Gli ascolti tv del giovedì tra The Voice Senior, il torneo dei Campioni di Caduta Libera e la formazione della MasterClass di MasterChef. La serata è vinta da The Voice Senior, eccezionalmente al giovedì, con oltre 3,7 mln di telespettatori, mentre Caduta Libera – Campionissimi ha registrato poco più di 2 mln. Terza piazza per il film natalizio di Rai 2, seguito da Città Segrete di Augias, con 1,2 milioni e dal film di Italia 1. Lo speciale PiazzaPulita registra poco più di un milione. Ottimo il risultato di MasterChef Italia 11 che definisce la sua classe registrando una media di 859mila telespettatori, contro il film su Rete 4 che registra 826mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.736.000 telespettatori, share 19,8%.

ha registrato 3.736.000 telespettatori, share 19,8%. Su Rai 2 Il film Un Natale senza tempo ha registrato 1.319.000 telespettatori, share 6%.

ha registrato 1.319.000 telespettatori, share 6%. Su Rai 3 Città segrete ha registrato 1.204.000 telespettatori, share 5,7%.

ha registrato 1.204.000 telespettatori, share 5,7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Campionissimi ha registrato 2.084.000 telespettatori, share 12,08%.

ha registrato 2.084.000 telespettatori, share 12,08%. Su Italia Il film Now You see me 2 ha registrato un netto di 1.180.000 telespettatori, share 5,84%.

ha registrato un netto di 1.180.000 telespettatori, share 5,84%. Su Rete 4 Il film The Family Man ha registrato 826.000 telespettatori, share 4,24%.

ha registrato 826.000 telespettatori, share 4,24%. Su La7 Speciale PiazzaPulita ha registrato 1.066.000 telespettatori, share 5,12%.

ha registrato 1.066.000 telespettatori, share 5,12%. Su Tv8 Il film tv Un Natale con i Fiocchi è stato visto da 311.000 telespettatori, share 1,5%.

è stato visto da 311.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Il film Leggenda di un amore: Cinderella ha registrato 323.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Blob .000, %. Che Succ3de? .000, %. Un posto al sole .000, %.

.000, %. .000, %. .000, %. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3647.000 telespettatori, share 16,11%.

ha registrato 3647.000 telespettatori, share 16,11%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.160.000 telespettatori, share 5,22%.

ha registrato 1.160.000 telespettatori, share 5,22%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 952.000 telespettatori, share 4,35% e 915.000, 4,02%.

ha registrato 952.000 telespettatori, share 4,35% e 915.000, 4,02%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.632.000 telespettatori, share 7,21%.

ha registrato 1.632.000 telespettatori, share 7,21%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 354.000 telespettatori, share 1,6%.

ha registrato 354.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Deal With It ha registrato 276.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.067.000 telespettatori, share 20,41% e nel game un netto di 4.204.000, 23,27%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.067.000 telespettatori, share 20,41% e nel game un netto di 4.204.000, 23,27%. Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 676.000 telespettatori, share 3,35%.

ha registrato un netto di 676.000 telespettatori, share 3,35%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.064.000 telespettatori, share 14% e nel game un netto di 3.143.000, 17,81%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.064.000 telespettatori, share 14% e nel game un netto di 3.143.000, 17,81%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 554.000 telespettatori, share 2,84%.

ha registrato 554.000 telespettatori, share 2,84%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 789.000 telespettatori, share 3,84%.

ha registrato 789.000 telespettatori, share 3,84%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 148.000 telespettatori, share 1,06% e 243.000, 1,40%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 924.000 telespettatori, share 15,71%. Storie italiane nella prima parte 776.000, 14,04% e nella seconda 751.000, 12,23%. È sempre Mezzogiorno 1.770.000, 16,62%.

ha totalizzato un netto di 924.000 telespettatori, share 15,71%. nella prima parte 776.000, 14,04% e nella seconda 751.000, 12,23%. 1.770.000, 16,62%. Su Rai 2 I Fatti Vostri Mini ha registrato 326.000 telespettatori, share 5,21%. Consegna del Tricolore agli atleti per le Olimpiadi Invernali 378.000, 3,99%.

ha registrato 326.000 telespettatori, share 5,21%. 378.000, 3,99%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 455.000, 7,82% e nel segmento Extra 400.000, 7,19%. Elisir nella presentazione 320.000, 5,68% e nel programma 405.000, 6,50%. Dopo il TG Quante Storie 739.000, 6,87%. Le storie di Passato e presente 552.000, 3,92%.

ha registrato 455.000, 7,82% e nel segmento Extra 400.000, 7,19%. nella presentazione 320.000, 5,68% e nel programma 405.000, 6,50%. Dopo il TG 739.000, 6,87%. 552.000, 3,92%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 983.000, 16,79% e nella seconda 822.000, 14,85%. Forum ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 15,04%.

nella prima parte 983.000, 16,79% e nella seconda 822.000, 14,85%. ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 15,04%. Su Italia 1 Il film Looney Tunes: Back in action ha registrato un netto di 139.000 telespettatori, share 2,31%.

