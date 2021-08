Gli ascolti tv del giovedì vedono sempre schierato in prima serata DOC – Nelle tue mani con le repliche della scorsa stagione, mentre Rai 3 continua l’omaggio a Raffaella Carrà nel trigesimo della sua scomparsa. I dati di ascolto fanno registrare la fiction con Luca Argentero prima per teste con oltre 2 milioni di telespettatori, con Il circolo degli anelli si piazza al secondo posto con 1,3 mln di media. Terza piazza per le repliche di Viaggio nella Grande Bellezza, mentre qualcosa in più si poteva sperare per la replica della puntata di A raccontare comincia tu con Sophia Loren a un mese dalla morte di Raffaella Carrà. Compensa però lo speciale Techetechetè dedicato alla regina della tv che fa registrare di fatto l’ascolto più alto della giornata con oltre 3 milioni di telespettatori. Da una regina all’altra, passiamo all’Atletica leggera, sempre regina delle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche in tv, con oltre 2,7 mln nel daytime pomeridiano, subito dopo il Tg2 delle 13.00: Rai 2 sentirà molto la mancanza di Tokyo…

Su Rai 1 DOC – Nelle tue mani ha registrato 2.218.000 telespettatori, share 13,10% nella prima puntata e nella seconda, in seconda serata, 1983.000, 14,86%

ha registrato 2.218.000 telespettatori, share 13,10% nella prima puntata e nella seconda, in seconda serata, 1983.000, 14,86% Su Rai 2 Il circolo degli anelli ha registrato un netto di 1.391.000 telespettatori, share 9,24%.

ha registrato un netto di 1.391.000 telespettatori, share 9,24%. Su Rai 3 Il film A raccontare comincia tu ha registrato 912.000 telespettatori, share 5,52%.

ha registrato 912.000 telespettatori, share 5,52%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Venezia ha registrato 1.188.000 telespettatori, share 8,11%.

ha registrato 1.188.000 telespettatori, share 8,11%. Su Italia FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 875.000 telespettatori, share 6,71%.

ha registrato un netto di 875.000 telespettatori, share 6,71%. Su Rete 4 Il film Il ritorno del Monnezza ha registrato 556.000 telespettatori, share 3,49%.

ha registrato 556.000 telespettatori, share 3,49%. Su La7 In onda – Prima serata ha registrato 456.000 telespettatori, share 2,82%.

ha registrato 456.000 telespettatori, share 2,82%. Su Tv8 I delitti del BarLume è stato visto da 401.000 telespettatori, share 2,5%.

è stato visto da 401.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove Il film Il primo Cavaliere ha registrato 342.000 telespettatori, share 2,3%.

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.059.000 telespettatori, share 17,56%.

ha registrato 3.059.000 telespettatori, share 17,56%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.146.000 telespettatori, share 6,52%.

ha registrato 1.146.000 telespettatori, share 6,52%. Su Rai 3 Blob 764.000, 5,10%. Caro Marziano 828.000, 5,14%. Un posto al sole 1311.000, 7,54%.

764.000, 5,10%. 828.000, 5,14%. 1311.000, 7,54%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.297.000 telespettatori, share 13,15%.

ha registrato 2.297.000 telespettatori, share 13,15%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 887.000 telespettatori, share 5,18%.

ha registrato 887.000 telespettatori, share 5,18%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 936.000 telespettatori, share 5,59% e 1029.000, 5,88%.

ha registrato 936.000 telespettatori, share 5,59% e 1029.000, 5,88%. Su La7 In onda ha registrato 932.000 telespettatori, share 5,36%.

ha registrato 932.000 telespettatori, share 5,36%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 416.000 telespettatori, share 2,5%.

ha registrato 416.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove Deal With It ha registrato 328.000 telespettatori, share 1,9%.

