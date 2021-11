Ascolti tv giovedì 11 novembre 2021: Un Professore, D’Iva

Gli ascolti tv del giovedì, tra la nuova serie di Rai 1, Quelli che…., Franca Leosini, Iva Zanicchi, Piazzapulita, Il Contadino cerca moglie. Oltre 5 milioni di telespettatori per la prima di Un professore, su Rai 1 con Alessandro Gassmann, mentre la seconda puntata dello show della Zanicchi su Canale 5, D’Iva, sfiora i 2 milioni. Terza piazza per il film di Italia 1, che ottiene quasi 1,7 milioni, con PiazzaPulita che supera Dritto e Rovescio. Oltre 660mila telespettatori per la seconda di Che fine ha fatto Baby Jane con Franca Leosini, mentre Quelli che… per la seconda settimana al giovedì fa poco più di 500mila.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Un professore, prima puntata (recensione), ha registrato 5.090.000 telespettatori, share 25,3%. Nel dettaglio la prima puntata ottiene 5.474.000, 24,46% e la seconda, in seconda serata, 4.731.000, 26,21%.

Su Rai 2 Quelli che… ha registrato 512.000 telespettatori, share 2,53%.

Su Rai 3 Che fine ha fatto Baby Jane ha registrato 665.000 telespettatori, share 3,13%.

Su Canale 5 D'Iva ha registrato 1.969.000 telespettatori, share 13,36%.

Su Italia Il film Jack Reacher – Punto di non ritorno ha registrato un netto di 1.690.000 telespettatori, share 8,16%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 801.000 telespettatori, share 4,83%.

Su La7 PiazzaPulita ha registrato 917.000 telespettatori, share 5,62%.

Su Tv8 Il film Inferno è stato visto da 236.000 telespettatori, share 1,2%.

Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 388.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5181.000 telespettatori, share 21,93.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 710.000 telespettatori, share 3%.

Su Rai 3 Blob 1.161.000, 5,34%. Che Succ3de? 1.429.000, 6,30%. Un posto al sole 1739.000, 7,35%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.748.000 telespettatori, share 15,87%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.269.000 telespettatori, share 5,43%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.066.000 telespettatori, share 4,63% e 1.020.000, 4,30%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.472.000 telespettatori, share 6,24%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3355.000 telespettatori, share 20,50% e nel game un netto di 4531.000, 23,49%.

Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 821.000 telespettatori, share 3,85%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2524.000 telespettatori, share 16,26% e nel game un netto di 3.620.000, 19,35%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 594.000 telespettatori, share 2,88%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 901.000 telespettatori, share 4,14%.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 203.000 telespettatori, share 1,38% e 267.000, 1,45%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 928.000 telespettatori, share 17,34%. Storie italiane nella prima parte 802.000, 16,01% e nella seconda 864.000, 14,15%. È sempre Mezzogiorno 1.554.000, 14,39%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 928.000 telespettatori, share 8,72% e nella seconda 926.000, 8,99%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 497.000, 9,08% e nel segmento Extra 335.000, 6,65%. Elisir nella presentazione 354.000, 6,98% e nel programma 430.000, 6,97%. Dopo il TG Quante Storie 875.000, 7,09%. Le Storie di Passato e presente 640.000, 4,61%.

Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 914.000, 17,33% e nella seconda 894.000, 17,76%. Forum ha registrato 1.577.000 telespettatori, share 19,55%.

Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 181.000 telespettatori, share 2,77%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 158.000 telespettatori, share 2,59%. Dopo il Tg Il Segreto 188.000, 1,68%. La signora in giallo 566.000, 4,14%.

Su La7 Omnibus ha registrato 165.000 telespettatori, share 3,15%, nel segmento News 111.000, 2,79% e nel Dibattito 167.000, 3,03%. Coffee Break 140.000, 2,79%. L'aria che tira 233.000, 3,75%; L'aria che tira – Oggi 403.000, 3,64%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.780.000, 14,04%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.873.000, 17,32%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.816.000, 16% e nel programma 2.244.000, 16,97%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 574.000 telespettatori, share 4,30%. Detto Fatto 450.000, 4,10%. Una parola di troppo 380.000, 3,21%.

Su Rai 3 #Maestri 347.000, 3,10%. Aspettando Geo 875.000, 8,09%. Geo ha registrato 1.581.000 telespettatori, share 11,92%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.676.000 telespettatori, share 18,86%. Una Vita 2.443.000, 17,80%. Uomini e donne 2709.000, 22,61% e nel Finale 2.232.000, 20,53%. Amici di Maria De Filippi 2.059.000, 19,17%. GF Vip 1.888.000, 18,11%. Love is in the air 1.738.000, 15,47%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.625.000, 13,68% e nella seconda 2.056.000, 15,38%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 619.000 telespettatori, 4,44%. Due uomini e mezzo un netto di 316.000, 2,74%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 830.000 telespettatori, 6,31% di share. Il film I palestri del cielo un netto di 672.000, 5,31%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 280.000, 2,03% e nel programma 315.000 telespettatori, share 2,72%; Tagadoc 206.000, 1,80%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 1.054.000 telespettatori, share 12,25%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato 150.000 telespettatori, share 1,91%.

Su Rai 3 La versione di Fiorella ha registrato 368.000 telespettatori, share 2,61%. Tg3 LineaNotte un netto di 299.000, 3,81%.

Su Italia 1 Il film The Accountant ha registrato un netto di 429.000 telespettatori, share 6,34%.

Su Rete 4 Slow Tour Padano ha registrato un netto di 146.000 telespettatori, share 3,26%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.301.000, 23,44%; ore 20:00 5.296.000, 24,13%.

Tg2 ore 13:00 1.808.000, 13,76%; ore 20:30 1.332.000, 5,76%.

Tg3 ore 14:30 1.552.000, 11,46%; ore 19:00 2.216.000, 12,42%.

Tg5 ore 13:00 2.789.000, 21,01%; ore 20:00 4.378.000, 19,77%.

Studio Aperto ore 12:25 1.128.000, 10,29%; ore 18:30 664.000, 4,45%.

Tg4 ore 12.00 275.000, 3,16%; ore 18:55 774.000, 4,33%.

Tg La7 ore 13:30 515.000, 3,66%; ore 20:00 1.181.000, 5,33%.

Ascolti X Factor

La puntata di X Factor 2021, in onda su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 517.000 spettatori medi con una share del 2,6%.

Dati AUDITEL™