Gli ascolti tv di domenica, con l’intrattenimento pomeridiano, la fiction in prima serata, Giletti in Ucraina. La serata è stata vinta da Noi – La serie che su Rai 1 ha registrato un netto di 3,5 milioni di telespettatori; seconda piazza praticamente in ex-aequo per Che Tempo Che Fa e Lo Show dei Record, che registrano 2.320.000 telespetatori, con share ovviamente diversi. A seguire l’ennesimo capitolo di Mission Impossible su Italia 1 a 1, 1 mentre la gara di MotoGP nel GP d’Argentina, in differita, ha registrato poco più di 1 milione di telespettatori. Sotto il milione The Rookie, mentre Non è l’Arena, con Giletti da Odessa, ha registrato 850mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Noi ha registrato un netto di 3.453.000 telespettatori, share 16,1%. Nel dettaglio la prima puntata 3.642.000, 15,44% e nella seconda, in seconda serata, 3.292.000, 16,80%.

Su Rai 2 The Rookie 966.000, 3,98%. Blue Bloods ha registrato 919.000 telespettatori, share 3,98%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.246.000 telespettatori, share 5,72%, nel programma 2.320.000, 9,73% e nel Tavolo 1.377.000, 7,46%.

Su Canale 5 Lo show dei record ha registrato 2.320.000 telespettatori, share 12,10%.

Su Italia 1 Il film Mission: Impossible – Rogue Nation ha registrato un netto di 1.116.000 telespettatori, share 5,41%.

Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 681.000 telespettatori, share 4,08%.

Su La7 Non è l'Arena ha registrato 849.000 telespettatori, share 4,96%.

Su Tv8 GP MotoGp Argentina, in differita, è stato visto da 1.026.000 telespettatori, share 4,6%.

in differita, è stato visto da 1.026.000 telespettatori, share 4,6%. Su Nove Denise ha registrato 230.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.673.000 telespettatori, share 19,53%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.966.000 telespettatori, share 12,54%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.264.000 telespettatori, share 5,41%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 941.000 telespettatori, share 4,09% e 1.125.000, 4,68%.

Su La7 In onda ha registrato 918.000 telespettatori, share 3,90%.

Su Tv8 Gran Premio d'Argentina di Moto2, in differita, ha registrato 595.000 telespettatori, share 2,96%.

in differita, ha registrato 595.000 telespettatori, share 2,96%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 291.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.283.000 telespettatori, share 19,43% e nel game un netto di 4.352.000, 22,96%.

Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 631.000 telespettatori, share 3,67%. NCIS un netto di 696.000, 3,31%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.172.000 telespettatori, share 13,29% e nel game un netto di 2.980.000, 16,03%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 565.000 telespettatori, share 2,77%.

ha registrato 565.000 telespettatori, share 2,77%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 805.000 telespettatori, share 3,74%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione straordinaria 1.327.000, 19,84%. UnoMattina in Famiglia ha totalizzato nella seconda parte 1.759.000 telespettatori, share 22,80%. Santa Messa 1.770.000, 20,40%. Angelus .000, %. Linea Verde un netto di 3.474.000, 23,50%.

Su Rai 2 Speciale TG2 .000, %. Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %.

Su Rai 3 Agorà Weekend 447.000, 7,01%. Mi manda RaiTre 404.000, 5,13%. Le parole per dirlo 242.000, 2,88%. Dopo il TG Tgr Mediterraneo ha registrato 453.000, 3,33%. Il posto giusto 341.000, 2,03%.

Su Canale 5 Santa Messa 1.047.000, 12,61%. Melaverde ha registrato 2.086.000 telespettatori, share 16,97%.

Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 197.000 telespettatori, share 1,94%.

Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 249.000 telespettatori, share 2,77%. Dopo il Tg Poirot un netto di 401.000, 2,51%.

ha ottenuto 249.000 telespettatori, share 2,77%. Dopo il Tg un netto di 401.000, 2,51%. Su La7 Omnibus ha registrato 199.000 telespettatori, share 3,52%, nel segmento News 92.000, 3,32% e nel Dibattito 208.000, 3,02%. Camera con vista 181.000, 2,15%. L’ingrediente perfetto 157.000, 1,74%. A te le chiavi 158.000, 1,03%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 3.037.000, 18,97%, nella seconda 2.858.000, 18,96% e nei Saluti di Mara 2.387.000, 16,58%. Da noi… a ruota libera 2.454.000, 16,43%.

Su Rai 2 Mompracem – L'isola dei documentari ha registrato 554.000 telespettatori, share 3,50%. Ciclismo 999.000, 6,73%.

Su Rai 3 Mezz'ora in più 1.026.000, 3,61%. Mezz'ora in più – Il mondo che verrà 890.000, 5,97%. Rebus 786.000, 5,42%. Kilimangiaro ha registrato nella presentazione 752.000 telespettatori, share 5,32%, nel segmento Kilimangiaro – Di nuovo in viaggio 901.000, 6,15% e nel programma 1.214.000, 7,82%.

Su Canale 5 L'arca di Noè 2.357.000, 13,64%. Beautiful 1.878.000, 11,35%. Scene da un matrimonio ha registrato 1626.000 telespettatori, share 10,44%. Una vita 1.362.000, 9,18%, Verissimo nel segmento Pre Show 1.681.000, 11,48% e nel programma 2.319.000, 16,15% nei giri di valzer 2.176.000, 14,34%.

Su Italia 1 Il film Il viaggio di Arlo ha registrato un netto di 615.000 telespettatori, 4%. Il film Mr. Peabody e Sherman un netto di 448.000, 3,07%.

Su Rete 4 Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 281.000 telespettatori, 1,88% di share. Il film Sceriffo senza pistola un netto di 389.000, 2,61%.

ha registrato 281.000 telespettatori, 1,88% di share. Il film un netto di 389.000, 2,61%. Su La7 Atlantide Files ha registrato 365.000 telespettatori, share 2,32% e 404.000, 2,74%. Speciale TgLa7 560.000, 3,49%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 618.000 telespettatori, share 6,12%.

Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 926.000 telespettatori, share 4,66%, e nel programma 1.259.000, 10,38%. L'altra DS 306.000, 5,19%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 594.000 telespettatori, share 6,62%.

ha registrato un netto di 594.000 telespettatori, share 6,62%. Su Italia 1 Pressing ha registrato 433.000 telespettatori, share 7,27%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.852.000, 28,05%; ore 20:00 4.948.000, 22,90%.

Tg2 ore 13:00 1.673.000, 10,43%; ore 20:30 1.263.000, 5,45%.

Tg3 ore 14:30 1.752.000, 10,70%; ore 19:00 1.825.000, 10,17%.

Tg5 ore 13:00 2.936.000, 18,10%; ore 20:00 3.860.000, 17,63%.

Studio Aperto ore 12:25 1.079.000, 8,05%; ore 18:30 695.000, 4,38%.

Tg4 ore 12.00 279.000, 2,54%; ore 18:55 603.000, 3,30%.

279.000, 2,54%; 603.000, 3,30%. Tg La7 ore 13:30 580.000, 3,37%; ore 20:00 936.000, 4,30%.

