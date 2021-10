Gli ascolti tv di un lunedì particolare per gli speciali sui Ballottaggi delle Comunali 2021 che hanno modificato, anche in corsa, i palinsesti. I bastardi di Pizzofalcone continuano a vincere la serata con ampio margine sul Grande Fratello Vip 6, con PresaDiretta e il film di Italia 1, Colombiana, che occupano in un sostanziale ex-aequo il terzo gradino del podio del prime time. Un sostanziale testa a testa anche tra lo Speciale del Tg2 e la Maratona Mentana su La7 in prima serata, entrambe superate da Quarta Repubblica.

Prime Time

Su Rai 1 I bastardi di Pizzofalcone ha registrato un netto 4.450.000 telespettatori, share 21,13%.

ha registrato un netto 4.450.000 telespettatori, share 21,13%. Su Rai 2 TG2 Post – Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 ha registrato 656.000 telespettatori, share 2,73%.

ha registrato 656.000 telespettatori, share 2,73%. Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato 1.295.000 telespettatori, share 5,75%.

ha registrato 1.295.000 telespettatori, share 5,75%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 2.967.000 telespettatori, share 19%.

ha registrato 2.967.000 telespettatori, share 19%. Su Italia 1 Il film Colombiana ha registrato un netto di 1.298.000 telespettatori, share 5,96%.

ha registrato un netto di 1.298.000 telespettatori, share 5,96%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 840.000 telespettatori, share 4,86%.

ha registrato 840.000 telespettatori, share 4,86%. Su La7 Speciale TgLa7 – Maratona Mentana ha registrato 675.000 telespettatori, share 3,12%.

ha registrato 675.000 telespettatori, share 3,12%. Su Tv8 Il film Venom è stato visto da 512.000 telespettatori, share 2,3%.

è stato visto da 512.000 telespettatori, share 2,3%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 360.000 telespettatori, share 2%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.836.000 telespettatori, share 19,80%.

ha registrato 4.836.000 telespettatori, share 19,80%. Su Rai 3 Blob 1.072.000, 4,94%. Che succ3de? 1.247.000, 5,37%. Un posto al sole 1.640.000, 6,70%.

1.072.000, 4,94%. 1.247.000, 5,37%. 1.640.000, 6,70%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.129.000 telespettatori, share 16,88%.

ha registrato 4.129.000 telespettatori, share 16,88%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.349.000 telespettatori, share 5,57%.

ha registrato 1.349.000 telespettatori, share 5,57%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.141.000 telespettatori, share 4,85% e 1.023.000, 4,14%.

ha registrato 1.141.000 telespettatori, share 4,85% e 1.023.000, 4,14%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.048.000 telespettatori, share 8,33%.

ha registrato 2.048.000 telespettatori, share 8,33%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 343.000 telespettatori, share 1,4%.

ha registrato 343.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Deal With It ha registrato 436.000 telespettatori, share 1,8%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.664.000 telespettatori, share 18,78% e nel game un netto di 4.071.000, 22,05%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.664.000 telespettatori, share 18,78% e nel game un netto di 4.071.000, 22,05%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 279.000, 1,71%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 712.000 telespettatori, share 3,36%.

279.000, 1,71%. ha registrato un netto di 712.000 telespettatori, share 3,36%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 2.250.000 telespettatori, share 16,65% e nel game un netto di 3.442.000, 19,40%.

ha registrato nella presentazione 2.250.000 telespettatori, share 16,65% e nel game un netto di 3.442.000, 19,40%. Su Italia 1 CSI ha registrato 706.000 telespettatori, share 3,42%.

ha registrato 706.000 telespettatori, share 3,42%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 799.000 telespettatori, share 3,67%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 911.000 telespettatori, share 17,59%. Storie italiane nella prima parte 832.000, 16,97% e nella seconda 853.000, 14,83%. È sempre Mezzogiorno 1.560.000, 14,89%.

ha totalizzato un netto di 911.000 telespettatori, share 17,59%. nella prima parte 832.000, 16,97% e nella seconda 853.000, 14,83%. 1.560.000, 14,89%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 498.000 telespettatori, share 7,72% e nella seconda 790.000, 7,82%.

ha registrato nella prima parte 498.000 telespettatori, share 7,72% e nella seconda 790.000, 7,82%. Su Rai 3 Agorà Speciale ha registrato nella presentazione 374.000, 7,01%, nel programma 404.000, 7,80% e nel segmento Extra 294.000, 5,97%. Elisir nella presentazione 249.000, 5,11% e nel programma 368.000, 6,43%. Dopo il TG Quante Storie 848.000, 7,03%. Le storie di Passato e presente 599.000, 4,33%.

ha registrato nella presentazione 374.000, 7,01%, nel programma 404.000, 7,80% e nel segmento Extra 294.000, 5,97%. nella presentazione 249.000, 5,11% e nel programma 368.000, 6,43%. Dopo il TG 848.000, 7,03%. 599.000, 4,33%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 908.000, 17,67% e nella seconda 847.000, 17,25%. Forum ha registrato 1.379.000 telespettatori, share 17,84%.