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.195.000 telespettatori, share 21,41% e nel game un netto di 3.297.000, 25,82%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.195.000 telespettatori, share 21,41% e nel game un netto di 3.297.000, 25,82%. Su Rai 2 Medagliere Tokyo 2020 ha registrato 1.243.000 telespettatori, share 8%.

ha registrato 1.243.000 telespettatori, share 8%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 993.000 telespettatori, share 10,24% e nel game un netto di 1.285.000, 10,53%.

ha registrato nella presentazione 993.000 telespettatori, share 10,24% e nel game un netto di 1.285.000, 10,53%. Su Italia 1 CSI ha registrato 418.000 telespettatori, share 2,98%.

ha registrato 418.000 telespettatori, share 2,98%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 666.000 telespettatori, share 4,44%.

ha registrato 666.000 telespettatori, share 4,44%. Su La7 The Good Wife ha registrato 92.000 telespettatori, share 0,99% e 96.000, 0,80%.

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 708.000 telespettatori, share 14,52%. Dedicato 647.000, 11,74%. Don Matteo 862.000, 11,22% e 1.390.000, 12%.

ha totalizzato un netto di 708.000 telespettatori, share 14,52%. 647.000, 11,74%. 862.000, 11,22% e 1.390.000, 12%. Su Rai 2 Tuffi 821.000, 15,07%. Tokyo 2020 Live ha registrato un netto di 1.456.000 telespettatori, share 23,76%. Ciclismo su pista un netto di 1.424.000, 24,85%. Tuffi 1.153.000, 21,67%. Ciclismo su pista 1.272.000, 24,31%. Atletica leggera un netto di 1.885.000, 25,05%. Ciclismo su pista 1.315.000, 25,49%. Atletica leggera 1.607.000, 28,74%. Ciclismo su pista 1.734.000, 26,39%. Lotta libera 1.860.000, 24,31%. Atletica leggera 2.364.000, 23,98%.

ha registrato un netto di 1.456.000 telespettatori, share 23,76%. Ciclismo su pista un netto di 1.424.000, 24,85%. Tuffi 1.153.000, 21,67%. Ciclismo su pista 1.272.000, 24,31%. Atletica leggera un netto di 1.885.000, 25,05%. Ciclismo su pista 1.315.000, 25,49%. Atletica leggera 1.607.000, 28,74%. Ciclismo su pista 1.734.000, 26,39%. Lotta libera 1.860.000, 24,31%. Atletica leggera 2.364.000, 23,98%. Su Rai 3 Il film L’armata Brancaleone ha registrato 122.000, 2,30%. Elisir d’Estate 108 .000, 1,97%. Dopo il TG Quante Storie 392.000, 3,77% e 334.000, 2,73%. Passato e presente 385.000, 2,85%.

ha registrato 122.000, 2,30%. 108 .000, 1,97%. Dopo il TG 392.000, 3,77% e 334.000, 2,73%. 385.000, 2,85%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 647.000, 12,20% e nella seconda 440.000, 8,56%. Forum ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 12,33%.

nella prima parte 647.000, 12,20% e nella seconda 440.000, 8,56%. ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 12,33%. Su Italia 1 Bones ha registrato 225.000 telespettatori, share 2,83%.

ha registrato 225.000 telespettatori, share 2,83%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 153.000 telespettatori, share 2,31%. Dopo il Tg Il Segreto 152.000, 1,35%. Un detective in corsia 294.000, 2,21%.

ha ottenuto 153.000 telespettatori, share 2,31%. Dopo il Tg 152.000, 1,35%. 294.000, 2,21%. Su La7 Omnibus ha registrato 147.000 telespettatori, share 2,99%, nel segmento News 113.000, 3,24% e nel Dibattito 144.000, 2,68%. Coffee Break 119.000, 2,27%. L’aria che tira Estate 183.000, 2,71%; L’aria che tira Estate – Oggi 221.000, 2,01%.

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.119.000, 8,90%. Il paradiso delle signore ha registrato 892.000, 8,59%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 924.000, 10,31% e nel programma 1.231.000, 14,51%.