ha registrato un netto di 139.000 telespettatori, share 2,31%. Su Rete 4 Il film Insieme per forza ha ottenuto un netto di 95.000 telespettatori, share 1,65%. Dopo il Tg Il Segreto 211.000, 1,95%. La signora in giallo 671.000, 4,89%.

ha ottenuto un netto di 95.000 telespettatori, share 1,65%. Dopo il Tg 211.000, 1,95%. 671.000, 4,89%. Su La7 Omnibus ha registrato 217.000 telespettatori, share 4,10%, nel segmento News 154.000, 4,07% e nel Dibattito 218.000, 3,73%. Coffee Break 148.000, 2,66%. L’aria che tira 313.000, 5,03%; L’aria che tira – Oggi 428.000, 3,89%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.041.000, 15,96%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.981.000, 17,90%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.871.000, 16,26% e nel programma 2.204.000, 17,41%.

2.041.000, 15,96%. ha registrato 1.981.000, 17,90%. ha registrato nella presentazione 1.871.000, 16,26% e nel programma 2.204.000, 17,41%. Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato 386.000 telespettatori, share 3,47%. Una parola di troppo 381.000, 3,18%.

ha registrato 386.000 telespettatori, share 3,47%. 381.000, 3,18%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha registrato 1.084.000, 9,32%. Geo ha registrato 1.529.000 telespettatori, share 11,99%.

ha registrato 1.084.000, 9,32%. ha registrato 1.529.000 telespettatori, share 11,99%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2493.000 telespettatori, share 17,32%. Una Vita 2.330.000, 16,69%. Il film Un Natale da Corgi un netto di 1.752.000, 14,80%. GF Vip 1.509.000, 13,65%. Love is in the air 1.509.000, 13,40%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.382.000, 11,51%, nel programma 1.486.000, 11,51% e nel segmento finale 1.566.000, 11,40%.

ha registrato 2493.000 telespettatori, share 17,32%. 2.330.000, 16,69%. Il film un netto di 1.752.000, 14,80%. 1.509.000, 13,65%. 1.509.000, 13,40%. nella presentazione 1.382.000, 11,51%, nel programma 1.486.000, 11,51% e nel segmento finale 1.566.000, 11,40%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 629.000 telespettatori, 4,47%. Il film Il ritorno di Prancher la renna di Babbo Natale un netto di 339.000, 2,89%.

ha registrato 629.000 telespettatori, 4,47%. Il film un netto di 339.000, 2,89%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 844.000 telespettatori, 6,39% di share. Il film Il campione un netto di 507.000, 4,16%.

ha registrato un netto di 844.000 telespettatori, 6,39% di share. Il film un netto di 507.000, 4,16%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 368.000, 2,66% e nel programma 368.000 telespettatori, share 3,14%; Tagadoc 113.000, 0,97%.

Seconda serata

Su Rai 1 Overland 22 ha registrato 685.000 telespettatori, share 10,96%.

ha registrato 685.000 telespettatori, share 10,96%. Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato 269.000 telespettatori, share 2,32%.

ha registrato 269.000 telespettatori, share 2,32%. Su Rai 3 Il film Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet ha registrato 318.000 telespettatori, share 4,20%.

ha registrato 318.000 telespettatori, share 4,20%. Su Italia 1 Il film Un amico molto speciale ha registrato un netto di 523.000 telespettatori, share 6,25%.

ha registrato un netto di 523.000 telespettatori, share 6,25%. Su Rete 4 Il film La morte ti fa bella ha registrato un netto di 265.000 telespettatori, share 4,15%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.258.000, 22,74%; ore 20:00 5.073.000, 24,35%.

3.258.000, 22,74%; 5.073.000, 24,35%. Tg2 ore 13:00 1.531.000, 11,63%; ore 20:30 1.281.000, 5,82%.

1.531.000, 11,63%; 1.281.000, 5,82%. Tg3 ore 14:30 1.834.000, 13,33%; ore 19:00 2.246.000, 13,42%.

1.834.000, 13,33%; 2.246.000, 13,42%. Tg5 ore 13:00 2.661.000, 19,98%; ore 20:00 3.947.000, 18,73%.

2.661.000, 19,98%; 3.947.000, 18,73%. Studio Aperto ore 12:25 1.175.000, 10,85%; ore 18:30 720.000, 5,12%.

1.175.000, 10,85%; 720.000, 5,12%. Tg4 ore 12.00 202.000, 2,47%; ore 18:55 721.000, 4,25%.

202.000, 2,47%; 721.000, 4,25%. Tg La7 ore 13:30 524.000, 3,66%; ore 20:00 1.093.000, 5,19%.

Ascolti MasterChef Italia 11

La seconda doppia puntata di MasterChef Italia 11 ha registrato su Sky Uno/+1 e on demand ha registrato una media di 852.000 spettatori medi, per il 3,2% di share, con una crescita sia rispetto all’esordio (+11%) sia rispetto all’omologa serata dello scorso anno (+10%). Nel dettaglio, il primo episodio ha totalizzato 918.000 spettatori e il 3% di share, mentre il secondo ha raggiunto 785.000 spettatori medi, con il 3,4% di share.