nella prima parte 908.000, 17,67% e nella seconda 847.000, 17,25%. ha registrato 1.379.000 telespettatori, share 17,84%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 234.000 telespettatori, share 3,30%.

ha registrato 234.000 telespettatori, share 3,30%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 142.000 telespettatori, share 2,42%. Dopo il Tg Il Segreto 210.000, 1,95%. La signora in giallo 621.000, 4,59%.

ha ottenuto 142.000 telespettatori, share 2,42%. Dopo il Tg 210.000, 1,95%. 621.000, 4,59%. Su La7 Omnibus ha registrato 177.000 telespettatori, share 3,51%, nel segmento News 89.000, 2,24% e nel Dibattito 191.000, 3,64%. Coffee Break 175.000, 3,57%. L’aria che tira 281.000, 4,82%; L’aria che tira – Oggi 450.000, 4,19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 1.694.000, 12,45%. Speciale Tg1 – Ballottaggi 1029.000, 9,86%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1310.000, 13,39% e nel programma 1565.000, 14,23%.

1.694.000, 12,45%. 1029.000, 9,86%. ha registrato nella presentazione 1310.000, 13,39% e nel programma 1565.000, 14,23%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 789.000 telespettatori, share 6,01%. Detto Fatto 533.000, 5,25%. Speciale Tg2 Ballottaggi 366.000, 3,47%.

ha registrato 789.000 telespettatori, share 6,01%. 533.000, 5,25%. 366.000, 3,47%. Su Rai 3 Speciale Tg3 – Amministrative 673.000, 6,40%. Aspettando Geo 532.000, 5,61%. Geo ha registrato 914.000 telespettatori, share 8,68%. TgR – Speciale Comunali 1.239.000, 9,68%.

673.000, 6,40%. 532.000, 5,61%. ha registrato 914.000 telespettatori, share 8,68%. 1.239.000, 9,68%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.411.000 telespettatori, share 17,20%. Una Vita 2.317.000, 17,04%. Uomini e donne 2.434.000, 21,08% e nel Finale 1.907.000, 18,93%. Amici di Maria De Filippi 1.834.000, 18,60%. GF Vip 1560.000, 16,33%. Love is in the air 1.437.000, 14,95%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.458.000, 14,61% e nella seconda 1.666.000, 15,08%.

ha registrato 2.411.000 telespettatori, share 17,20%. 2.317.000, 17,04%. 2.434.000, 21,08% e nel Finale 1.907.000, 18,93%. 1.834.000, 18,60%. 1560.000, 16,33%. 1.437.000, 14,95%. nella presentazione 1.458.000, 14,61% e nella seconda 1.666.000, 15,08%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 673.000 telespettatori, 4,89%. Superstore 240.000, 2,38%.

ha registrato 673.000 telespettatori, 4,89%. 240.000, 2,38%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 684.000 telespettatori, 5,33% di share. Colombo 320.000, 3%.

ha registrato un netto di 684.000 telespettatori, 5,33% di share. 320.000, 3%. Su La7 Speciale TgLa7 Maratona Mentana ha registrato 743.000 telespettatori, share 6,10%.

Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie – Speciale Ballottaggi ha registrato un netto di 608.000 telespettatori, share 6,87%.

ha registrato un netto di 608.000 telespettatori, share 6,87%. Su Rai 2 Il film Sposami, stupido! ha registrato 327.000 telespettatori, share 1,93%.

ha registrato 327.000 telespettatori, share 1,93%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 526.000 telespettatori, share 4,77%.

ha registrato un netto di 526.000 telespettatori, share 4,77%. Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del pallone ha registrato nella presentazione 506.000, 4,07 e nel programma 361.000 telespettatori, share 5,63%.

ha registrato nella presentazione 506.000, 4,07 e nel programma 361.000 telespettatori, share 5,63%. Su Rete 4 Gone ha registrato 157.000 telespettatori, share 3,24%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.316.000, 23,60%; ore 20:00 5.107.000, 23,18%.

3.316.000, 23,60%; 5.107.000, 23,18%. Tg2 ore 13:00 1.784.000, 13,79%; ore 20:30 1.428.000, 6,02%.

1.784.000, 13,79%; 1.428.000, 6,02%. Tg3 ore 14:30 1.646.000, 12,23%; ore 19:00 2.083.000, 12,63%.

1.646.000, 12,23%; 2.083.000, 12,63%. Tg5 ore 13:00 2.688.000, 20,47%; ore 20:00 4.426.000, 19,74%.

2.688.000, 20,47%; 4.426.000, 19,74%. Studio Aperto ore 12:25 1.314.000, 12,38%; ore 18:30 604.000, 4,70%.

1.314.000, 12,38%; 604.000, 4,70%. Tg4 ore 12.00 288.000, 3,42%; ore 18:55 542.000, 3,23%.

288.000, 3,42%; 542.000, 3,23%. Tg La7 ore 13:30 615.000, 4,41%; ore 20:00 1.552.000, 6,84%.

Dati AUDITEL™