1.119.000, 8,90%. ha registrato 892.000, 8,59%. ha registrato nella prima parte 924.000, 10,31% e nel programma 1.231.000, 14,51%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Live ha registrato 2.306.000 telespettatori, share 19,58%. Atletica leggera 2.759.000, 21,19%.Beach Volley 1.782.000, 16,94%. Beach Volley Femminile 1.590.000, 16,98%. Record 1.108.000, 12,50%. Tokyo 2020 Best of un netto di 1.050.000, 10,32%.

ha registrato 2.306.000 telespettatori, share 19,58%. Atletica leggera 2.759.000, 21,19%.Beach Volley 1.782.000, 16,94%. Beach Volley Femminile 1.590.000, 16,98%. 1.108.000, 12,50%. un netto di 1.050.000, 10,32%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 612.000 telespettatori, share 6,85%.

ha registrato 612.000 telespettatori, share 6,85%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.318.000 telespettatori, share 17,29%. Una Vita 2.231.000, 17,57%. Brave and Beautiful 1.821.000, 16,57%. Love is in the air 1.645.000, 18%. Il film tv Rosamunde Pilcher: Una storia complicata un netto di 989.000, 11,69%.

ha registrato 2.318.000 telespettatori, share 17,29%. 2.231.000, 17,57%. 1.821.000, 16,57%. 1.645.000, 18%. Il film tv un netto di 989.000, 11,69%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 570.000 telespettatori, 4,24%. Will & Grace un netto di 179.000, 2,16%.

ha registrato 570.000 telespettatori, 4,24%. un netto di 179.000, 2,16%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 648.000 telespettatori, 5,42% di share. Speciale Tg4 190.000, 2,22%.

ha registrato un netto di 648.000 telespettatori, 5,42% di share. 190.000, 2,22%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 157.000 telespettatori, share 1,42%. Meraviglie senza tempo 97.000, 1,15%.

Su Rai 1 Cose nostre ha registrato 572.000 telespettatori, share 8,32%.

ha registrato 572.000 telespettatori, share 8,32%. Su Rai 2 Record 803.000, 10,56% Go Tokyo ha registrato 402.000 telespettatori, share 9,87%.

803.000, 10,56% ha registrato 402.000 telespettatori, share 9,87%. Su Rai 3 Ossi di Seppia. Il rumore della memoria – Rigopiano ha registrato 407.000 telespettatori, share 3,26%. Ossi di Seppia. Il rumore della memoria – Tangentopoli 351.000, 3,37%. Tg3 LineaNotte 318.000, 4,39%.

ha registrato 407.000 telespettatori, share 3,26%. 351.000, 3,37%. 318.000, 4,39%. Su Italia 1 FBI: Most wanted ha registrato 755.000 telespettatori, share 6,18% e 517.000, 7,14%.

ha registrato 755.000 telespettatori, share 6,18% e 517.000, 7,14%. Su Rete 4 Il film Bella Antonia, prima monica poi dimonia ha registrato un netto di 188.000 telespettatori, share 2,57%.

ha registrato un netto di 188.000 telespettatori, share 2,57%. Su La7 Il film Dieci piccoli indiani ha registrato 75.000 telespettatori, share 0,98%.

Tg1 ore 13:30 2.457.000, 18,10%; ore 20:00 3.803.000, 24,96%.

2.457.000, 18,10%; 3.803.000, 24,96%. Tg2 ore 13:00 3.543.000, 27,41%; ore 20:30 1.815.000, 10,75%.

3.543.000, 27,41%; 1.815.000, 10,75%. Tg3 ore 14:30 1.160.000, 9,31%; ore 19:00 1.414.000, 12,25%.

1.160.000, 9,31%; 1.414.000, 12,25%. Tg5 ore 13:00 2.381.000, 18,27%; ore 20:00 2.591.000, 16,70%.

2.381.000, 18,27%; 2.591.000, 16,70%. Studio Aperto ore 12:25 1.117.000, 10,11%; ore 18:30 457.000, 4,90%.

1.117.000, 10,11%; 457.000, 4,90%. Tg4 ore 12.00 269.000, 3,01%; ore 18:55 400.000, 3,41%.

269.000, 3,01%; 400.000, 3,41%. Tg La7 ore 13:30 347.000, 2,56%; ore 20:00 650.000, 4,22%.

