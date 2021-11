Ascolti tv lunedì 22 novembre 2021: Blanca, GF Vip 6, Report

Gli ascolti tv del lunedì, col debutto in prime time di una nuova serie su Rai 1, un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6, documentari su Rai 2, Report e Quarta Repubblica. Blanca debutta con oltre 5,6 milioni mentre il GF Vip ottiene 3,1 mln. Terza piazza per il film di Italia 1 seguito dal doc di Rai 2, di poco superiore alla puntata di Quarta Repubblica. Little Big Italy su Nove fa meglio di Grey’s Anatomy 17 su La7.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Blanca , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 5.672.000 telespettatori, share 25,97%.

Su Rai 2 Mompracem Speciale – Sotto il vulcano ha registrato 864.000 telespettatori, share 3,74%.

Su Rai 3 Report ha registrato 1.773.000 telespettatori, share 7,69%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.138.000 telespettatori, share 20,58%.

Su Italia 1 Il film Jack Ryan – L'iniziazione ha registrato un netto di 1.162.000 telespettatori, share 5,13%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 826.000 telespettatori, share 4,69%.

Su La7 Grey's Anatomy 17, prima tv in chiaro, ha registrato 369.000 telespettatori, share 1,56%.

Su Tv8 Il film The Amazing Spider Man 2: Il potere di Electro è stato visto da 228.000 telespettatori, share 1,1%.

è stato visto da 228.000 telespettatori, share 1,1%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 400.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.367.000 telespettatori, share 21,26%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 944.000 telespettatori, share 3,70%.

Su Rai 3 Blob 1.376.000, 6,18%. Che succ3de? 1.234.000, 5,20%. Un posto al sole 1.610.000, 6,43%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.141.000 telespettatori, share 16,41%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.357.000 telespettatori, share 5,43%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.176.000 telespettatori, share 4,82% e 968.000, 3,79%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.911.000 telespettatori, share 7,53%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 353.000 telespettatori, share 1,4%.

ha registrato 353.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Deal With It ha registrato 519.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.258.000 telespettatori, share 19,31% e nel game un netto di 4.686.000, 23,21%.

Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 804.000 telespettatori, share 3,60%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.267.000 telespettatori, share 13,98% e nel game un netto di 3.596.000, 18,40%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 627.000 telespettatori, share 2,88%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 883.000 telespettatori, share 3,90%.

ha registrato 883.000 telespettatori, share 3,90%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 197.000 telespettatori, share 1,27% e 218.000, 1,12%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 960.000 telespettatori, share 16,95%. Storie italiane nella prima parte 1.006.000, 18,03% e nella seconda 1.027.000, 15,18%. È sempre Mezzogiorno 1.730.000, 15,24%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 598.000 telespettatori, share 8% e nella seconda 1.012.000, 9,16%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 493.000, 8,65% e nel segmento Extra 416.000, 7,63%. Elisir nella presentazione 340.000, 5,83% e nel programma 501.000, 7,33%. Dopo il TG Quante Storie 982.000, 7,66%. Le storie di Passato e presente 686.000, 4,75%.

Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1.110.000, 19,74% e nella seconda 1070.000, 19,53%. Forum ha registrato 1.551.000 telespettatori, share 17,78%.

Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 171.000 telespettatori, share 2,34%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 124.000 telespettatori, share 1,82%. Dopo il Tg Il Segreto 228.000, 1,94%. La signora in giallo 656.000, 4,64%.

ha ottenuto 124.000 telespettatori, share 1,82%. Dopo il Tg 228.000, 1,94%. 656.000, 4,64%. Su La7 Omnibus ha registrato 165.000 telespettatori, share 3,04%, nel segmento News 97.000, 2,41% e nel Dibattito 167.000, 2,93%. Coffee Break 149.000, 2,68%. L’aria che tira 353.000, 5,15%; L’aria che tira – Oggi 558.000, 4,82%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.875.000, 14,03%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.003.000, 17,75%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.125.000, 17,91% e nel programma 2.507.000, 18,15%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 585.000 telespettatori, share 4,18%. Detto Fatto 528.000, 4,59%. Una parola di troppo 346.000, 2,79%.

Su Rai 3 #Maestri 534.000, 4,50%. Aspettando Geo 862.000, 7,71%. Geo ha registrato 1.786.000 telespettatori, share 13,05%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.531.000 telespettatori, share 17,38%. Una Vita 2.688.000, 18,79%. Uomini e donne 3.172.000, 24,96% e nel Finale 2.477.000, 21,69%. Amici di Maria De Filippi 2.226.000, 19,99%. GF Vip 2.169.000, 19,55%. Love is in the air 1.829.000, 15,55%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.879.000, 14,87% e nel programma 1.967.000, 14,05%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 617.000 telespettatori, 4,22%. Due uomini e mezzo un netto di 253.000, 1,93%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 754.000 telespettatori, 5,45% di share. Colombo un netto di 460.000, 3,49%.

ha registrato un netto di 754.000 telespettatori, 5,45% di share. un netto di 460.000, 3,49%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 396.000 telespettatori, share 2,78% e nel programma 416.000, 3,42%; Tagadoc 190.000, 1,57%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie ha registrato un netto di 915.000 telespettatori, share 9,36%. S’è fatta notte 358.000, 6,29%.

Su Rai 2 Calcio Totale ha registrato 460.000 telespettatori, share 3,37%. Performer Italian Cup 137.000, 2,03%

Su Rai 3 La versione di Fiorella 791.000, 5,33%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 500.000 telespettatori, share 6,09%.

Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del Pallone ha registrato nella presentazione 482.000 telespettatori, share 3,6o% e nel programma 314.000, 4,90%.

Su Rete 4 Gone ha registrato 153.000 telespettatori, share 3,13%.

ha registrato 153.000 telespettatori, share 3,13%. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 345.000 telespettatori, share 1,69%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.432.000, 23,48%; ore 20:00 5.469.000, 23,86%.

Tg2 ore 13:00 1.914.000, 14,02%; ore 20:30 1.447.000, 5,89%.

Tg3 ore 14:30 1.814.000, 12,86%; ore 19:00 2.475.000, 13,40%.

Tg5 ore 13:00 2.756.000, 19,94%; ore 20:00 4.656.000, 20,03%.

Studio Aperto ore 12:25 1.300.000, 11,26%; ore 18:30 719.000, 4,53%.

Tg4 ore 12.00 310.000, 3,34%; ore 18:55 730.000, 3,89%.

310.000, 3,34%; 730.000, 3,89%. Tg La7 ore 13:30 597.000, 4,08%; ore 20:00 1.303.000, 5,60%.

