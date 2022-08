Gli ascolti tv di Ferragosto, che ha coinciso con un lunedì segnato dagli ultimi due match della prima giornata di Campionato, navigano tra sport e film. Il Ferragosto tv è stato reso ‘avvincente’ dalle polemiche su DAZN, tra le lamentele degli abbonati, l’intervento di AGCOM che ha sollecitato la piattaforma a erogare rapidamente gli indennizzi, link di emergenza forniti per far seguire le partite e Lega Calcio che chiede ufficialmente chiarimenti per i disservizi e l’adozione di soluzioni definitive.

Ma non c’è solo il calcio, per fortuna: ad animare il pomeriggio ci sono gli Europei di Nuoto in corso a Roma e altri sport che peraltro stanno dando soddisfazione agli Azzurri in gara. Lo sport è arrivato anche nella prima serata di lunedì 15 agosto, con le gare di Atletica in diretta su Rai 2, ma per quanto riguarda il prime time di ieri, l’offerta è stata composta per lo più da film, da serie e da qualche show in replica, nello specifico D’IVA, con la Zanicchi, su Canale 5. In pausa per Ferragosto anche gli appronfondimenti politici, con Zona Bianca e La corsa al voto che si sono presi una giornata di ferie (mentre il PD teneva una Direzione notturna per definire le liste, ma questa è un’altra storia).

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri non appena saranno pubblicati i dati Auditel, solitamente rilasciati intorno alle 10.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Immenhof – L’avventura di un’estate ha registrato 2.028.000 telespettatori, per uno share del 17,99%, mentre Canale 5 ha proposto la replica di D’IVA che ha raccolto appena 882.000 telespettatori, share 9,06%. Fa meglio Italia 1 che con la serie Chicago PD ha registrato un netto di 970.000 telespettatori, share 8,21%. Quarta piazza per Rai 2 con gli Europei di Monaco 2022 che ottengono 841.000, 7,19%. Segue Rete 4 con il film Lo squalo che è stato visto da un netto di 661.000 telespettatori, share 6,10%, mentre su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 526.000 telespettatori, share 4,35% e nel programma 577.000, 5,09%. Su La7 il film Operazione sottoveste ha ottenuto 491.000 telespettatori, share 4,39%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 331.000 telespettatori, share 2,9%. Su Nove Il contadino cerca moglie, sempre in replica, ottiene 191.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2760.000 telespettatori, share 22,95%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 1426.000 telespettatori, share 12,02%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 473.000, 4,26% e a seguire Viaggio in Italia 558.000, 4,91%, con Il Santone che ottiene 603.000, 5,01%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 643.000 telespettatori, share 5,47% mentre Tempesta d’amore su Rete 4 ottiene 605.000 telespettatori, share 5,24%. Su La7 Uozzap! Comic ha fatto registrare 304.000 telespettatori, share 2,57%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 361.000 telespettatori, share 3,1% e su Nove Deal With It ha registrato 198.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1799.000 telespettatori, share 20,65% e nel game un netto di 2503.000, 24,54%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 947.000 telespettatori, share 11,13% e nel game un netto di 1.183.000, 11,89%. Su Rai 2 il Nuoto ha ottenuto 1.037.000, 11,45%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 374.000 telespettatori, share 3,48%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 10 registra 967.000, 12,21% e 1028.000, 14,01%, Sei sorelle raccoglie 670.000, 9,38% e a seguire Estate in diretta 961.000, 12,57%. Su Rai 2 il nuoto sincronizzato ha registrato 616.000 telespettatori, share 8,26% e i Tuffi 936.000, 13%. Su Rai 3 In cammino – I sentieri dell’anima ha ottenuto 489.000, 6,45%, Overland 403.000, 5,56% e Geo Magazine 561.000, 7,21%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1230.000 telespettatori, share 14,50%, mentre Grand Hotel 944.000, 12,65%, Un altro domani .000, %. Dopo le soap il film tv Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato un netto di 777.000, 10,25%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 343.000 telespettatori, 4,12%, mentre NCIS: Los Angeles 322.000, 4,44% e The Mentalist 380.000, 5,01%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 480.000 telespettatori, 6,14% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 302.000, 4,25% e il film Rimini Rimini un netto di 304.000, 4,03%. Su La7 Uozzap! Comic ha registrato 133.000 telespettatori, share 1,63%, il film Il buio oltre la siepe 200.000, 2,72% e il film Profumo di donna 179.000, 2,19%.