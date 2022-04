Ascolti tv giovedì 21 aprile 2022: Don Matteo, Big Show, Frontiere

Gli ascolti tv del giovedì, con l’ultima apparizione di Terence Hill in Don Matteo che fa letteralmente volare la fiction di Rai 1 sopra i 6 milioni d’ascolto con una crescita che raggiunge il 28.8% di share. Per andare a cercare il secondo programma più visto della serata bisogna scendere di più di 4 milioni di teste fino a 1.728.000 telespettatori per Big Show condotto da Enrico Papi spostato al giovedì. Al terzo posto c’è un film trasmesso da Italia 1, Taken – La vendetta con 1.462.000 telespettatori con il 6.5% di share.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Don Matteo 13 ha registrato 6.093.000 telespettatori, share 28.83%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.470.000 telespettatori, share 22.80%.

ha registrato 1.171.000 telespettatori, share 4.86%. Su Rai 3 Blob 840.000, 3.91%. La scelta – I partigiani raccontano 1.183.000, 5.11%. Un posto al sole 1.564.000, 6.49%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.249.000 telespettatori, share 21.36% e nel game un netto di 4.705.000, 25.72%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 856.000, 15.75%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 965.000 telespettatori, share 18.36%. Storie italiane nella prima parte 911.000, 17.50% e nella seconda 1.018.000, 15.57%. È sempre Mezzogiorno 1.870.000, 16.40%.

ha registrato nella prima parte 608.000 telespettatori, share 8.41% e nella seconda 1.010.000, 9.32%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 358.000, 6.50% e nel segmento Extra 264.000, 5.11%. Elisir nella presentazione 233.000, 4.37% e nel programma 342.000, 5.21%. Dopo il TG Quante Storie 837.000, 6.39%. Passato e presente 604.000, 4.19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.979.000, 15.40%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.162.000, 19.51%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.712.000, 16.15% e nel programma 2.143.000, 17.44%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.055.000 telespettatori, share 12.62%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.567.000, 24.59%; ore 20:00 5.346.000, 24.76%.

Dati AUDITEL™