3,69%; ore 20:00 1.337.000, 6,57%.

