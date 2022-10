Gli ascolti tv del lunedì con una nuova sfida tra la fiction di Rai 1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5 che riporta a galla Mark Caltagirone e continua a battere il caso Bellavia.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto nella presentazione 3.326.000, 15,73% e nel programma 2.730.000 telespettatori, share 20,85%, mentre su Rai 1 la serie Sopravvissuti ha registrato un netto di 2.486.000 telespettatori, per uno share del 15,33% (nel dettaglio la prima 3.017.000, 14,91% e la seconda 2.487.000, 15,30). Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto un netto di 1.502.000 telespettatori, share 9,63%. Su Rai 3 Presa Diretta registra nella presentazione 1.103.000 telespettatori, share 5,33% e nel programma 1.444.000, 7,58%. Su Italia 1 il film Peppermint – L’angelo della vendetta ha registrato un netto di 1.417.000 telespettatori, share 7,48%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 891.000 telespettatori, share 6%, mentre su Nove Little Big Italy ottiene 559.000 telespettatori, share 2,83%. Su La7 il film True Lies ha ottenuto 468.000 telespettatori, share 2,77%. SuTv8 Gomorra – La serie è stata vista da 320.000 telespettatori, share 1,55% e 388.000, 2,16%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.473.000 telespettatori, share 21,13%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.621.000 telespettatori, share 17,14%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 756.000 telespettatori, share 3,56% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 953.000, 4,91% e a seguire Via dei Matti n.0 984.000, 4,82%, Il cavallo e la torre 1.506.000, 7,20%, quindi Un posto al sole che registra 1.578.000, 7,36%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.389.000 telespettatori, share 6,55% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.225.000 telespettatori, share 5,85% e nella seconda 1.005.000, 4,70%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.495.000 telespettatori, share 7,02%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 497.000 telespettatori, share 2,4% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 571.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.103.000 telespettatori, share 23,76% e nel game un netto di 4.660.000, 27,74%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.002.000 telespettatori, share 16,73% e nel game un netto di 2.955.000, 18,45%. Su Rai 2 Calcio Femminile, Italia – Brasile, ha ottenuto un netto di 524.000, 3,32%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 851.000 telespettatori, share 4,55%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 872.000 telespettatori, share 4,37%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 177.000, 1,10%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 658.000 telespettatori, share 14,31%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 813.000, 17,67%; a seguire Storie Italiane 783.000, 17,97%; Consegna delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro 578.000, 11,20% e È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.522.000, 15,07%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 605.000 telespettatori, share 10,81%, e 885.000, 9,49%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 320.000, 6,40%, nel programma 318.000, 6,69%, e nel segmento Extra 318.000, 4,74%, mentre Elisir nella presentazione 186.000, 4,34% e nel programma 291.000, 5,71%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 661.000, 5,78% e Passato e Presente 508.000, 4,02%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 508.000 telespettatori, share 20,75% e 886.000, 20,22%, con Forum a 1483.000, 21,02%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 191.000 telespettatori, share 3,01% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 107.000 telespettatori, share 2,12% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 118.000, 1,23% e La signora in giallo 549.000, 4,49%. La7 ha ottenuto con Omnibus 208.000 telespettatori, share 4,55%, nel segmento News 109.000, 3,17% e nel Dibattito 216.000, 4,43%; quindi Coffee Break 231.000, 5,28% e L’aria che tira 291.000, 5,59% e L’aria che tira Oggi 438.000, 4,36%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.709.000, 14,39% e nel programma 1.654.000, 16,48%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.765.000, 21,10% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.621.000, 19,94% e nel programma 2.062.000, 21,25%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 559.000 telespettatori, share 4,91%; Bella ma’ nella presentazione 254.000, 2,57%, e nel programma 205.000, 2,38%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 504.000, 6,18%, Geo 1.009.000, 10,32%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.531.000 telespettatori, share 20,19%, Una vita 2.132.000, 18,13% mentre Uomini e donne 2.416.000, 24,30% e nel Finale 1.905.000, 22,32%, Amici di Maria De Filippi 1.812.000, 21,72%, GF Vip 1.715.000, 20,61%, Un altro domani 1.328.000, 16,52%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.277.000, 14,69%, nel programma 1.508.000, 15,64% e nel segmento I Saluti 1.500.000, 14,07%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 600.000 telespettatori, 5,01%, mentre The Mentalist 263.000, 2,87%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 761.000 telespettatori, 6,83% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 299.000, 3,49% e il film Sfida a Poirot un netto di 197.000, 2,39%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 371.000 telespettatori, share 3,19%, nel programma 407.000, 4,37%, e Tagadà Focus 356.000, 4,30%. Padre Brown 165.000, 1,95% e 149.000, 1,45%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, share 7,46%, S’è fatta notte 232.000, 4,50%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 323.000 telespettatori, share 6,38%, mentre su Rai 3 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha registrato 587.000, 4,68% e Tg3 LineaNotte 408.000, 5,79%. Su Italia 1 Pressing Lunedì nella presentazione 506.000, 4,41% e nel programma 298.000, 5,45%. Su Rete 4 Motive ha registrato un netto di 109.000, 2,68%. Su La7 il film Un colpo perfetto ha ottenuto 87.000 telespettatori, share 1,71%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.091.000, 24,43%; ore 20:00 5.259.000, 26,46%.

3.091.000, 24,43%; 5.259.000, 26,46%. Tg2 ore 13:00 1.754.000, 14,62%; ore 20:30 1.390.000, 6,61%.

1.754.000, 14,62%; 1.390.000, 6,61%. Tg3 ore 14:30 1.458.000, 12,62%; ore 19:00 2.150.000, 14,33%.

1.458.000, 12,62%; 2.150.000, 14,33%. Tg5 ore 13:00 2.931.000, 24,16%; ore 20:00 3.893.000, 19,32%.

2.931.000, 24,16%; 3.893.000, 19,32%. Studio Aperto ore 12:25 1.222.000, 12,45%; ore 18:30 586.000, 5,20%.

1.222.000, 12,45%; 586.000, 5,20%. Tg4 ore 12.00 586.000, 3,59%; ore 18:55 804.000, 5,17%.

586.000, 3,59%; 804.000, 5,17%. Tg La7 ore 13:30 600.000, 4,81%; ore 20:00 1.200.000, 5,94%.

Dati AUDITEL™