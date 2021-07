Il prime time dell’ultimo giovedì di luglio si è diviso in buona parte con una serie di repliche. Tra queste a spuntare è DOC su Rai 1, seppure in leggera perdita rispetto alla scorsa puntata quando fece il 13.1%. L’omaggio a Raffaella Carrà da parte di Rai 3 continua nel riproporre A raccontare comincia tu, ieri nella puntata cult realizzata con Loretta Goggi si è sfiorato il milione di teste. Battiti Live si afferma come uno degli appuntamenti musicali dell’estate di Italia 1, il risultato d’ascolto ottenuto è il secondo più alto del prime time di ieri. Da segnalare l’assenza di Techetechetè nell’access di Rai 1, al suo posto è stato trasmesso il concerto in occasione del G20 della cultura alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il programma però è stato superato da Paperissima Sprint. Le olimpiadi Tokyo 2020, in particolare nella mattinata italiana (tardo pomeriggio a Tokyo) il netto delle gare ha toccato il 20%.

Prime Time

Su Rai 1 DOC – Nelle tue mani ha registrato 1.905.000 telespettatori, share 12.8%.

ha registrato 1.905.000 telespettatori, share 12.8%. Su Rai 2 Il circolo degli anelli ha registrato 960.000 telespettatori, share 6.28%.

ha registrato 960.000 telespettatori, share 6.28%. Su Rai 3 A raccontare comincia tu – Loretta Goggi ha registrato 907.000 telespettatori, share 5.41%.

ha registrato 907.000 telespettatori, share 5.41%. Su Canale 5 Il film Mandela – La lunga strada verso la libertà ha registrato 1.043.000 telespettatori, share 7.25%.

ha registrato 1.043.000 telespettatori, share 7.25%. Su Italia 1 Battiti Live ha registrato un netto di 1.379.000 telespettatori, share 10.18%.

ha registrato un netto di 1.379.000 telespettatori, share 10.18%. Su Rete 4 Il film Duro da uccidere ha registrato 868.000 telespettatori, share 5.51%.

ha registrato 868.000 telespettatori, share 5.51%. Su La7 In onda – Prima serata ha registrato 740.000 telespettatori, share 4.48%.

ha registrato 740.000 telespettatori, share 4.48%. Su Tv8 I delitti del BarLume è stato visto da 482.000 telespettatori, share 2.9%.

è stato visto da 482.000 telespettatori, share 2.9%. Su Nove Il film Eragon ha registrato 217.000 telespettatori, share 1.3%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Concerto in occasione del G20 della cultura ha registrato 1.941.000 telespettatori, share 11.11%.

ha registrato 1.941.000 telespettatori, share 11.11%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.199.000 telespettatori, share 6.79%.

ha registrato 1.199.000 telespettatori, share 6.79%. Su Rai 3 Blob 717.000, 4.75%. Caro Marziano 932.000, 5.72%. Un posto al sole 1.403.000, 8.01%.

717.000, 4.75%. 932.000, 5.72%. 1.403.000, 8.01%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.749.000 telespettatori, share 15.69%.

ha registrato 2.749.000 telespettatori, share 15.69%. Su Italia 1 N.C.I.S Unità Anticrimine ha registrato 936.000 telespettatori, share 5.48%.

ha registrato 936.000 telespettatori, share 5.48%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 904.000 t1elespettatori, share 5.38% e 1.069.000, 6.06%.

ha registrato 904.000 t1elespettatori, share 5.38% e 1.069.000, 6.06%. Su La7 In onda ha registrato 982.000 telespettatori, share 5.60%.

ha registrato 982.000 telespettatori, share 5.60%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 441.000 telespettatori, share 2.6%.

ha registrato 441.000 telespettatori, share 2.6%. Su Nove Deal With It ha registrato 275.000 telespettatori, share 1.6%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.992.000 telespettatori, share 19.38% e nel game un netto di 3.100.000, 23.99%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.992.000 telespettatori, share 19.38% e nel game un netto di 3.100.000, 23.99%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 904.000 telespettatori, share 9.12% e nel game un netto di 1.329.000, 10.64%.

ha registrato nella presentazione 904.000 telespettatori, share 9.12% e nel game un netto di 1.329.000, 10.64%. Su Italia 1 CSI ha registrato 434.000 telespettatori, share 3.09%.

ha registrato 434.000 telespettatori, share 3.09%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 642.000 telespettatori, share 4.24%.

ha registrato 642.000 telespettatori, share 4.24%. Su La7 The Good Wife ha registrato 79.000 telespettatori, share 0.84% e 121.000, 1%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 655.000 telespettatori, share 13.26%. Dedicato 605.000, 11.35%. Don Matteo. 825.000, 11.32% e 1.381.000, 12.14%.

ha totalizzato un netto di 655.000 telespettatori, share 13.26%. 605.000, 11.35%. 825.000, 11.32% e 1.381.000, 12.14%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Live ha registrato 1.189.000 telespettatori, share 20.68%.

ha registrato 1.189.000 telespettatori, share 20.68%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 234.000, 4.57% e nel programma 235.000, 4.54%. Elisir d’Estate 166.000, 3.12%. Dopo il TG Quante Storie 413.000, 4.12% e 348.000, 2.95%. Passato e presente 326.000, 2.42%.

ha registrato nella presentazione 234.000, 4.57% e nel programma 235.000, 4.54%. 166.000, 3.12%. Dopo il TG 413.000, 4.12% e 348.000, 2.95%. 326.000, 2.42%. Su Canale 5 Morning News 602.000, 11.60% nella prima parte e 521.000, 10.26% nella seconda. Forum ha registrato 1.061.000 telespettatori, share 13.41%.

