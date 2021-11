La serata televisiva di Halloween offre una domenica come le altre, con l’aggiunta del ritorno di All Together Now.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Cuori ha registrato un netto di 3.356.000 telespettatori, share 17.1%.

ha registrato un netto di 3.356.000 telespettatori, share 17.1%. Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 904.000, 4.1%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 893.000 telespettatori, share 4.2%.

904.000, 4.1%. ha registrato 893.000 telespettatori, share 4.2%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato .000 telespettatori, share %, nel programma 2.297.000, 10.4% e nel segmento Il Tavolo .000, %.

nella presentazione ha registrato .000 telespettatori, share %, nel programma 2.297.000, 10.4% e nel segmento Il Tavolo .000, %. Su Canale 5 All Together Now , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 2.378.000 telespettatori, share 13.5%.

, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 2.378.000 telespettatori, share 13.5%. Su Italia 1 Il film World War Z ha registrato un netto di 800.000 telespettatori, share 4.1%.

ha registrato un netto di 800.000 telespettatori, share 4.1%. Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 615.000 telespettatori, share 3.5%.

ha registrato 615.000 telespettatori, share 3.5%. Su La7 Atlantide ha registrato un netto di 450.000 telespettatori, share 2.6%.

ha registrato un netto di 450.000 telespettatori, share 2.6%. Su Tv8 MasterChef Italia è stato visto da 463.000 telespettatori, share 2.6%.

è stato visto da 463.000 telespettatori, share 2.6%. Su Nove Il film EX ha registrato 266.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su La7 In onda ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Speciale AIRC ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato .000 telespettatori, share %. Squadra Speciale Cobra 11 un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. un netto di .000, %. Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. Santa Messa .000, %. Angelus .000, %. Linea Verde .000, %.

ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. .000, %. .000, %. .000, %. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Agorà Weekend .000, %. Mi manda RaiTre .000, %. Dopo il TG Quante storie ha registrato .000, %. Radici L’altra faccia dell’immigrazione .000, %.

.000, %. .000, %. Dopo il TG ha registrato .000, %. .000, %. Su Canale 5 Santa Messa .000, %. Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %.

.000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Drive Up ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Poirot .000, %.

ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %. Camera con vista .000, %. L’ingrediente perfetto .000, %. L’Aria che tira – Diario .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi per la chiusura del G20 .000, %. Da noi… a ruota libera .000, %.

ha registrato nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. .000, %. .000, %. Su Rai 2 Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Mezz’ora in più .000, %. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà .000, %. Rebus .000, %. Kilimangiaro ha registrato .000 telespettatori, share.

.000, %. .000, %. .000, %. ha registrato .000 telespettatori, share. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %. Amici di Maria De Filippi ha registrato .000 telespettatori, share %. Verissimo .000, % e nei giri di valzer .000, %.

.000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, % e nei giri di valzer .000, %. Su Italia 1 Il film Canterville – Un fantasma per antenato ha registrato .000 telespettatori, %. Camera Cafè .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, %. .000, %. Su Rete 4 Il film Air Force – Aquile d’acciaio ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film Il pistolero di Dio un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film un netto di .000, %. Su La7 Il film Il destino di un cavaliere ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Un colpo all’italiana .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato .000 telespettatori, share %. L’altra DS .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %.

nel segmento Highlights .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rete 4 Confessione reporter ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™