602.000, 11.60% nella prima parte e 521.000, 10.26% nella seconda. ha registrato 1.061.000 telespettatori, share 13.41%. Su Italia 1 Bones ha registrato 147.000 telespettatori, share 2.66% e 186.000, 2.55%.

ha registrato 147.000 telespettatori, share 2.66% e 186.000, 2.55%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 192.000 telespettatori, share 3.22%. Dopo il Tg Il Segreto 197.000, 1.82%. La signora in giallo 383.000, 2.91%.

ha ottenuto 192.000 telespettatori, share 3.22%. Dopo il Tg 197.000, 1.82%. 383.000, 2.91%. Su La7 Omnibus ha registrato 153.000 telespettatori, share 3.13%, nel segmento News 86.000, 2.25% e nel Dibattito 151.000, 2.89%. Coffee Break 140.000, 2.74%. L’aria che tira Estate 185.000, 2.98%; L’aria che tira Estate – Oggi 300.000, 2.83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.244.000, 9.88%. Il paradiso delle signore ha registrato 918.000, 8.87%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 971.000, 10.71% e nella seconda 1.395.000, 15.92%.

1.244.000, 9.88%. ha registrato 918.000, 8.87%. ha registrato nella prima parte 971.000, 10.71% e nella seconda 1.395.000, 15.92%. Su Rai 2 Tokyo Live 2020 ha registrato 1.516.000 telespettatori, share 15.04%. Record 761.000, 8.92%. Tokyo 2020 Best of 908.000, 7.99%.

ha registrato 1.516.000 telespettatori, share 15.04%. 761.000, 8.92%. 908.000, 7.99%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 539.000 telespettatori, share 5.84%.

ha registrato 539.000 telespettatori, share 5.84%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.447.000 telespettatori, share 17.92%. Una Vita 2.168.000, 17.11%. Brave and Beautiful 1.673.000, 15.16%. Love is in the air 1.555.000, 16.81%. Il film tv Rosamunde Pilcher: La lettera un netto di 996.000, 11.40%.

ha registrato 2.447.000 telespettatori, share 17.92%. 2.168.000, 17.11%. 1.673.000, 15.16%. 1.555.000, 16.81%. Il film tv un netto di 996.000, 11.40%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 564.000 telespettatori, 4.13% e 555.000, 4.33%. Will & Grace un netto di 207.000, 2.37%.

ha registrato 564.000 telespettatori, 4.13% e 555.000, 4.33%. un netto di 207.000, 2.37%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 644.000 telespettatori, 5.37% di share. Il film Letto a tre piazze un netto di 264.000, 2.97%.

ha registrato un netto di 644.000 telespettatori, 5.37% di share. Il film un netto di 264.000, 2.97%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 149.000 telespettatori, share 1.47%. La7 Doc 66.000, 0.76%.

Seconda serata

Su Rai 1 Cose nostre ha registrato 468.000 telespettatori, share 7.32%.

ha registrato 468.000 telespettatori, share 7.32%. Su Rai 2 Record ha registrato 522.000 telespettatori, share 6.82%. Go Tokyo 369.000, 8.47%.

ha registrato 522.000 telespettatori, share 6.82%. 369.000, 8.47%. Su Rai 3 Ossi di Seppia ha registrato un netto di 549.000 telespettatori, share 4.31% e 361.000, 3.14%.

ha registrato un netto di 549.000 telespettatori, share 4.31% e 361.000, 3.14%. Su Italia 1 Le origini del male ha registrato un netto di 233.000 telespettatori, share 5.65%.

ha registrato un netto di 233.000 telespettatori, share 5.65%. Su Rete 4 Il film Blood Diamond ha registrato un netto di 280.000 telespettatori, share 4.68%.

ha registrato un netto di 280.000 telespettatori, share 4.68%. Su La7 Il film Hotel Rwanda ha registrato un netto di 126.000 telespettatori, share 1.72%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.426.000, 17.76%; ore 20:00 3.632.000, 23.68%.

2.426.000, 17.76%; 3.632.000, 23.68%. Tg2 ore 13:00 2.859.000, 22.69%; ore 20:30 1.661.000, 9.78%.

2.859.000, 22.69%; 1.661.000, 9.78%. Tg3 ore 14:30 1.196.000, 9.60%; ore 19:00 1.272.000, 10.82%.

1.196.000, 9.60%; 1.272.000, 10.82%. Tg5 ore 13:00 2.537.000, 19.88%; ore 20:00 2.740.000, 17.58%.

2.537.000, 19.88%; 2.740.000, 17.58%. Studio Aperto ore 12:25 1.078.000, 10.14%; ore 18:30 463.000, 4.84%.

1.078.000, 10.14%; 463.000, 4.84%. Tg4 ore 12.00 348.000, 4.07%; ore 18:55 506.000, 4.24%.

348.000, 4.07%; 506.000, 4.24%. Tg La7 ore 13:30 762.000, 4.88%; ore 20:00 762.000, 4.88%.

Dati AUDITEL™